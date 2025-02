Manchester United - Crystal Palace Tipp & Prognose 02.02.

Manchester United - Crystal Palace Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Eagles am Rekordmeister vorbeiziehen?

Unser Manchester United - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Red Devils werden dieses Heimspiel nicht verlieren. Allerdings bleibt ihr Kasten in unserem Wett Tipp heute auch nicht sauber.

Wohin geht die Reise des englischen Rekordmeisters? Diese Frage können wir in unserer Manchester United Crystal Palace Prognose nicht wirklich beantworten. Fakt ist, dass man die Red Devils aktuell nur schwer einschätzen kann. Momentan haben sie mal wieder einen besseren Lauf, was beim Team von Trainer Ruben Amorim aber nichts heißen muss.

Mit den Eagles kommt nun ein Gegner ins Old Trafford, der zuletzt nicht zu bezwingen war, wenn er auswärts antrat und der in der Vergangenheit auch die Heimstätte des kommenden Gegners ein ums andere Mal eingenommen hat. Nach reiflicher Überlegung entscheiden wir uns aber für den Manchester United Crystal Palace Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,65 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Crystal Palace auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Manchester United hat nur eines der letzten 7 Pflichtspiele verloren.

letzten 7 Pflichtspiele verloren. Crystal Palace gewann nur 6 der bisherigen 23 Premier-League-Spiele in dieser Saison.

In jedem der letzten 17 Heimspiele der Red Devils gab es mindestens 2 Tore.

Manchester United vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Im Duell der beiden Tabellennachbarn, die nur zwei Punkte voneinander trennen, sehen die Buchmacher, von denen einige auch Sportwetten mit Paysafecard unterstützen, die Gastgeber leicht vorne. Die Manchester United Crystal Palace Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen knapp über der Marke von 2,00 mit Höchstwerten bis 2,10.

Wer auf die Eagles setzen will, der darf mit Quoten bis 3,70 rechnen. Ein allzu torreiches Match erwarten die Bookies dabei nicht. Die Manchester United Crystal Palace Wettquoten für den Tipp “Über 2,5 Tore” erreichen Werte bis 1,87. Die Gegenwette ist mit durchschnittlichen Quoten von 1,95 verbunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Crystal Palace Prognose: Der Rekordmeister trotzt den Eagles

Nachdem Manchester United das Jahr 2024 mit vier Pflichtspiel-Pleiten in Folge beendet hatte, ist seit Beginn des neuen Jahres ein Aufwärtstrend zu erkennen. Beginnend mit dem 2:2 Anfang Januar bei Tabellenführer Liverpool haben die Red Devils nur eines der bisherigen sieben Pflichtspiele im Jahr 2025 verloren (5S, 1U).

In der Premier League hat United zwei der letzten drei Partien gewonnen (1N) und damit einen Sieg mehr geholt als an den sieben Spieltagen zuvor (1S, 1U, 5N). Am Sonntag könnte Amorim in seinem schon 13. Premier-League-Spiel als Trainer der Red Devils zum ersten Mal den zweiten Liga-Dreier in Folge holen.

Am vergangenen Wochenende konnte der englische Rekordmeister mit 1:0 bei Fulham gewinnen und damit mal wieder eine Weiße Weste wahren. Zuvor hatte er in 13 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Ein Gegentor am Sonntag ist daher alles andere als unwahrscheinlich.

In unserem Manchester United Crystal Palace Tipp würden wir daher auch den Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” empfehlen. Bei Wettanbieter Betano, der bei uns das Ranking der Wettanbieter mit schneller Auszahlung anführt, gibt es hierfür eine Quote von 2,07.

Manchester United - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:0 FCSB (A), 1:0 Fulham (A), 2:1 Rangers (H), 1:3 Brighton (H), 3:1 Southampton (H)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 1:2 Brentford (H), 2:0 West Ham (A), 2:0 Leicester City (A), 1:0 Stockport County (H), 1:1 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Crystal Palace: 0:0 (A), 0:4 (A), 0:1 (H), 3:0 (H), 2:1 (H)

Der Siegeszug von Crystal Palace ist derweil vorerst gestoppt. Nach drei Pflichtspiel-Siegen in Serie (2x Premier League, 1x FA Cup), bei denen das Team von Oliver Glasner nicht ein einziges Gegentor kassierte, haben die Eagles am vergangenen Wochenende mal wieder verloren. Zu Hause gegen Brentford gab es eine 1:2-Niederlage.

