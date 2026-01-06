Manchester City - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2026

SPORT1 Betting 06.01.2026 • 18:00 Uhr Manchester City - Brighton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Skyblues den Abstand auf Rang 1 verkürzen?

Unser Manchester City - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 07.01.2026 lautet: Nach zwei Remis in Folge müssen die Citizens dringend wieder gewinnen. Die Chancen auf einen Dreier stehen im Wett Tipp heute daheim gegen die Seagulls auch ziemlich gut.

Die immer noch erfolgsverwöhnte Mannschaft von Manchester City musste sich in den letzten beiden Premier-League-Partien mit einer Punkteteilung begnügen. Nur zweimal in der Ära “Pep Guardiola” spielten die Skyblues drei Mal in Folge unentschieden. Folgt nun der dritte Streich?

Glaubt man den Quoten der Manchester City Brighton Prognose, stehen so gut wie alle Weichen auf “Heimsieg”. Auch wir rechnen mit den Gastgebern und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Betano den Manchester City Brighton Wett Tipp heute “Sieg Man City & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Brighton auf “Sieg Man City & Über 2,5 Tore”:

Man City ist noch ohne Heimniederlage gegen Brighton

Die Seagulls konnten gerade mal 1 der letzten 7 PL-Spiele gewinnen

Die Skyblues sind seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

Manchester City vs Brighton Quoten Analyse:

Die Manchester City vs Brighton Quoten fallen wenig überraschend deutlich aus. Die Skyblues sind traditionell heimstark und haben in der PL-Tabelle klare Vorteile (Platz 2 zu Platz 10). So klettern die Quoten für einen Heimsieg bei den besten Sportwetten Anbietern nur auf einen Höchstwert von 1,40.

Besonders hohe Manchester City Brighton Wettquoten bekommt ihr bei Betano mit einer 7,40 für einen Dreier der Gäste. Zudem hat der Bookie für ein Remis eine Quote von 5,10 parat. Diese Quoten und alle anderen könnt ihr nach der Betano Anmeldung nutzen. Dann steht euch auch der Betano Promo Code zur Verfügung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Brighton Prognose: Die Skyblues spielen gern mittwochs

Nachdem Manchester City in der Vorsaison nur auf Rang 3 gelandet war, wollte das “Imperium” um Coach Pep Guardiola in dieser Spielzeit eigentlich wieder zurückschlagen. Und tatsächlich hat sich die Mannschaft, was die Energie, die Athletik und das Konterspiel angeht, auch deutlich gesteigert. Spieler wie Rayan Cherki machten große Fortschritte. So gewannen die Skyblues vor dem Jahreswechsel acht Spiele in Folge und waren das beste Premier-League-Team des Kalenderjahres 2025. Doch immer wieder mal lassen die Citizens auch Punkte liegen.

So wie in den beiden jüngsten PL-Partien gegen Chelsea (1:1) und Sunderland (0:0). Dadurch bleibt die Truppe von Coach Guardiola zwar der erste Verfolger von Spitzenreiter Arsenal. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt aber schon sechs Zähler. Vor allem das Remis gegen Chelsea war bitter. Durch den Last-Minute-Treffer von Fernandez (90.+4) verpasste City erstmals seit August in der Liga einen Heimsieg. An einem Mittwoch ist die Mannschaft aber traditionell stark. An diesem Tag konnte man 31 der letzten 33 PL-Partien gewinnen (1U, 1N). Daheim wurden die letzten 22 Mittwochs-Spiele sogar alle gewonnen.

Coach Fabian Hürzeler führte Brighton in seiner ersten Saison auf den achten Platz. Das internationale Geschäft wurde nur um einen Rang und um vier Zähler verpasst. Das bedeutete trotzdem das zweitbeste Premier-League-Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Für die Spielzeit 2025/26 erhofft man sich an der Südküste nun noch mehr. In der Vorsaison tat man sich vor allem gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte schwer und hatte viel mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Nach 20 Spieltagen 2025/26 stehen die Seagulls aktuell auf Rang 10.

Der Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz beträgt aber lediglich drei Punkte. Während man von den ersten zehn Gastspielen nur zwei für sich entscheiden konnte (3U, 5N), kassierte das Team von Trainer Hürzeler in den bisherigen zehn Partien vor den eigenen Fans gerade mal eine Pleite (5S, 4U). In den jüngsten drei PL-Gastspielen musste man auch immer mindestens zwei Gegentore hinnehmen. Diese schwache Auswärtsbilanz ist ein Faktor bei unserem Manchester City Brighton Tipp. Mit dem 2:0 am vergangenen Spieltag daheim gegen Burnley ging für Albion eine Serie von sechs Spielen ohne Dreier zu Ende.

