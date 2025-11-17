Malta - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2025

SPORT1 Betting 17.11.2025 • 10:49 Uhr Malta - Polen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Können die Polen den großen Rückstand gegenüber Oranje aufholen?

Unser Malta - Polen Sportwetten Tipp zum WM-Quali-Spiel am 17.11.2025 lautet: Im Fernduell mit den Niederlanden brauchen die weiß-roten Adler eigentlich ein Wunder. Das dürfte zwar ausbleiben. Dafür spricht im Wett Tipp heute alles für einen Sieg der Gäste.

In der Gruppe G der UEFA-Qualifikation für die WM 2026 kommt es am Montagabend zu einem Finish zwischen Polen und den Niederlanden. Die Weiß-Roten um Robert Lewandowski müssen für ein direktes WM-Ticket ihr Gastspiel auf Malta auf jeden Fall gewinnen.

Zudem müssen sie im Fernduell mit Oranje einen Rückstand von 13 Toren Unterschied aufholen. Am Erfolg der polnischen Adler auf der Mittelmeerinsel lassen die Quoten der Malta Polen Prognose schon mal keine großen Zweifel aufkommen. Wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Betano den Malta Polen Wett Tipp heute “Sieg Polen & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Malta vs Polen auf “Sieg Polen & Über 1,5 Tore”:

Die “Adler” sind unter Nationaltrainer Jan Urban noch ungeschlagen

Die Qualität spricht klar für die Gäste

Malta ist gegen Polen noch ohne Punkt und Tor

Malta vs Polen Quoten Analyse:

Auf Rang 166 der FIFA-Weltrangliste gehören die Malteser zu den großen Exoten in Fußball-Europa. Nur vier UEFA-Nationen stehen im Ranking noch schlechter da. So haben die Polen auf Platz 33 hier natürlich einen großen Vorteil, der sich auch in den Malta vs Polen Quoten der Sportwetten Anbieter bemerkbar macht.

Bei Betano bekommt ihr für einen Dreier der Gäste gerade mal eine Quote von 1,34. Schon für ein Remis klettern die Quoten auf einen Wert von 5,50. Und die höchsten Malta gegen Polen Wettquoten bekommt ihr mit einer 10,75 für einen Heimsieg der Roten. Ihr wollt auch ein Konto bei Betano eröffnen?

Malta vs Polen Prognose: Die Malteser haben sich noch nicht aufgegeben

Malta gehört seit jeher zu den größten Außenseitern im europäischen Fußball. Die Nationalmannschaft hat sich natürlich noch nie für ein großes Turnier qualifiziert und war auch noch nie wirklich nah an einer Endrunden-Teilnahme dran. So müssen sich die Roten mit Sieg und Achtungserfolgen gegen Teams wie San Marino, Moldawien, Andorra oder Litauen trösten. Ein solcher “Coup” glückte der Mannschaft von Coach Emilio De Leo auch am Freitag in Finnland.

Durch einen Treffer in der 82. Minute von Jake Grech feierten die Malteser ein 1:0 in Helsinki. So haben die „Homor“ gute Chancen, die Gruppe G immerhin auf Platz 4 vor Litauen zu beenden. Besonders bitter war das Gastspiel in der Niederlanden. Hier setzte es im Juni eine 0:8-Klatsche. Die meisten Profis im Aufgebot spielen in der heimischen Liga. Hinzu kommen einige Nationalspieler, die im besten Fall in den zweiten europäischen Spielklassen ihr Geld verdienen.

Nationaltrainer Michal Probierz wurde im Sommer in Polen nach einem schwachen Start in die Qualifikation entlassen. Eine 1:2-Pleite in Finnland hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Dem Coach wurde zudem der Machtkampf mit Superstar Robert Lewandowski zum Verhängnis. Als Nachfolger wurde Jan Urban verpflichtet. Und in fünf Länderspielen unter dem neuen Mann sind die “Adler” mit drei Siegen und zwei Remis noch ohne Niederlage.