Damit ging auch eine Serie von insgesamt sechs ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge (4S, 2U) zu Ende. Gleichzeitig kassierte Palace gegen die Bees so viele Gegentore wie in besagten sechs Pflichtspielen davor zusammen. Dennoch ist man mit den Ergebnissen der vergangenen Wochen sehr zufrieden und performte vor allem in der Fremde stark.

In der Premier League gewannen die Gäste vier ihrer letzten fünf Auswärts-Begegnungen (1U). Kein anderes Team holte aus den letzten fünf Auswärtsspielen mehr Punkte. Das allein ist schon ein Grund dafür, dass wir uns bei unserer Manchester United Crystal Palace Prognose lieber absichern.

Weiter zurückblickend sind die Eagles seit sieben Auswärtspartien in der Premier League ungeschlagen (4S, 3U). In ihren ersten sechs Auswärtsspielen in dieser Saison waren sie noch gänzlich ohne Dreier geblieben. Zum Vergleich: Zu Hause gewannen die Londoner nur eines der letzten sieben Spiele im Liga-Betrieb (3U, 3N).

So seht ihr Manchester United - Crystal Palace im TV oder Stream:

02. Februar 2025, 15 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Premier-League-Duell des 12. gegen den 13. gibt es sowohl bei Sky als auch bei WOW im TV bzw. Stream zu sehen. Egal wie: In beiden Fällen kommt ihr um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

In unserem Manchester United Crystal Palace Tipp darf ein Blick auf den direkten Vergleich keinesfalls fehlen. Denn dieser hat es durchaus in sich. So haben die Red Devils keines der letzten drei direkten Duelle gewonnen (1U, 2N). Doch nicht nur das: In diesen letzten drei Aufeinandertreffen konnten sie nicht einmal ein Tor erzielen.

Manchester United vs Crystal Palace: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, de Ligt, Martinez; Dalot, Diallo, Mainoo, Garnacho; Eriksen, Hojlund, Fernandes

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Lindelöf, Maguire, Ugarte, Yoro, Collyer, Malacia, Casemiro, Zirkzee

Startelf Crystal Palace: Henderson - Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Sarr, Hughes, Lerma, Eze, Mitchell; Mateta

Ersatzbank Crystal Palace: Turner, Clyne, Esse, Devenny, Kporha, Nketiah, Kamada, Umeh, Schlupp

Vier torlose Spiele in Folge gegen ein und denselben Gegner passierten dem Rekordmeister zuletzt gegen Arsenal in den Jahren 1981 bis 1983. Von den letzten elf direkten Duellen in der Premier League haben die Eagles fünf gewonnen (3U, 3N). Vor diesen elf Begegnungen waren sie 22 Mal in Folge gegen United sieglos geblieben und hatten 18 dieser Partien verloren (4U).

Nachdem die Londoner zwischen 1922 und 2018 nur zwei von 22 Auswärtsspielen bei Man United gewonnen hatten (3U, 17N), waren sie zuletzt in drei der vergangenen fünf Gastspiele im Old Trafford siegreich (2N). Wir plädieren in unserer Manchester United Crystal Palace Prognose trotzdem für die Gäste, halten eine Absicherung aber für sehr sinnvoll.

Unser Manchester United - Crystal Palace Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Es gibt durchaus auch Gründe, die gegen die Gastgeber sprechen, doch sie spielen zu Hause und haben zuletzt wieder weitestgehend vernünftige Ergebnisse erzielt. Am Donnerstag zeigten die Red Devils ihre vielleicht beste Saisonleistung und gewannen in der Europa League auswärts beim FCSB aus Bukarest mit 2:0. Es war ihr dritter Pflichtspiel-Sieg in Folge und der zweite in Serie ohne Gegentreffer.

Die Gäste sind zwar aktuell auswärts sehr stark unterwegs, haben im bisherigen Saisonverlauf aber auch nur sechs von 23 Premier-League-Spielen gewonnen. Mit schon neun Punkteteilungen gehören sie zu den Remis-Königen. Insofern schlägt unser Pendel etwas mehr in Richtung des Rekordmeisters aus, der hier zumindest einen Punkt holen sollte, wenn er die Leistung vor allem aus der Europa-League-Partie bestätigt.

Nachdem es auch in den letzten 17 Pflichtspielen Uniteds auf heimischem Rasen immer mindestens zwei Tore zu sehen gab, halten wir eine Ergänzung der Doppelten Chance um mindestens zwei Treffer für sinnvoll.