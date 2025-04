Manchester City - Leicester Tipp, Prognose, Quoten 02.04.

Unser Manchester City - Leicester Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.04.2025 lautet: Nach aktuellem Stand wäre Manchester City als Tabellen-Fünfter nicht einmal mehr für die Champions League qualifiziert. Im Wett Tipp heute sollte es aber gegen den Tabellen-Vorletzten zu einem Sieg reichen.

Am 2. April 2025 erwartet uns ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Leicester im Etihad Stadium. Die Partie wird um 20:45 Uhr angepfiffen und von Darren England geleitet.

Die Citizens gehen als klarer Favorit in die Manchester City Leicester Prognose, trotz der Verletzung ihres Top-Torjägers Erling Haaland. Leicester, das in den letzten sechs Liga-Spielen kein einziges Tor erzielt hat, steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Daher lautet unser Manchester City Leicester Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen: Nein” zu einer Quote von 1,84 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Leicester auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Manchester City vs Leicester Quoten Analyse:

Bei diesem Duell tendieren wir zum Tipp „Beide Teams treffen: Nein“. Leicester hat in den letzten sechs Liga-Spielen kein einziges Tor erzielt, während Manchester City in 86 Prozent der Liga-Spiele dieser Saison getroffen hat. In den Sportwetten Apps wird man mit Manchester City Leicester Quoten von nur 1,17 für den Heimsieg nicht wirklich glücklich.