Diese gute Bilanz unter dem neuen Nationaltrainer spielt für unseren Malta Polen Tipp eine große Rolle. Auch die beiden Duelle gegen die Niederlande (jeweils 1:1) gingen nicht verloren. Mit acht Punkten aus den jüngsten vier Quali-Spielen sicherten sich die Weiß-Roten Platz 2 in der Gruppe G. Urban etablierte eine klare Hierarchie und holte Robert Lewandowski zurück in den Kader, der auch gleich wieder die Kapitänsbinde bekam. Unter Urban zeigen die “Bialo-Czerwoni" zudem wieder mehr Einsatz und Offensivdrang.

Malta - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Malta: 1:0 Finnland (A), 1:4 Bosnien (H), 0:4 Niederlande (H), 3:1 San Marino (H), 1:1 Litauen (A)

Letzte 5 Spiele Polen: 1:1 Niederlande (H), 2:0 Litauen (A), 1:0 Neuseeland (H), 3:1 Finnland (H), 1:1 Niederlande (A)

Letzte 5 Spiele Malta vs Polen: 0:2 (A), 0:4 (A), 0:1 (H), 0:6 (A), 0:2 (H)

Seit 1980 haben beide Nationen fünf Länderspiele gegeneinander bestritten, darunter zwei Testspiele und drei Pflichtpartien. Für die Malta Polen Prognose ergibt sich ein ganz deutliches Bild.

Die “Bialo-Czerwoni” haben alle fünf Vergleiche ohne Gegentor gewonnen. Dabei hat die polnische Auswahl insgesamt 15 Tore erzielt.

Wie schon erwähnt, warten die Roten von der Mittelmeerinsel nach fünf Duellen gegen die “Adler” noch auf ihren ersten Treffer. Gut möglich, dass sich diese Serie fortsetzt. Für den Malta Polen Tipp “Sieg Polen zu null” gibt es bei Bet365 eine Quote von 1,77.

So seht ihr Malta - Polen im TV oder Stream:

17. November 2025, 20:45 Uhr, National Stadium, Ta‘ Qali

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In Deutschland ist die komplette WM-Qualifikation für 2026 live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Nur die Spiele der deutschen Mannschaft werden im Free-TV übertragen. Für das Duell zwischen Malta und Polen braucht ihr somit ein Abo beim Streamingdienst.

Malta vs Polen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Malta: Bonello - Z. Muscat, Shaw, Pepe, Corbalan - Guillaumier, Satariano, J. Mbong, P. Mbong, Chouaref - Cardona

Ersatzbank Malta: Al-Tumi, Debono (Tor), Carragher, Beerman, Paiber, Yankam, Buhagiar, Overend, Grech, Gabriel Mentz, Borg, Zammit

Startelf Polen: Grabara - Ziolkowski, Kedziora, Kiwior - Cash, S. Szymanski, Zielinski, Skoras, Kaminski, Zalewski - Lewandowski

Ersatzbank Polen: Dragowski, Kochalski (Tor), Bereszynski, Szczesniak, Kozlowski, Swiderski, Kapustka, Wszołek, Grosicki, Buksa, Rozga

Für die Malta Polen Prognose schauen wir vor allem auf die Ausfälle bei den Gästen. Hier verpassen Profis wie Skorupski (Bologna), Bednarek (Porto), Szymanski (Fenerbahce), Frankowski (Rennes) und Piatek (Al-Duhali) die aktuelle Länderspielphase. Das dürften die “Adler” aber kompensieren können.

Unser Malta - Polen Tipp: Sieg Polen & Über 1,5 Tore

Malta hat sich noch nicht aufgegeben und will die Quali möglichst gut zu Ende spielen. Das zeigte der Erfolg am Freitag in Finnland. Doch am Montagabend trifft man noch mal auf ein anderes Kaliber.

Was die Qualität und die Formkurve angeht, sind die Polen deutlich stärker einzuschätzen als die Finnen. Die Frage stellt sich allerdings, ob Lewandowski und Co. wirklich noch an das Wunder glauben? Oder sich mit einem knappen Sieg zufriedengeben?