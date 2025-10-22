Mainz - Zrinjski Tipp, Prognose & Quoten | 23.10.2025

SPORT1 Betting 22.10.2025 • 18:00 Uhr Mainz - Zrinjski Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wer holt sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel?

Unser Mainz - Zrinjski Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 23.10.2025 lautet: Der deutsche Vertreter ist der haushohe Favorit und sollte sich letztlich auch durchsetzen. In unserem Wett Tipp heute trauen wir aber auch dem Underdog einen Treffer zu.

In unserer Mainz Zrinjski Prognose zu einem der insgesamt 18 Duelle am 2. Spieltag der Conference League-Ligaphase ist auch der Tabellenführer mit von der Partie. Es sind die Gäste, die nach dem fulminanten Sieg zum Auftakt als Spitzenreiter in die Mewa Arena reisen.

Dennoch gelten sie in dieser Begegnung als krasser Außenseiter, zumal sie am 1. Spieltag den Kantersieg zu Hause gegen einen Vertreter aus Gibraltar feierten. Am Donnerstag trauen wir den Bosniern zwar keinen Punkt, aber durchaus ein Tor zu. Wir entscheiden uns für den Main Zrinjski Wett Tipp heute “Sieg Mainz & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,97 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Mainz vs Zrinjski auf “Sieg Mainz & Beide Teams treffen”:

Mainz ist in diesem Match der haushohe Favorit.

Zrinjski hat in 8 der letzten 9 Pflichtspiele getroffen.

Der FSV kassierte in 9 der letzten 10 Pflichtspiele Gegentore.

Mainz vs Zrinjski Quoten Analyse:

Es dürfte wohl kaum jemanden überraschen, dass auch die Sportwetten Anbieter den Bundesligisten in der klaren Favoritenstellung sehen. Die Mainz Zrinjski Quoten für Wetten auf einen Heimsieg sind nicht der Rede wert und bleiben mit ganz wenigen Ausnahmen durchgängig unter der Marke von 1,20.

Für Wetten auf einen Sieg der Bosnier gibt es Quoten bis 15,0. Dabei trauen die Bookies den Gästen noch nicht einmal ein Tor zu. Das wird an Mainz Zrinjski Wettquoten von bis zu 2,10 für “Beide Teams treffen” mehr als deutlich. Wir sehen die Sache etwas anders und in dieser Option Value.

Mainz vs Zrinjski Prognose: FSV gewinnt letztlich souverän

Erst am vergangenen Wochenende kassierten die Mainzer im Bundesliga-Heimspiel gegen Leverkusen vier Gegentore. Nach dem Schlusspfiff stand dann eine knappe 3:4-Niederlage auf der Anzeigetafel. Für die Nullfünfer war das gar die vierte Pleite an den letzten fünf Bundesliga-Spieltagen und die dritte Liga-Schlappe in Folge.

Bereits am Spieltag davor hatten sie vier Gegentore bei der 0:4-Klatsche bei Aufsteiger HSV kassiert. Insgesamt steht der FSV nach sieben BL-Partien bei 14 Gegentreffern. Das ist ein Wert, der aktuell nur von Frankfurt, Bremen und Gladbach übertroffen wird. Mit einer schwachen 1-1-5-Bilanz stehen die Rheinhessen zudem nur auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Das bislang einzige Match in der laufenden Conference League-Saison war erfolgreich, wenn auch der Auftritt nur wenig glanzvoll. Bei Omonia Nikosia aus Zypern gab es einen knappen 1:0-Auswärtserfolg dank eines Tores vom Elfmeterpunkt gute 15 Minuten vor dem Ende. Der Sieg war angesichts des Spielverlaufs aber mehr als verdient.

Für die Rheinhessen war es zudem das dritte Europapokalspiel in Folge ohne Gegentor (Qualifikationsspiele ausgenommen). In unserer Mainz Zrinjski Prognose erwarten wir nun, dass diese Serie reißt. Habt ihr noch kein Konto bei Merkur Bets, erhaltet ihr wertvolle Tipps zur Registrierung in unserem Artikel zur Merkur Bets Anmeldung.

