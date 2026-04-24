SPORT1 Betting 24.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Bayern am 25.04.2026. Wer wird das Spiel gewinnen?

Die Rheinhessen waren zuletzt eine Art Angstgegner für den Rekordmeister, vor allem auswärts. Mainz gewann nämlich vier der letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern (1N) – seit Saisonbeginn 2020/21 feierte kein anderer Verein so viele Heimsiege gegen die Bayern. Geht diese Serie nach dem gesicherten Meistertitel der Münchner weiter?

Die Buchmacher erwarten, dass der FCB trotzdem gegen die Nullfünfer die Oberhand behält. In unserer Prognose sehen wir die Gäste ebenfalls klar im Vorteil. Das Bundesligaspiel findet am Samstag, den 25.04.2026, statt. Wir spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bwin den Bayern Wett Tipp heute.

Bwin ist einer der besten Sportwetten Anbieter im deutschen Wettgeschäft. Im Rahmen unseres Tests haben wir den Bwin Bonus und den aktuellen Bwin Gutschein genauer unter die Lupe genommen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der FC Bayern München hat sich wie schon erwähnt bereits vorzeitig den Bundesliga-Titel gesichert und kann sich nun auf die DFB-Pokal- und Champions-League-Spiele konzentrieren. Diese Situation könnte zu einer gewissen Rotation im Team von Vincent Kompany führen.

Dennoch ist der Qualitätsunterschied zu Mainz, die 45 Punkte hinter den Bayern in der Tabelle liegen, enorm. Die Quoten spiegeln dies wider, mit einer Siegchance von über 60 Prozent für die Münchner.

Die Angriffsleistung der Bayern ist in dieser Saison rekordverdächtig. Mit 109 erzielten Toren und einem erwarteten Torwert (xG) von 91,41 führen die Münchner die Liga an. Das entspricht einem Durchschnitt von 3,63 Toren pro Spiel.

Im Gegensatz dazu hat Mainz Schwierigkeiten, Tore zu erzielen, besonders zu Hause, wo die Nullfünfer in sechs Spielen ohne eigenen Treffer blieben. Das Hinspiel endete zwar 2:2, doch die Bayern dominierten die Partie mit einem xG von 4,5 – ein klares Zeichen dafür, dass Mainz mit dem Unentschieden Glück hatte. Es ist unwahrscheinlich, dass die Bayern erneut so viele Chancen ungenutzt lassen werden.

Mainz vs Bayern: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Mainz und Bayern zusammengestellt. Hier sind unsere Prognosen für euch:

Sieg Bayern ( Quote 1,65 bei Bwin ): Auch wenn Trainer Kompany rotieren lässt, ist die Qualität im Kader der Bayern hoch genug, um in Mainz zu gewinnen. Die Münchner haben in dieser Saison erst eine Niederlage in der Liga hinnehmen müssen und ihre Tormaschine läuft auf Hochtouren. Die Quote für einen Auswärtssieg liegt bei 1,65.

Auch wenn Trainer Kompany rotieren lässt, ist die Qualität im Kader der Bayern hoch genug, um in Mainz zu gewinnen. Die Münchner haben in dieser Saison erst eine Niederlage in der Liga hinnehmen müssen und ihre Tormaschine läuft auf Hochtouren. Die Quote für einen Auswärtssieg liegt bei 1,65. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,68 bei Bwin ): Bayerns Offensivkraft ist unbestritten, und sie treffen auch auswärts im Schnitt über dreimal pro Spiel. Da die Bayern aber mit den Gedanken schon bei anderen Wettbewerben sein könnten, ist es wahrscheinlich, dass auch Mainz zu einer Torchance kommt und diese nutzt. Für diese Kombination gibt es eine Quote von 1,68.

Bayerns Offensivkraft ist unbestritten, und sie treffen auch auswärts im Schnitt über dreimal pro Spiel. Da die Bayern aber mit den Gedanken schon bei anderen Wettbewerben sein könnten, ist es wahrscheinlich, dass auch Mainz zu einer Torchance kommt und diese nutzt. Für diese Kombination gibt es eine Quote von 1,68. Über 3,5 Tore (Quote 2,00 bei Bwin): Die Spiele der Bayern sind in diesem Jahr oft torreich. In 12 ihrer 15 Bundesligaspiele im Jahr 2026 fielen vier oder mehr Tore. Mainz hat sich unter Urs Fischer offensiv verbessert und könnte zu einem torreichen Spiel beitragen, was eine Wette auf über 3,5 Tore bei einer Quote von 2,00 sehr attraktiv macht.

Auch wenn für die Bayern in der Liga nicht mehr viel auf dem Spiel steht, erwarten wir ein unterhaltsames Spiel. Für die besten Quoten und Anbieter empfehlen wir einen Blick auf unsere Partnerseite. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Bundesliga-Match!