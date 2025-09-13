Manchester City - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2025

SPORT1 Betting 13.09.2025 • 18:00 Uhr Manchester City - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verlieren die Skyblues auch das 3. Spiel in Serie?

Unser Manchester City - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.09.2025 lautet: Der Saisonstart beider Klubs verlief alles andere als nach Maß. Beide wollen ihn im direkten Duell korrigieren. Entsprechend erwarten wir in unserem Wett Tipp heute einen munteren Schlagabtausch mit einigen Toren.

Der 4. Spieltag der Premier League-Saison 2025/26 wird an diesem Sonntag mit dem Manchester-Derby abgeschlossen. Für beide Klubs ist dies zum frühen Zeitpunkt der neuen Spielzeit ein richtungsweisendes Match. Einen echten Favoriten können wir in unserer Manchester City Manchester United Prognose nicht ausmalen.

Beide Teams werden den Weg nach vorne suchen, um mit einem Dreier den dürftigen Saisonstart zu korrigieren. Auch aus diesem Grund entscheiden wir uns für den Manchester City Manchester United Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,83 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Manchester United auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Manchester City musste in den letzten beiden PL-Spielen jeweils 2 Gegentore hinnehmen

Manchester United kassierte in jedem der bisherigen 4 Pflichtspiele in dieser Saison Gegentreffer.

8 der letzten 10 direkten Duelle endeten mit mindestens 3 Toren in der Partie.

Manchester City vs Manchester United Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter bewerten das Duell etwas anders als wir und sehen die Gastgeber in der recht klaren Favoritenrolle. Das jedenfalls lässt sich den Manchester City vs Manchester United Quoten für Wetten auf einen Heimsieg entnehmen, die in der Spitze bei 1,77 liegen. Wer auf die Red Devils setzt, darf derzeit mit Quoten bis 4,40 rechnen.

In der aktuellen Verfassung der Citizens ließe sich ohne weiteres auch über den Tipp auf die “Doppelte Chance X2” nachdenken. Die diesbezüglichen Manchester City gegen Manchester United Wettquoten knacken immer noch die Marke von 2,00. Die Bookies erwarten auch Tore, wie an Höchstquoten von 1,58 für “Über 2,5 Tore” erkennbar ist.

Manchester City vs Manchester United Prognose: Duell auf Augenhöhe

Die vergangene Saison war für die Verhältnisse von Manchester City und vor allem für die eigenen Ansprüche trotz Platz 3 in der Endabrechnung alles andere als zufriedenstellend. Das frühe Aus in der Champions League und 13 Punkte Rückstand auf Liverpool nagten am Stolz der Skyblues. In der neuen Saison soll alles besser werden.

Mit einem 4:0-Erfolg bei Wolverhampton waren die Citizens auch bestens in die neue Spielzeit gestartet. Zwei Spieltage später stehen allerdings immer noch nur drei Zähler auf der Habenseite. Sowohl das Heimspiel gegen Tottenham (0:2) als auch die Auswärtspartie bei Brighton (1:2 nach 1:0-Führung) wurden verloren.

Zwei Pleiten an den ersten drei Spieltagen hatte Man City zuletzt in der Saison 2004/05 kassiert. Unter Pep Guardiola waren es nach den ersten drei Partien noch nie so wenige Punkte. Drei Niederlagen an den ersten vier Spieltagen gab es zuletzt in der Spielzeit 1995/96. Am Ende dieser Saison stiegen die Skyblues ab.

An jedem der letzten beiden Spieltage kassierten die Gastgeber zwei Gegentore. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserer Manchester City Manchester United Prognose von mindestens einem Gegentreffer für die Guardiola-Elf aus. Der Starcoach kassierte zudem 25 Prozent seiner Heimniederlagen in der Premier League gegen die Red Devils (4/16).

Manchester City - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Brighton (A), 0:2 Tottenham (H), 4:0 Wolverhampton (H), 3:0 Palermo (A), 2:2, 3:4 n.V. al-Hilal (N)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:2 Burnley (H), 2:2, 11:12 i.E. Grimsby Town (A), 1:1 Fulham (A), 0:1 Arsenal (H), 1:1, 5:4 i.E. Fiorentina (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Manchester United: 0;0 (A), 1:2 (H), 1:1, 7:6 i.E. (N), 1:2 (N), 3:1 (H)

Die Gäste aus dem roten Teil der Stadt landeten vor der Länderspielpause einen Befreiungsschlag. Nach der unnötigen Auftaktniederlage zu Hause gegen Arsenal und dem mageren 1:1 bei Fulham hatte die aktuelle United-Saison im EFL-Cup ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht.

