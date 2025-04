Manchester City - Crystal Palace Tipp, Prognose 12.4.2025

SPORT1 Betting 10.04.2025 • 23:00 Uhr Manchester City - Crystal Palace Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verpasst Man City den Europapokal?

Unser Manchester City - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 12.04.2025 lautet: Mit dem 0:0 im Manchester-Derby rutschen die Citizens nun sogar auf Rang 6 ab und müssen um einen Europapokal-Startplatz bangen. Das Team von Oliver Glasner hingegen gilt als Riesentöter. Im Wett Tipp heute gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus.

Am 12. April 2025 um 13:30 Uhr treffen im Etihad Stadium Manchester City und Crystal Palace am 32. Spieltag der Premier League aufeinander. Manchester City, derzeit nur auf Platz 6 der Tabelle mit 52 Punkten, empfängt das auf Platz 11 liegende Crystal Palace, das 43 Punkte auf dem Konto hat. Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen jeweils zwei Mal eine Weiße Weste behalten.

Die Citizens sind in der Manchester City Crystal Palace Prognose seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (2S, 2U), die Gäste jedoch schon seit sieben Partien (6S, 1U). Außerdem ist Crystal Palace als Riesentöter bekannt, konnte in dieser Saison schon Man United und Tottenham schlagen sowie gegen City ein Remis holen. Mit Pep Guardiola und Oliver Glasner stehen zwei erfahrene Trainer an den Seitenlinien, während Jarred Gillett als Schiedsrichter agiert.

Unser Manchester City Crystal Palace Wett Tipp heute lautet: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Crystal Palace auf “Beide Teams treffen”:

Manchester City und Crystal Palace haben in ihren letzten Begegnungen häufig getroffen.

Beide Teams haben in den letzten 5 Spielen jeweils zwei Mal eine Weiße Weste behalten.

Der Angriff von Crystal Palace zeigt eine gute Form mit 2 Toren pro Spiel im Schnitt in den letzten 5 Partien, was unseren Manchester City vs Crystal Palace Tipp stärkt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Dieser Tipp wurde gewählt, weil beide Teams starke Offensivleistungen gezeigt haben. Crystal Palace hat in den letzten fünf Pflichtspielen durchschnittlich zwei Tore pro Spiel erzielt, während Manchester City trotz Verletzungssorgen eine solide Angriffsformation beibehält. Trotz Krise halten die Buchmacher an den Citizens fest und statten den Heimsieg in den Sportwetten Apps mit Manchester City Crystal Palace Quoten von nur 1,50 aus.

Zumindest ein Remis ist den Gästen jedoch zuzutrauen, dafür gibt es allerdings schon recht hohe Werte von 4,60. Glaubt ihr an die Sensation der Glasner-Elf im Etihad Stadium, dann warten Manchester City vs. Crystal Palace Wettquoten von 5,75 auf euch. Mit einem Sportwetten Bonus könnt ihr das Risiko reduzieren.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Manchester City - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:0 Manchester United (A), 2:0 Leicester (H), 2:1 Bournemouth (A), 2:2 Brighton (H), 0:1 Nottingham (A).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 2:1 Brighton (H), 1:1 Southampton (A), 3:0 Fulham (A), 1:0 Ipswich (H), 3:1 Millwall (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Crystal Palace: 2:2 (A), 4:2 (A), 2:2 (H), 1:0 (A), 4:2 (H).

Unser Manchester City - Crystal Palace Tipp: Beide Teams treffen

Mit diesen Informationen für die Manchester City gegen Crystal Palace Prognose und der Ausgangsposition verspricht das Spiel ein spannendes Duell zu werden. Die Gäste haben durchaus die Chance, wieder einmal einen Großen zu ärgern und zu überraschen.