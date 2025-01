Manchester City - Brügge Tipp, Prognose, Quoten 29.1.2025

SPORT1 Betting 28.01.2025 • 12:50 Uhr Manchester City - Brügge Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Verpasst City die K.o.-Phase?

Unser Manchester City - Brügge Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Alle Augen sind auf Manchester gerichtet, ob es die Citizens noch in die K.o.-Runde schaffen oder nicht. Im Wett Tipp heute gehen wir von einer spannenden Begegnung aus, in der zumindest beide Teams Tore erzielen.

Das letzte Champions-League-Gruppenspiel bringt uns ein packendes Duell zwischen Manchester City und Club Brügge. Manchester City, angeführt von Pep Guardiola, hat in den letzten acht Pflichtspielen eine gemischte Bilanz (5S, 2U, 1N), hat die größte Krise vorerst einmal überstanden, doch Verletzungen und Sperren könnten ihre Leistung beeinträchtigen. In der Champions League kassierten die Citizens allerdings in den letzten vier Spielen drei Niederlagen und ein Remis und drohen tatsächlich die K.o.-Phase zu verpassen.

Club Brügge, unter der Leitung von Nicky Hayen, kommt mit einer Ungeschlagen-Serie von 20 Pflichtspielen (15S, 5U) ins Spiel. Besonders bemerkenswert ist ihre defensive Stabilität.

Daher lautet unser Manchester City Brügge Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,93 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Brügge auf “Beide Teams treffen”:

Club Brügge hat die letzten 4 Spiele in diesem Wettbewerb ungeschlagen überstanden.

Erling Haaland ist ein starker Torschütze mit 6 Toren in 7 CL-Spielen.

Manchester City hat in 71 Prozent der letzten sieben CL-Spiele das erste Tor erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Brügge Quoten Analyse:

Unsere Vorhersage: Beide Teams werden voraussichtlich treffen. Der Schiedsrichter Jose Sanchez wird die Partie leiten und voraussichtlich Tore für beide Teams notieren müssen. Für die Buchmacher stellt sich aber die Frage nach einem Favoriten nicht. Für den Heimsieg des englischen Meisters gibt es Manchester City vs. Brügge Quoten von nur 1,16, die auch über Sportwetten Apps nicht mehr Value bringen.

Bei den besten Wettanbietern würdet ihr mit anderen Tipps besser aussteigen. Ob diese realistisch sind, ist eine andere Frage. Für das Unentschieden werden schon hohe Werte von 8,50 aufgerufen. Sollten die Belgier die Sensation schaffen, winken sogar Manchester City gegen Brügge Wettquoten von 15,00.

Manchester City - Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Chelsea (H), 2:4 PSG (A), 6:0 Ipswich (A), 2:2 Brentford (A), 8:0 Salford (H).

Letzte 5 Spiele Brügge: 1:1 Kortrijk (H), 0:0 Juventus (H), 4:2 Beerschot (H), 2:1 Genk (H), 3:0 Anderlecht (A).

Letzte Spiele Manchester City vs. Brügge: 4:1 (H), 5:1 (A).

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Champions-League-Achtelfinale ist, dass beide Teams treffen werden. Diese Manchester City vs Brügge Prognose basiert auf den jüngsten Leistungen beider Mannschaften und den Match-Fakten.

Club Brügge hat in den letzten 20 Pflichtspielen nicht verloren, während Manchester City in 71 Prozent der letzten sieben CL-Spiele das erste Tor erzielt hat. Erling Haaland ist in hervorragender Form und hat in dieser Saison bereits sechs Tore in sieben Spielen erzielt. Diese Faktoren machen den Tipp „Beide Teams treffen“ sehr attraktiv.