Bei Viertligist Grimsby Town rettete sich der englische Rekordmeister nach einem 0:2-Rückstand noch ins Elfmeterschießen, schied dort allerdings sensationell aus. Drei Tage später war es dann wieder ein Elfmeter, der dieses Mal aber für den ersten Sieg in der neuen Saison sorgte.

Im Heimspiel gegen Aufsteiger Burnley verwandelte Bruno Fernandes in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß zum 3:2-Erfolg. Es war der erst achte Premier-League-Sieg in 30 Spielen unter Ruben Amorim. Die Hälfte der Dreier gab es gegen Aufsteiger. Von 25 Partien gegen Teams, die nicht vorher aufgestiegen waren, hat Man United ebenfalls nur vier gewonnen.

Dennoch sehen wir die Gäste in unserem Manchester City Manchester United Tipp keinesfalls chancenlos. An den ersten drei Spieltagen haben sie schon 58 Schüsse in Richtung gegnerisches Tor abgegeben und damit 14 mehr als der nächstbeste Klub in dieser Statistik. Und auch an das letzte Gastspiel im Etihad Stadium haben die Red Devils gute Erinnerungen.

So seht ihr Manchester City - Manchester United im TV oder Stream:

14. September 2025, 17:30 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Die Premier League ist beim Anbieter Sky beheimatet. Entsprechend bekommt ihr auch das Manchester Derby nur dort bzw. bei dessen Streamingdienst WOW im kostenpflichtigen Abo zu sehen.

Der direkte Vergleich aus den letzten Duellen spricht in der Manchester City Manchester United Prognose auf den ersten Blick für die Skyblues. Die haben fünf der letzten acht Aufeinandertreffen in der Premier League für sich entscheiden können (1U, 2N).

Manchester City vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Donnarumma - Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bobb, Reijnders, Rodri, Silva, Doku; Haaland

Ersatzbank Manchester City: Trafford, Khusanov, Ake, Gvardiol, Lewis, Nico, O’Reilly, Marmoush, Bettinelli

Startelf Manchester United: Lemmens - Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Mbeumo, Casemiro, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Mount

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Heaven, Maguire, Dalot, Mazraoui, Ugarte, Zirkzee, Sesko, Cunha

In der vergangenen Saison blieben die Red Devils aber ungeschlagen und konnten dabei ein 2:1 aus dem Etihad entführen (0:0 im Rückspiel zu Hause). Vor den beiden PL-Duellen in der Vorsaison begegneten sich die beiden Klubs im Community Shield und im Finale des FA-Cups 2024.

Die Red Devils schnappten sich den Pokal, der Community Shield ging allerdings im Elfmeterschießen an die Skyblues. So gesehen haben die Red Devils aber keines der letzten vier direkten Duelle in der regulären Spielzeit verloren. Unter Verwendung einer Gratiswette ohne Einzahlung lässt sich daher über den Manchester City Manchester United Tipp “Doppelte Chance X2” erst recht nachdenken.

Unser Manchester City - Manchester United Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Bei beiden Klubs könnten zwei Torhüter ihr Debüt geben. City verpflichtete jüngst Gianluigi Donnarumma von Champions League-Sieger PSG, während sich United die Dienste von Senne Lemmens von Royal Antwerpen sicherte. Beide Keeper sollen der Defensive neue Stabilität verleihen. Ob das sofort klappt, bleibt allerdings abzuwarten.

Die Skyblues kassierten an jedem der letzten beiden Spieltage zwei Gegentreffer, während die Red Devils in keinem ihrer vier Pflichtspiele in dieser Saison ihren Kasten sauber halten konnten. Nach nur drei bzw. vier Punkten an den ersten drei Spieltagen wollen beide Klubs unbedingt den Dreier, der Auftrieb für kommende Aufgaben geben soll. Die Mehrzahl der letzten direkten Duelle war auch recht torreich. In acht der letzten zehn Aufeinandertreffen gab es mindestens drei Treffer in der Partie. Nach alldem erscheint uns eine Torwette besonders sinnvoll.