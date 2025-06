Manchester City - Al-Ain Tipp, Prognose & Quoten | 23.06.2025

SPORT1 Betting 21.06.2025 • 09:56 Uhr Manchester City - Al-Ain Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Nächste Klatsche für den “Boss”?

Unser Manchester City - Al-Ain Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 23.06.2025 lautet: Zum Auftakt erlebte der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Debakel. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir die nächste klare Niederlage.

In der Gruppe G der FIFA Klub WM 2025 deutet alles auf ein Finale um Platz 1 am dritten Spieltag zwischen den Citizens und Juventus hin. Vorher müssen aber beide Klubs noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen. In der Manchester City Al-Ain Prognose stellen wir uns eigentlich nur die Frage nach der Höhe des Sieges.

Zum Auftakt kassierte die Mannschaft aus den Emiraten eine heftige Klatsche. Wir gehen davon aus, dass es gegen die Engländer eine ähnlich hohe Pleite geben wird und entscheiden uns deshalb für den Manchester City Al-Ain Wett Tipp heute “Sieg Manchester City (0:2)” mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Al-Ain auf “Sieg Manchester City (0:2)”:

Man City hat zum Auftakt mit 2:0 gegen Wydad gewonnen.

Al-Ain kassierte am 1. Spieltag eine klare 0:5-Niederlage gegen Juventus.

Die Citizens blieben in 5 ihrer letzten 7 Partien ohne Gegentor.

Manchester City vs Al-Ain Quoten Analyse:

Auch der Online-Bookie erwartet nichts anderes als einen klaren Erfolg der Engländer. Die diesbezüglichen Manchester City Al-Ain Quoten sprechen Bände. Während man in der Merkur Bets App für einen Tipp auf die Citizens eine Wettquote von gerade einmal 1,06 erhält, bekommt man für die Wette auf einen Sieg des Underdogs eine Quote von 19,9.

Selbst einen Treffer des Außenseiters hält der Wettanbieter für sehr unwahrscheinlich, was sich in den Manchester City Al-Ain Wettquoten bei den Torwetten widerspiegelt. Bekommt man für eine Wette auf “Über 2,5 Tore” eine fast schon nicht nennenswerte Quote von 1,38, wird ein Tipp auf “Beide Teams treffen” mit einer Wettquote von 3,14 belohnt.

Manchester City vs Al-Ain Prognose: Einseitige Partie

In ihrem ersten Match bei der Klub-WM wurden die Citizens ihrer Favoritenrolle gerecht und schlugen den marokkanischen Vertreter Wydad Casablanca verdient mit 2:0. Bereits nach zwei Minuten trafen die Engländer, die allenfalls im ersten Durchgang leichte Mühe hatten, zur Führung, die sie kurz vor der Pause ausbauen sollten.

Der einzige Wermutstropfen: Rico Lewis sah zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit glatt Rot. Ansonsten hatten die Engländer die Partie im Griff und fuhren mit dem Erfolg den dritten Pflichtspielsieg in Folge ein. Sie haben überhaupt nur eine ihrer letzten 14 Begegnungen verloren (10S, 3U).

Von ihren letzten zehn Spielen in allen Wettbewerben haben die Skyblues acht gewonnen (1U, 1N). In fünf ihrer letzten sieben Pflichtspiele konnten sie eine weiße Weste wahren, was mitunter auch erklären dürfte, wieso der Manchester City Al-Ain Tipp “Beide Teams treffen” mit derart hohen Quoten verbunden ist.

Selbst trafen die Citizens in jedem ihrer letzten drei Pflichtspiele mindestens doppelt und blieben in lediglich zwei ihrer letzten zehn Begegnungen ohne eigenen Treffer. Im kommenden Match sollten weitere Tore hinzukommen.

Manchester City vs Al-Ain Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Wydad AC (N), 2:0 Fulham (A), 3:1 Bournemouth (H), 0:1 Crystal Palace (N), 0:0 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Al-Ain: 0:5 Juventus (N), 2:0 Al-Nasr (A), 0:0 Ajman (H), 3:0 Al Sharjah (A), 1:1 Al-Jazira (H)

Letzte Spiele Manchester City vs Al-Ain: 3:0 (A)

Einen Treffer des Außenseiters aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erwarten wir in unserer Manchester City Al-Ain Prognose dagegen nicht. “Al Zaeem”, zu deutsch “Der Boss”, wie der Spitzname des Underdogs lautet, war zum Auftakt gegen Juventus völlig chancenlos.

Bereits zur Halbzeit lag man mit 0:4 hinten, nach dem Seitenwechsel kam noch ein weiterer Gegentreffer dazu. Allerdings muss man festhalten, dass sich Juve extrem effizient zeigte: Von den insgesamt sieben Schüssen, die auf den Kasten Al-Ains gingen, waren fünf drin. Bei den Expected Goals hatten die Turiner nur einen Wert von 1,62 vorzuweisen.

Für Al-Ain war es die erste Pleite, nachdem der Klub mit sieben ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge zur Klub-WM gereist war. In sechs dieser sieben Partien hatte der “Boss” noch nicht einmal ein Gegentor kassiert.

So seht ihr Manchester City vs Al-Ain im TV oder Stream:

23. Juni 2025, 03:00 Uhr, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Übertragung Stream: DAZN

Der Anbieter DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der FIFA Klub-WM geschnappt, allerdings muss man nichts zahlen, um die Spiele sehen zu können. Ein Konto reicht völlig aus, ein kostenpflichtiges Abo ist nicht erforderlich.

Bisher standen sich die beiden Klubs ein einziges Mal in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Im Mai 2014 gewannen die Skyblues klar mit 3:0. Relevanz hat dieses Match, das vor über elf Jahren stattfand, für unsere Manchester City Al-Ain Prognose natürlich nicht.

Manchester City vs Al-Ain: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Gvardiol, Vitor Reis, Ake, O’Reilly; Cherki, Reijnders, Foden; Savinho, Marmoush, Doku

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Ait Nouri, Bobb, Stones, Akanji, Dias, Echeverri, Khusanov, Gündogan, Nico, Matheus Nunes, Rodri, Silva, Haaland

Startelf Al-Ain: Patricio - Traore, Ratnik, Rabia, Kouadio, Zabala, Kaku, Park, Palacios; S. Rahimi, Laba

Ersatzbank Al-Ain: Eisa, Al Baloushi, Awad, Cardoso, Chadli, Menezes, Ben Khaleq, Jasic, Nader, Niang, Loulendo, Udoh, Sanabria, E. Rahimi, Hashemi

So ist zum Beispiel der Manchester City Al-Ain Tipp “Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore” steuerfrei und sicherlich auch eine gute Alternative, die eine Quote von 2,09 abwirft.

Unser Manchester City vs Al-Ain Tipp: “Sieg Manchester City (0:2)”

Es ist ein Duell der Marke David gegen Goliath. Gegen Juventus kassierte Al-Ain eine echte Klatsche, allerdings war bei der Alten Dame auch so gut wie jeder Schuss ein Treffer. Insofern dürfte es vielleicht nicht ein neuerliches 0:5 geben. Ein 0:3 oder aber auch ein 0:4 aus Sicht des Außenseiters halten wir dagegen für alles andere als unwahrscheinlich, zumal wir nach den letzten Ergebnissen der beiden Klubs auch nicht davon ausgehen, dass es der “Boss” überhaupt auf die Anzeigetafel schafft.