Manchester City - Aston Villa Tipp & Prognose 22.04.2025

Unser Manchester City - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.04.2025 lautet: Die Villans sind zwar beim Angstgegner zu Gast, gehören aktuell in Europa aber zu den formstärksten Teams. So können wir beim Wett Tipp heute auch keinen Favoriten ausmachen.

Lange Zeit war unklar, ob der in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Manchester City FC in dieser Premier-League-Saison überhaupt ein Ticket für die Champions League lösen könnte. Kurz vor dem Ende der Spielzeit sind die Männer von Coach Pep Guardiola aber wieder in Form und mit fünf Partien ohne Niederlage (3S, 2U) auf Platz 4 geklettert.

Zudem steht schon fest, dass nach dem 38. Spieltag die besten fünf englischen Teams in die Königsklasse einziehen werden, doch in der Liga kämpfen aktuell hinter Liverpool und Arsenal fünf Mannschaften um drei CL-Plätze. In unserer Manchester City Aston Villa Prognose kommt es dabei zu einem ersten Showdown.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei Winamax für den Manchester City Aston Villa Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Aston Villa auf “Beide Teams treffen”:

Die Skyblues haben die beste Offensive in der PL-Rückrunde

City hat seit 8 Spielen gegen Villa nicht mehr zu Null gespielt

In 9 der letzten 11 Duelle zwischen beiden Teams gab es keine Weißen Westen

Manchester City vs Aston Villa Quoten Analyse:

Nach 33 Spieltagen haben die Skyblues drei Plätze und einen Punkt Vorsprung auf die Villans. Dann spielt für die Manchester City vs Aston Villa Quoten auch noch der Heimvorteil eine Rolle. Trotzdem fällt die Favoritenrolle der Hausherren bei den besten Buchmachern nicht allzu deutlich aus.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten immerhin auf einen Höchstwert von 1,83. Ein Dreier der Gäste wird mit Manchester City gegen Aston Villa Wettquoten zwischen 3,80 und 4,10 belohnt.

Manchester City vs Aston Villa Prognose: Kann Villa die Serie ausbauen?

Die Saison war für City bisher ziemlich hart. In der Champions League schieden die Skyblues schon in der Playoff-K.o.-Runde aus. Zudem war im Ligapokal im Achtelfinale Endstation. Nun können die Männer von Coach Pep Guardiola die Spielzeit doch noch retten. Im FA Cup hat Manchester City das Halbfinale erreicht und trifft dort am kommenden Wochenende auf Nottingham. Zudem sind die Citizens durch elf Punkte aus den vergangenen fünf PL-Partien auf den vierten Platz geklettert. Aktuell setzt die Mannschaft auf dem Rasen auf Tugenden wie Kampf, Einsatz, Teamgeist und Laufbereitschaft. Zudem blieb City in den vergangenen vier Partien dreimal ohne Gegentor.

Auch das Etihad entwickelt sich so langsam wieder zur Festung. 2025 gab es nur Heimpleiten gegen Liverpool und Real Madrid. Zudem erzielten die Citizens in den elf Heimspielen dieses Kalenderjahres 36 Treffer. In zehn der elf Spiele erzielten die Hausherren mindestens zwei Tore. Grundsätzlich stehen im eigenen Stadion aber auch schon 21 Gegentreffer in der Statistik. Das ist der schwächste Wert seit der Saison 2015/16 und passt gut zu unserem Manchester City Aston Villa Tipp. Im Monat April können die Skyblues aus den letzten neun PL-Heimspielen neun Siege und 35:8 Tore vorweisen.

Nach dem vierten Platz in der Vorsaison wollte Aston Villa auch in dieser Spielzeit wieder ein CL-Ticket lösen. In der Hinrunde hatten die Männer von Coach Unai Emery mit Rang 9 aber noch ein paar Probleme, doch in der zweiten Saisonhälfte ist die Mannschaft aus Birmingham wieder in Top-Form. Lediglich Liverpool (33) hat in der Rückserie mehr Punkte gesammelt als der AVFC (28). Vor allem daheim sind die Lions stark. Seit 16 PL-Partien (9S, 7U) und dem ersten Heimspiel, einem 0:2 gegen Arsenal, sind die Villans vor den eigenen Fans ungeschlagen. Dafür tun sich die Löwen in der Fremde schwer.

