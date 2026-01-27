Manchester City vs Galatasaray Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 28.01.2026

SPORT1 Betting 27.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Manchester City vs Galatasaray Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions League-Duell am 28.01.2026.

Der türkische Rekordmeister weiß, wie man Spitzenteams aus der Premier League besiegt. Denn in diesem Jahr konnte Galatasaray am zweiten Spieltag der Königsklasse daheim einen 1:0-Sieg gegen Liverpool, den amtierenden Meister aus England, feiern. Doch ein erneuter Coup scheint nicht wahrscheinlich.

Unsere Manchester City vs Galatasaray Prognosen deuten nämlich auf einen klaren Heimsieg für das Team von Pep Guardiola am 28. Januar 2026 hin. Die aktuellen Manchester City vs Galatasaray Quoten spiegeln die Favoritenrolle der Engländer wider, die einen Sieg benötigen, um sich direkt für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren.

Unser Haupt-Wett-Tipp für diese Begegnung, basierend auf den vielversprechenden Manchester City vs Galatasaray Quoten, zielt daher auf einen Erfolg der Hausherren ab. Wir spielen bei Merkur Bets die Wette „Sieg Manchester City“ mit einer Quote von 1,21.

Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Sofort nach der Merkur Bets Anmeldung wartet der Merkur Bets Bonus auf euch!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für Manchester City ist ein Sieg gegen Galatasaray entscheidend, um den Sprung unter die Top 8 der Gesamttabelle zu schaffen und die unsicheren Playoffs zu vermeiden. Die Citizens haben im heimischen Etihad-Stadion eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, mit 13 Siegen aus 17 Heimspielen in allen Wettbewerben. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft von Pep Guardiola durchschnittlich 2,76 Tore pro Spiel und kassierte gerade mal 0,71 Gegentore.

Galatasaray hingegen hat in europäischen Wettbewerben auswärts zu kämpfen. Die Türken konnten lediglich eines ihrer letzten zwölf Auswärtsspiele gewinnen und verloren acht davon, bei einem Gegentorschnitt von 2,25 pro Partie.

Historisch gesehen tun sie sich zudem gegen englische Gegner schwer: In 21 Begegnungen gab es nur drei Siege bei zehn Niederlagen. Die aktuellen Manchester City vs Galatasaray Team-News bestätigen, dass City auf den gesperrten Rodri verzichten muss, während bei den Gästen mit der Rückkehr von Leroy Sane und Ilkay Gündogan zu rechnen ist. Dies ist eine wichtige Information für alle Manchester City vs Galatasaray Prognosen.

Ein entscheidender Faktor könnte Erling Haaland werden. Der norwegische Stürmer hat in nur 27 Champions-League-Heimspielen für Manchester City unglaubliche 35 Tore erzielt. Die von den Buchmachern angebotenen Quoten implizieren eine Siegwahrscheinlichkeit von 82 Prozent für City, was die Erwartungen an dieses Spiel deutlich macht.

Manchester City vs Galatasaray: Wett-Tipps für Sportwetten-Fans

Auf der Grundlage unserer Analyse haben wir einige interessante Wett-Tipps für die Partie zwischen Manchester City und Galatasaray zusammengestellt. Diese Manchester City vs Galatasaray Prognosen basieren auf den aktuellen Formkurven und Statistiken beider Teams.

Sieg Manchester City ( Quote 1,21 bei Merkur Bets ): Die einfachste und naheliegendste Wette. Citys Heimstärke ist erdrückend, während Galatasaray auswärts große Probleme hat. Ein Sieg für die Gastgeber scheint fast unausweichlich. Die Quote dafür liegt bei 1,21 bei Merkur Bets.

Die einfachste und naheliegendste Wette. Citys Heimstärke ist erdrückend, während Galatasaray auswärts große Probleme hat. Ein Sieg für die Gastgeber scheint fast unausweichlich. Die Quote dafür liegt bei 1,21 bei Merkur Bets. Asiatisches Handicap -1.0 für City in der ersten Halbzeit ( Quote 2,10 bei bet365 ): Da City auf eine Verbesserung der Tordifferenz aus ist, erwarten wir einen starken Start. Die Guardiola-Elf erzielt in der ersten Halbzeit in Europa durchschnittlich 1,14 Tore und kassiert zu Hause nur 0,33 Gegentore. In lediglich einem der letzten zehn Pflichtspiele hat City ein Gegentor vor der Pause zugelassen. Bei einer Führung mit gerade mal einem Tor gäbe es den Einsatz zurück. Diese Option bietet bei bet365 eine attraktive Quote von 2,10.

Da City auf eine Verbesserung der Tordifferenz aus ist, erwarten wir einen starken Start. Die Guardiola-Elf erzielt in der ersten Halbzeit in Europa durchschnittlich 1,14 Tore und kassiert zu Hause nur 0,33 Gegentore. In lediglich einem der letzten zehn Pflichtspiele hat City ein Gegentor vor der Pause zugelassen. Bei einer Führung mit gerade mal einem Tor gäbe es den Einsatz zurück. Diese Option bietet bei bet365 eine attraktive Quote von 2,10. 1. Halbzeit - Über 0,5 Tore für City & Unter 0,5 Tore für Galatasaray (Quote 1,67 bei Merkur Bets): Dieser Tipp kombiniert Citys Offensivdrang zu Beginn mit ihrer defensiven Stabilität. In den letzten zehn Pflichtspielen im Etihad traf City immer in der ersten Halbzeit (durchschnittlich 1,88 Tore) und hielt den Gegner torlos. Galatasaray blieb in drei der letzten vier CL-Spiele vor der Pause ohne eigenen Treffer. Die Quote hierfür steht bei 1,67 bei Merkur Bets.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Schnappt euch die besten Wett-Tipps und Quoten für dieses Duell auf unserer Partnerseite und bereitet euch auf einen packenden Champions-League-Abend vor. Die besten Sportwetten Anbieter dafür findet ihr bei uns! Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und ein glückliches Händchen!