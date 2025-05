Manchester City - Wolverhampton Tipp, Prognose 02.05.2025

Unser Manchester City - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.05.2025 lautet: Der Meister ist gekrönt, doch dahinter geht es noch um die Europapokal-Plätze. Mittendrin, Manchester City. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Am 2. Mai 2025 empfängt Manchester City Wolverhampton im Etihad Stadium zu einem spannenden Premier-League-Duell. Mit Manchester City auf dem 4. Platz und Wolverhampton auf dem 13. Platz sind die Rollen klar verteilt. Die Citizens wollen in der Manchester City Wolverhampton Prognose vor allem den CL-Platz absichern.

Die Skyblues, angeführt von Pep Guardiola, gehen als klarer Favorit ins Spiel, trotz des Ausfalls von Top-Torschütze Erling Haaland. Mit einer starken Defensivleistung in den vergangenen Spielen und einer beeindruckenden Form von acht ungeschlagenen Partien sind die Citizens gut aufgestellt (6S, 2U).

Wolverhampton, trainiert von Vitor Pereira, darf aber nicht unterschätzt werden und kommt mit einer Serie von sechs Siegen in Folge, insgesamt sieben ungeschlagenen Spielen (1U), und wird versuchen, die Überraschung zu schaffen. Für Treffer waren zuletzt beide Teams immer gut.

Daher lautet unser Manchester City Wolverhampton Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Wolverhampton auf “Beide Teams treffen”:

Manchester City vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für das Duell zwischen Manchester City und Wolverhampton lautet: „Beide Teams treffen“. Diese Vorhersage basiert auf den jüngsten Offensivleistungen beider Teams sowie den aktuellen Formkurven. Dass beide Teams mit einer Siegesserie antreten, macht das Duell noch brisanter. Klarer Favorit in den Sportwetten Apps sind trotzdem die Citizens, die mit Manchester City Wolverhampton Quoten von nur 1,34 ausgestattet werden.

Schon für ein Unentschieden schnellen die Werte auf 5,00 empor, obwohl die Wolves zuletzt sechs Spiele in Folge siegreich waren. Traut ihr den Gästen sogar den Auswärtssieg im Etihad-Stadium zu, dann könnt ihr Manchester City vs. Wolverhampton Wettquoten in Höhe von 7,30 abstauben. Davor solltet ihr euch jedoch mit einem Sportwetten Bonus absichern.