Manchester City - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Chelsea (H), 0:0 Sunderland (A), 2:1 Nottingham (A), 3:0 West Ham (H), 2:0 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Brighton: 2:0 Burnley (H), 2:2 West Ham (A), 1:2 Arsenal (A), 0:0 Sunderland (H), 0:2 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Brighton: 1:2 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 4:0 (A), 2:1 (H)

In unseren Datenbanken zur Manchester City Brighton Prognose finden sich 35 Duelle zwischen beiden Vereinen. Die Skyblues führen die Bilanz mit 21 Siegen und acht Niederlagen an (6U).

Manchester City ist in 15 Heimspielen gegen Brighton noch ohne Niederlage (12S, 3U). Aus den jüngsten fünf Trips ins Etihad holte Albion auch gerade mal einen Zähler. Seit drei Vergleichen sind die Seagulls aber ohne Niederlage gegen die Citizens (2S, 1U).

Davor hatte der Verein von der Südküste gegen Man City lediglich in zwei von 14 Kräftemessen keine Niederlage hinnehmen müssen (1S, 1U, 12N). Manchester hat in allen 17 Premier-League-Spielen gegen Brighton immer mindestens ein Tor erzielt.

Erling Haaland wartet seit drei Premier-League-Spielen auf einen Treffer. Noch nie blieb der Norweger viermal in Folge in der englischen höchsten Spielklasse ohne Treffer. Die Seagulls gehören zudem zu den Lieblingsgegnern des Angreifers.

In den jüngsten vier Partien gegen den Verein von der Südküste hat Haaland immer getroffen. So könnt ihr die niedrige Quote für einen Heimsieg von City mit einem Treffer des Weltklasse-Stürmers kombinieren.

Bei Bet365 gibt es für den Manchester City Brighton Tipp “Sieg Man City & Haaland trifft” immerhin eine Quote von 1,63.

So seht ihr Manchester City - Brighton im TV oder Stream:

07. Januar 2026, 20:30 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky zeigt in der Saison 2025/26 erneut die komplette Premier League exklusiv. Über 250 Spiele werden live übertragen. Dazu gehört auch das Duell zwischen den Skyblues und den Seagulls, welches am Mittwoch um 20:30 Uhr im Etihad Stadium von Manchester angepfiffen wird.

Manchester City vs Brighton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Reijnders, Rodri - Silva, Foden, Doku - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Trafford (Tor), Lewis, Mfuni, Mukasa, Heskey, McAidoo, Khusanov, Aké, Ruben Dias, Cherki

Startelf Brighton: Verbruggen - Veltman, Hecke, Dunk, Kadioglu - Gruda, Ayari - Gomez, Rutter, Mitoma - Welbeck

Ersatzbank Brighton: Steele (Tor), Boscagli, Coppola, Hinshelwood, de Cuyper, Kostoulas, Groß, Milner, Watson

Die Hausherren müssen ohne den verletzten Kovacic auskommen. Zudem weilen Marmoush und Ait-Nouri beim Afrika Cup. Die Einsätze von Gvardiol, Dias, Stones und Bobb stehen noch auf der Kippe. Bei Brighton fallen die verletzten March, Webster und Tzimas aus.

Zudem spielt Baleba noch bei der Afrikameisterschaft mit. Ob Minteh auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. Dafür kehrte Pascal Groß zu seinem Ex-Verein zurück. Große Auswirkungen auf die Manchester City Brighton Prognose haben die Ausfälle auf beiden Seiten aber nicht.

Unser Manchester City - Brighton Tipp: Sieg Man City & Über 2,5 Tore

Manchester ist daheim gegen Brighton der haushohe Favorit. Dafür sprechen Dinge wie die Qualität, die Form, die Heimstärke der Skyblues oder auch der direkte Vergleich. Zudem sind die Citizens an einem Mittwoch besonders schwer zu schlagen.

Des Weiteren tun sich die Seagulls in dieser Spielzeit in der Fremde deutlich schwerer als daheim. Unser Manchester City Brighton Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Man City & Über 2,5 Tore” mit einer Wettquote bei Betano von 1,78.