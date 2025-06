Mamelodi Sundowns - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2025

SPORT1 Betting 20.06.2025 • 07:00 Uhr Mamelodi Sundowns - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Wie kommt der BVB mit dem Druck zurecht?

Unser Mamelodi Sundowns - Dortmund Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 21.06.2025 lautet: Nach einem eher mittelmäßigen Auftakt ins laufende Turnier muss die Borussia am zweiten Spieltag gewinnen. Dem steht im Wett Tipp heute aber nicht viel im Weg.

Der BVB ist etwas zäh in die FIFA Klub WM 2025 gestartet. Gegen den brasilianischen Vertreter Fluminense musste Dortmund am Ende mit einem Punkt und einem 0:0 zufrieden sein. Denn bei den Gesamtschüssen (14:7) und den Expected Goals (0,64 zu 0,24) hatten die Südamerikaner leicht die Nase vorne.

In unserer Mamelodi Sundowns Dortmund Prognose steht die Borussia nun unter Druck. Denn der südafrikanische Rekordmeister aus Pretoria, auf den man am 2. Spieltag der Gruppenphase trifft, hat seine Auftaktpartie mit 1:0 gegen Ulsan gewonnen. Wir spielen mit einer Quote von 1,74 bei Merkur Bets den Mamelodi Sundowns Dortmund Wett Tipp heute “Sieg BVB & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mamelodi Sundowns vs Dortmund auf “Sieg BVB & Unter 4,5 Tore”:

Die Qualität spricht klar für den BVB

Dortmund kam am 1. Spieltag auf einen xG-Wert von 0,24

Die Sundowns blieben zum Auftakt der Klub WM ohne Gegentor

Mamelodi Sundowns vs Dortmund Quoten Analyse:

Trotz des etwas enttäuschenden Auftakts in die Klub WM setzt Buchmacher Merkur Bets, der auf Kombi- und Betbuilder-Wetten keine Wettsteuer erhebt, am Samstag natürlich mit eindeutigen Mamelodi Sundowns vs Dortmund Quoten auf den Bundesliga-Vertreter.

So gibt es für einen Sieg der Westfalen gerade mal eine 1,25. Für ein Remis bekommt ihr den sechsfachen Wetteinsatz zurück. Und die höchsten Mamelodi Sundowns gegen Dortmund Wettquoten gibt es mit einer 10,1 für einen Erfolg der Südafrikaner.

Das hat natürlich in erster Linie mit dem Marktwert zu tun. Während die Schwarz-Gelben hier auf 477 Mio. kommen, ist der Kader der “Bafana by Style” gerade mal 35 Mio. Euro wert. Merkur Bets gehört übrigens auch zu den Bookies, die Sportwetten mit PayPal ermöglichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mamelodi Sundowns vs Dortmund Prognose: Können die Südafrikaner den BVB ärgern?

Der Mamelodi Sundowns FC ist mit 15 Titeln der Rekordmeister Südafrikas. Zudem standen die “Bafana by Style” dreimal im Finale der CAF Champions League und konnten den Titel dabei auch einmal gewinnen (2016). Doch der Verein will vor allem international weiter Fortschritte machen. So wurde im Dezember 2024 der Portugiese Miguel Cardoso als erster ausländischer Trainer des Klubs seit dem Niederländer Johan Neeskens im Jahr 2012 verpflichtet. Und der neue Mann hat die Mannschaft stabilisiert und ihr mehr Ordnung verliehen.

Unter Cardoso zogen die Männer aus Pretoria auch ins Finale der CAF Königsklasse ein. Dort unterlag man aber in zwei Spielen dem Pyramids FC aus Ägypten (1:1, 1:2). Grundsätzlich sucht die Mannschaft mit 106 Toren in 51 Pflichtspielen den Weg nach vorne. Das Offensiv-Duo aus Lucas Ribeiro und Iqraam Rayners sammelte in dieser Saison schon 64 Scorerpunkte. Und auch zum Auftakt der FIFA Klub WM gegen Ulsan HD waren beide Profis zur Stelle. Ribeiro bereitete den einzigen Treffer der Partie der Partie durch Rayners vor. Am Ende war der 1:0-Sieg mit 68% Ballbesitz, 1,36 xG (zu 1,02) und 14:9 Gesamtschüssen auch verdient.