Auswärts stehen aktuell sieben Siege und sieben Niederlagen (2U) zu Buche. Das reicht im Auswärtsranking gerade mal für Platz 10. Allerdings wurden die letzten drei Gastspiele gegen Brentford, Brighton und Southampton alle ohne Gegentor gewonnen. In der Champions League war die Emery-Truppe bis ins Viertelfinale gekommen. In diesem hatte man das Hinspiel gegen PSG in Paris mit 1:3 verloren. Im Rückspiel lagen die Villans daheim nach gut einer halben Stunde auch schon mit 0:2 zurück, doch dann drehten die Hausherren die Partie noch in einen 3:2-Erfolg und verpassten die Verlängerung nur knapp.

Manchester City - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Everton (A), 5:2 Crystal Palace (H), 0:0 Manchester United (A), 2:0 Leicester City (H), 2:1 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 4:1 Newcastle United (H), 3:2 Paris St. Germain (H), 3:0 Southampton (A), 1:3 Paris St. Germain (A), 2:1 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Aston Villa: 1:2 (A), 4:1 (H), 0:1 (A), 3:1 (H), 1:1 (A)

Bei dieser Paarung hat seit sechs Aufeinandertreffen das Auswärtsteam nicht mehr gewonnen. Das bedeutet, dass Aston Villa seit drei Heimspielen gegen Manchester City ohne Niederlage ist (2S, 1U). So gewannen die Männer aus Birmingham auch das Hinspiel in der laufenden Saison daheim mit 2:1.

Seit der Saison 1962/63 konnte Villa aber nicht mehr beide Liga-Duelle gegen City gewinnen. Auf der Gegenseite sind die Skyblues seit April 2007 daheim gegen die Villans ungeschlagen. Die letzten 14 Partien im Etihad gegen den AVFC konnten die Citizens sogar alle für sich entscheiden. Das hat für die Manchester City vs Aston Villa Prognose natürlich eine große Bedeutung.

Während Erling Haaland aktuell verletzt ist, springt Omar Marmoush in die Bresche. Das macht der Ex-Frankfurter sehr ordentlich. In elf Liga-Spielen kommt der Ägypter auf sechs Treffer. Vor allem hat Marmoush in den letzten drei Heimspielen jeweils getroffen.

Manchester City vs Aston Villa: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ortega - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Kovacic, Gündogan - Silva, de Bruyne, Doku - Marmoush

Ersatzbank Manchester City: S. Carson (Tor), Khusanov, Lewis, Foden, Grealish, McAtee, Nico, Savinho, Akanji

Startelf Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Maatsen - Onana, Tielemans - Rogers, Asensio, McGinn - Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Olsen (Tor), Digne, Disasi, A. Garcia, Kamara, Ramsey, Barkley, Malen, Rashford

Bei den Hausherren fehlen mit Ederson, Nathan Ake, Erling Haaland, Rodri und John Stones durchaus ein paar wichtige Spieler.

Das müssen wir bei der Manchester City vs. Aston Villa Prognose berücksichtigen. Die Gäste können dagegen aus dem Vollen schöpfen.

Unser Manchester City - Aston Villa Tipp: Beide Teams treffen

Manchester City hat zum Endspurt der Saison wieder in die Spur gefunden. Zudem spricht die Heimbilanz gegen die Villans extrem deutlich für die Citizens. Nun trifft man aber auf einen sehr formstarken Gegner, der neun der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen hat.

In der Rückrunden-Tabelle hat der AVFC sogar einen Punkt mehr gesammelt als City. Außerdem haben sich die Skyblues am Wochenende gegen Everton sehr schwer getan. So nehmen wir Abstand von einem 1x2-Tipp oder ähnlichem.

Stattdessen rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten. Die Citizens haben die beste Offensive in der PL-Rückrunde (32). Seit acht Duellen gegen Villa wartet Manchester City aber auf ein Spiel zu Null. Zudem gab es in neun der letzten elf Duelle zwischen beiden Teams keine “Weißen Westen”.