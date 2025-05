Manchester United - Athletic Bilbao Tipp, Prognose 08.05.

SPORT1 Betting 07.05.2025 • 11:00 Uhr Manchester United - Athletic Bilbao Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Halbfinale Wette | Ziehen die Red Devils ins Finale ein?

Unser Manchester United - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum Europa League Halbfinale Spiel am 08.05.2025 lautet: Die Mannschaft von Coach Ruben Amorim steht schon mit mehr als einem Bein im EL-Endspiel. Den letzten Schritt machen die Roten Teufel im Wett Tipp heute.

Athletic Bilbao träumt in dieser Saison vom Europa-League-Finale im eigenen Stadion. In der Vorwoche wollten die Basken im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester United den Grundstein für das Erreichen ihres Traumes legen. Nach einem guten Start kippte die Partie für die Hausherren aber in den 15 Minuten vor der Halbzeitpause komplett.

So reisen die Männer von Coach Ernesto Valverde mit einer 0:3-Heimpleite zum Rückspiel an diesem Donnerstag ins Old Trafford. Die Chancen aufs Weiterkommen sind in der Manchester United Athletic Bilbao Prognose fast auf Null gesunken.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,72 bei Betano den Manchester United Athletic Bilbao Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Athletic Bilbao auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Von 133 Teams, die ein Hinspiel in UEFA-Pokal/Europa League auswärts mit 3 oder mehr Toren Vorsprung gewonnen haben, kamen am Ende auch alle weiter

Man United ist als einziges Team in dieser Saison im europäischen Wettbewerb noch ungeschlagen

In der Europa League haben die Red Devils nur eines der vergangenen 30 Heimspiele verloren

Manchester United vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Die Red Devils haben das Hinspiel auswärts klar gewonnen und dürfen nun daheim ran. Zudem liegt der Premier-League-Vertreter auch beim Marktwert mit 699 zu 367 Millionen Euro deutlich vorne.

Trotzdem fallen die Manchester United vs Athletic Bilbao Quoten der besten Wettanbieter gar nicht allzu deutlich aus. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Hausherren sogar eine 0:2-Pleite zum Weiterkommen leisten können.

So klettern die Quoten für einen Heimsieg immerhin bis auf einen Höchstwert von 2,10. Auf der Gegenseite gibt es Manchester United gegen Athletic Bilbao Wettquoten zwischen 3,40 und 3,55 für einen Sieg der Basken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Athletic Bilbao Prognose: Kommt noch einmal Spannung auf?

Am Wochenende kassierte Manchester United mit dem 3:4 in Brentford schon die 16. Pleite in dieser Premier-League-Saison. So viele Niederlagen musste der Verein seit der Spielzeit 1989/90 nicht mehr hinnehmen. Nach 35 von 38 Spieltagen stehen die Red Devils nur auf Rang 15. Natürlich hatte Coach Ruben Amorim das Ergebnis gegen die Bees in Kauf genommen, indem er vor dem Rückspiel gegen Bilbao einige Stammspieler geschont hatte. Der Vorsprung auf Rang 17, den ersten Nichtabstiegsplatz, beträgt nur noch zwei Punkte. Trotzdem winkt der Mannschaft für die kommende Saison ein CL-Ticket. Davon ist man nur zwei Spiele entfernt.

Trainer Amorim betonte allerdings, dass ein Sieg im EL-Finale die Saison von United nicht retten könne, denn die Probleme und Schwierigkeiten liegen viel tiefer. Unter dem portugiesischen Coach hat sich nach der Entlassung von Erik ten Hag tatsächlich nicht wirklich viel verbessert. Manchester spielt ein 3-4-3-System, für das es nicht die passenden Spieler hat. International bringt Man United aber seine Qualität auf den Rasen. Hier ist man nach 13 Spielen die einzige Mannschaft, die in den europäischen Wettbewerben noch ungeschlagen ist. In der Europa League haben die Red Devils lediglich eines der vergangenen 30 Heimspiele verloren (23S, 6U).

Im Juni 2022 hatte Coach Ernesto Valverde zum dritten Mal Athletic Bilbao übernommen. Im Vorjahr führte der Trainer den Verein dann in der Copa del Rey zum ersten Titel seit 40 Jahren. In diesem Jahr dürfen die Basken von der Champions League träumen, denn nach 34 von 38 Spieltagen stehen die Löwen auf dem vierten Platz. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-CL-Rang beträgt aktuell vier Punkte. Prunkstück der Mannschaft ist die Abwehr. 26 Gegentore nach 34 Spieltagen ist der ligaweite Bestwert. Zehn Heim-Gegentore sind sogar der stärkste Wert in allen europäischen Top-5-Ligen.

Außerdem steht Bilbao in der heimischen Liga gerade mal bei fünf Pleiten. Kein spanischer Erstligist kommt auf weniger Niederlagen. Der Traum vom EL-Finale im eigenen Stadion scheint allerdings schon geplatzt zu sein. In La Liga mussten die heimstarken “Zuri-Gorriak” in dieser Saison nur eine Heimniederlage hinnehmen. Auch gegen United hatten die Hausherren gut begonnen, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Auswärts wartet die Mannschaft seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg und ein Tor. Auch das beeinflusst unseren Manchester United Athletic Bilbao Tipp.