Mainz - Zrinjski Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:4 Leverkusen (H), 0:4 HSV (A), 1:0 Omonia Nikosia (A), 0:2 Dortmund (H), 4:1 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Zrinjski: 1:0 Sloga Doboj (A), 1:1 FK Sarajevo (A), 5:0 Lincoln Red Imps (H), 3:1 Velez Mostar (A), 0:0 Rudar Prijedor (H)

Letzte Spiele Mainz vs. Zrinjski: -

Die Generalprobe der Bosnier für den Schlagabtausch in der Mewa Arena ist geglückt. Am vergangenen Wochenende gab es im Rahmen des 11. Spieltags der heimischen Premijer Liga einen 1:0-Auswärtserfolg bei Sloga Doboj. In der Tabelle steht der amtierende bosnische Meister auf Platz 2 mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borac Banja Luka.

Gegen eben jenen Tabellenführer hat Zrinjski noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Von den bisherigen zehn Ligaspielen in dieser Saison hat der Klub nur eines verloren (6S, 3U). Mit nur vier Gegentoren stellt er zudem aktuell die beste Defensive des Landes. Seit insgesamt zehn Pflichtspielen ist der Klub aus Mostar ungeschlagen (7S, 3U).

In diesen Zeitraum fiel auch der 5:0-Erfolg gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar am 1. Spieltag der laufenden Conference League-Ligaphase. Mit diesem Sieg setzten sich die Bosnier an die Spitze der Tabelle und reisen somit als Tabellenführer an. Mehr als eine Momentaufnahme dürfte dies aber nicht sein.

Nachdem sie sich zuletzt aber ziemlich treffsicher zeigten und in acht ihrer letzten neun Pflichtspiele mindestens einmal zum Torerfolg kamen, trauen wir ihnen in unserem Mainz Zrinjski Tipp gegen eine zuletzt mäßige FSV-Defensive ein Tor zu.

So seht ihr Mainz - Zrinjski im TV oder Stream:

23. Oktober 2025, 21 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung Stream: RTL+

Die Übertragungsrechte an der Conference League hält hierzulande RTL. Weil der Sender aber das parallel laufende Europa League-Match zwischen Freiburg und Utrecht im Free-TV zeigt, läuft die Begegnung der Nullfünfer nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+.

Eine direkte Begegnung zwischen diesen beiden Teams suchen wir in der Mainz Zrinjski Prognose vergebens. Im Gegenteil: Für die Rheinhessen ist es das erste Europapokalmatch gegen einen bosnischen Klub und für die Gäste aus Mostar der erste europäische Vergleich mit einer Mannschaft aus der Bundesliga.

Mainz vs Zrinjski: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Bell, Potulski; Veratschnig, Amiri, Sano, Mwene; Nebel, Sieb, Nordin

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß, Kohr, Debrah, Gleiber, Boving, Hanche-Olsen, Kawasaki, Hollerbach, Widmer, Weiper, Maloney

Startelf Zrinjski: G. Karacic - Vranjkovic, Jakovljevic, Dujmovic, Mamic; Abramovic, Djurasek, Ivancic, Savic, Cuze; Bilbija

Ersatzbank Zrinjski: Ljubic, Damascan, D. Karacic, Filipovic, Memija, Mikic, Sakota, Masic, Pranjic, Susak, Velkoski, Surdanovic

Überhaupt liegt das letzte Europacup-Duell zwischen einem deutschen und bosnischen Klub schon lange zurück. In der UEFA Cup-Saison 1987/88 verlor Dortmund gegen Zrinjskis Stadtrivalen Velez Mostar mit 1:2.

Zuvor waren die deutschen Vertreter fünfmal in Folge ungeschlagen geblieben, hatten aber auch nur zwei Aufeinandertreffen mit Klubs aus Bosnien gewonnen (3U). In unserem Mainz Zrinjski Tipp sind wir überzeugt, dass nun ein weiterer deutscher Erfolg hinzukommt.

Unser Mainz - Zrinjski Tipp: “Sieg Mainz & Beide Teams treffen”

Die Mainzer sind hier der klare Favorit und auch wenn sie in der Bundesliga derzeit in einer Krise stecken, sollten sie dieses Heimspiel gewinnen. Überhaupt wollen sich die Rheinhessen mit einem Erfolg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im deutschen Oberhaus holen.

Die Gäste werden aber zu Chancen kommen und nachdem die FSV-Defensive in nur einem der letzten zehn Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten konnte und allein in den letzten beiden Partien acht Gegentreffer kassierte, halten wir ein Tor der Bosnier für absolut realistisch.