Der BVB war am Ende der Bundesliga-Saison 2024/25 das stärkste Team im deutschen Oberhaus. Aus den letzten acht Partien holte Dortmund 22 Punkte und sicherte sich so, nach einer ziemlich verkorksten Spielzeit, auf den letzten Drücker doch noch das Ticket für die Champions League. Seitdem hatten die Schwarz-Gelben aber fast einen Monat spielfrei. Und diese Zeit merkte man der Truppe von Coach Niko Kovac im Auftaktspiel der Klub WM gegen Fluminense auch an.

Die Brasilianer waren agiler und spielerisch besser. Der Bundesliga-Vertreter agierte dagegen zu passiv und kam nicht in die Zweikämpfe. So war Trainer Kovac am Ende mit der “Weißen Weste” und einem Punkt nicht unzufrieden. Jetzt geht es in der Gruppe F gegen die beiden Mannschaften, denen man von der Qualität her klar überlegen ist. Wir glauben auch, dass der BVB im Mamelodi Sundowns Dortmund Tipp sein Können besser auf den Platz bringen kann als gegen den Verein aus Rio de Janeiro.

Mamelodi Sundowns vs Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mamelodi Sundowns: 1:0 Ulsan HD (A), 1:2 Pyramids FC (A), 1:1 Pyramids FC (H), 2:0 Magesi (H), 3:0 Chippa Utd (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:0 Fluminense (A), 3:0 Holstein Kiel (H), 4:2 Leverkusen (A), 4:0 Wolfsburg (H), 3:2 Hoffenheim (A)

Letzte Spiele Mamelodi Sundowns vs Dortmund:

Vom direkten Vergleich gibt es für eure Mamelodi Sundowns Dortmund Prognose leider keine Hilfestellung. Denn beide Vereine treffen am Samstag erstmals aufeinander.

Die FIFA Klub WM 2025 war bisher was Tore angeht recht geizig. Nur in vier Spielen wurde der Wert von 3,5 Toren überschritten. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit einem Torfestival. So gibt es für den Mamelodi Sundowns Dortmund Tipp “Unter 3,5 Tore” in der Merkur Bets App eine Quote von 1,58.

So seht ihr Mamelodi Sundowns vs Dortmund im TV oder Stream:

21. Juni 2025, 18 Uhr, TQL Stadium, Cincinnati

Übertragung TV: DAZN, Sat1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn

DAZN hat sich der Exklusivrechte für die Übertragung der FIFA Klub WM gesichert. Als besonderen Bonus zeigt der Streaminganbieter alle Partien ohne Abokosten. Die Spiele der deutschen Vertreter, darunter auch das Duell des BVB gegen die Mamelodi Sundowns aus dem TQL Stadium von Cincinnati, sind auch im Free-TV bei Sat1 zu sehen.

Mamelodi Sundowns vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mamelodi Sundowns: Williams - Mudau, Cupido, Kekana, Lunga - T. Zwane, Mokoena, Allende - Ribeiro, Rayners, Arthur Sales

Ersatzbank Mamelodi Sundowns: Onyango, Pieterse (Tor), Khoza, Lebusa, Mdunyelwa, Modiba, Maema, Mkhulise, Shalulile, K. Letlhaku, Matthews, Mothiba, Aubaas, Adams. Mvala

Startelf Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Ryerson, P. Groß, Sabitzer, Svensson, Brandt, Adeyemi - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Benkara, Coulibaly, Mané, Azhil, Campbell, Reyna, Albert, Beier, Duranville, Bellingham, Nmecha, Gittens, Chukwuemeka, Yan Couto

BVB-Coach Niko Kovac hat im ersten Spiel der Klub WM seine beste Elf auf den Rasen geschickt. Das zeigt, wie wichtig dem Verein der Wettbewerb ist. Zudem wurde Neuzugang Jobe Bellingham in der 59. Minute eingewechselt.

Auch bei der Mamelodi Sundowns Dortmund Prognose können sich die Schwarz-Gelben keine große Rotation erlauben. Sonst könnte das Weiterkommen in Gefahr geraten. Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets?

Dann nichts wie los! Nach der Anmeldung bei Merkur Bets könnt ihr euch den Merkur Bets Wettbonus sichern. Alles weitere über den Wettanbieter findet ihr in unserem ausführlichen Merkur Bets Test.

Unser Mamelodi Sundowns vs Dortmund Tipp: Sieg BVB & Unter 4,5 Tore

Der Start in so ein Turnier kann durchaus schwer sein. Das musste auch der BVB am eigenen Leib erfahren. Im zweiten Gruppenspiel können wir aber nun von einer Steigerung der Borussen ausgehen. Zudem ist der Gegner nicht mehr so stark. So wäre alles andere als ein Sieg der Dortmunder eine Überraschung.