Manchester United - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:4 Brentford (A), 3:0 Athletic Bilbao (A), 1:1 Bournemouth (A), 0:1 Wolverhampton (H), 5:4 Olympique Lyon (H)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 0:0 Real Sociedad (A), 0:3 Manchester United (H), 1:0 Las Palmas (H), 0:1 Real Madrid (A), 2:0 Glasgow Rangers (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Athletic Bilbao: 3:0 (A), 1:2 (A), 2:3 (H), 3:0 (H), 3:5 (A)

Bisher sind die beiden Vereine fünfmal im europäischen Fußball aufeinandergetroffen. Bilbao führt die Bilanz mit drei Siegen zu zwei Niederlagen sogar an. Die ersten beiden Aufeinandertreffen stammen aus den Spielzeiten 1956/57 und 2011/12 und spielen somit für unsere Manchester United vs Athletic Bilbao Prognose keine allzu große Rolle.

In der Vorwoche hatten die Basken in der ersten halben Stunde gute Chancen auf die Führung. Dann mussten die Hausherren innerhalb weniger Minuten mit dem Gegentor zum 0:1, der Roten Karte für Vivian und dem Strafstoß-Gegentreffer zum 0:2 drei bittere Rückschläge hinnehmen, von denen sie sich nicht mehr erholen konnten.

Der Athletic Club hat sieben von neun Europapokal-Gastspielen in England verloren (1S, 1U). Manchester United musste auf der Gegenseite nur in einem der jüngsten acht Heimspiele gegen spanische Teams eine Niederlage hinnehmen (4S, 3U).

Bilbao-Angreifer Inaki Williams hat vier der sieben Auswärtstore seiner Mannschaft in der laufenden Europa-League-Saison erzielt. Der Man-United-Mittelfeld-Spieler Bruno Fernandes führt die EL-Torschützenliste mit sieben Treffern an.

So behalten wir beide Spieler auch am Donnerstag im Blick. Das können wir am besten bei Winamax, denn dort können wir den Manchester United Athletic Bilbao Tipp “Williams oder Fernandes treffen” spielen und bekommen dafür eine Quote von 2,15.

So seht ihr Manchester United - Athletic Bilbao im TV oder Stream:

08. Mai 2025, 21 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Auch wenn alle deutschen Teilnehmer aus der Europa League und der Conference League ausgeschieden sind, zeigt RTL weiterhin die beiden Wettbewerbe im TV und im Stream.

Das Rückspiel zwischen Manchester United und Athletic Bilbao überträgt der Sender ebenfalls im Free-TV. Anpfiff im Old Trafford ist um 21 Uhr.

Manchester United vs Athletic Bilbao: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: A. Onana - Lindelöf, H. Maguire, Yoro - Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Garnacho, Bruno Fernandes - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Heaton (Tor), Amass, Fredricson, Kamson, Eriksen, Mantato, de Ligt, Mount, Shaw, Amad, Mainoo

Startelf Athletic Bilbao: Agirrezabala - de Marcos, Paredes,, Yeray, Yuri Berchiche - Ruiz de Galarreta, Jauregizar, I. Williams, Alex Berenguer, N. Williams - Sannadi

Ersatzbank Athletic Bilbao: Unai Simon (Tor) , Adama, Inigo Lekue, Nunez, Canales, Vesga, Guruzeta, Gorosabel, Prados, Unai Gomez, Alvaro Djalo

Bei den Gästen verpasst natürlich Vivian die Partie nach seiner Roten Karte aus dem Hinspiel. Auch Sancet, der schon 17 Pflichtspiel-Tore für Bilbao in dieser Saison erzielt hat, kann verletzungsbedingt nicht mithelfen. Der Einsatz von Inaki Williams steht noch auf der Kippe.

Die Gäste müssen ohne Collyer, Dalot, Zirkzee und Lisandro Martinez auskommen. Diese Personalien behalten wir bei unserer Manchester United Athletic Bilbao Prognose im Hinterkopf.

Unser Manchester United - Athletic Bilbao Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Selten hat eine Rote Karte die Dynamik eines Spiels so auf den Kopf gestellt wie in der Vorwoche. In der Anfangsphase wirkten die Red Devils in Bilbao völlig überfordert, doch zu Zehnt brachen die Basken dann zusammen. So war das Duell schon nach einer von vier Halbzeiten entschieden, denn diesen Vorsprung wird sich Manchester United nicht mehr nehmen lassen.

In UEFA-Pokal oder Europa League kam in 133 Fällen immer die Mannschaft weiter, die das Hinspiel auswärts mit mindestens drei Toren Vorsprung gewonnen hatte. Zudem sind die Red Devils im laufenden Wettbewerb sehr form- und heimstark.