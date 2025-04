Manchester United - Manchester City Tipp, Prognose 6.4.25

SPORT1 Betting 05.04.2025 • 08:00 Uhr Manchester United - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Revanchiert sich City für die Pleite im Hinspiel?

Unser Manchester United - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.04.2025 lautet: In den letzten Duellen kamen beide Manchester-Teams zum Torerfolg. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine Fortsetzung dieses Trends.

Eigentlich müsste die Manchester United Manchester City Prognose bei diesen beiden klangvollen Namen voller Glanz und Glamour sein. Wenn man aber auf die Tabelle blickt, dann trifft hier der 13. auf den Fünften. Man muss schon lange zurückblättern, um das letzte Manchester Derby zu finden, in dem die beiden Klubs ähnlich schlecht platziert waren.

Dennoch ist es ein ganz spezielles Derby, das keine der beiden Mannschaften verlieren will. Vor allem für die Gäste geht es auch immerhin noch um die Champions League.

Wir entscheiden uns für den Manchester United Manchester City Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,90 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Manchester City auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Manchester United kassierte in jedem der letzten 12 Pflichtspiele zu Hause Gegentore.

Manchester City hat 6 der letzten 11 Auswärtspartien in der Premier League verloren.

In 8 der letzten 9 direkten Duelle konnten beide Teams treffen.

Manchester United vs Manchester City Quoten Analyse:

Die PayPal Wettanbieter schicken die Gäste aus dem blauen Teil Manchesters als Favoriten ins Rennen. Wer sich für einen Tipp auf die Skyblues entscheidet, der darf mit diesbezüglichen Manchester United Manchester City Quoten von bis zu 2,10 rechnen. Wetten auf einen Sieg der Red Devils sind mit Höchstwerten von 3,50 quotiert.

Nachdem der Rekordmeister das Hinspiel im Etihad Stadium bereits mit 2:1 gewonnen hat und weil die Citizens alles andere als eine überragende Saison spielen, ist der Tipp auf die “Doppelte Chance 1X” eine Option. Die Manchester United Manchester City Wettquoten hierfür liegen im Schnitt bei 1,70.

Manchester United vs Manchester City Prognose: Umkämpftes Derby

Nach zwei klaren Erfolgen in der Europa- und Premier League gegen Real Sociedad (4:1) und bei Leicester City (3:0), bei denen die Red Devils vor allem auch stark performten, gab es unter der Woche wieder einen Rückschlag. Beim Dritten Nottingham unterlag der englische Rekordmeister mit 0:1.

Angesichts von Expected Goals von 1,66:0,54 zugunsten der Red Devils, die nur zwei Schüsse aufs eigene Tor zuließen, konnte man der Mannschaft höchstens ankreiden, zu wenig aus ihren Chancen gemacht zu haben. Nach wie vor steht sie auf Rang 13 mit schon acht Punkten Rückstand zur ersten Tabellenhälfte.

Die Saison ist für United im Grunde gelaufen, der Fokus dürfte nun einzig auf der Europa League liegen, in der man im Viertelfinale steht. Abschenken wird man bei den Red Devils aber sicherlich nichts, schon gar nicht im Derby. Ein Gegentor gilt dabei in unserem Manchester United Manchester City Tipp als ziemlich wahrscheinlich.

Zumindest kassierte die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim in jedem ihrer letzten zwölf Pflichtspiele zu Hause mindestens einen Gegentreffer. In den neun Premier-League-Heimspielen unter dem Portugiesen kassierte der Rekord-Champion insgesamt 17 Gegentore. Kein bisheriger United-Trainer war in dieser Hinsicht schlechter.

Manchester United - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:1 Nottingham (A), 3:0 Leicester (A), 4:1 Real Sociedad (H), 1:1 Arsenal (H), 1:1 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Leicester (H), 2:1 Bournemouth (A), 2:2 Brighton (H), 0:1 Nottingham (A), 3:1 Plymouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Manchester City: 2:1 (A), 1:1, 6:7 i.E. (N), 2:1 (A), 1:3 (A), 0:3 (H)

Sein Gegenüber Pep Guardiola hatte in letzter Zeit allerdings auch nicht allzu viel Grund zur Freude. Acht Spieltage vor dem Saisonende stehen er und seine Citizens nur auf Rang 5. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt aus City-Sicht beschämende 22 Punkte. Selbst die Königsklasse ist in Gefahr.

Der Rückstand auf den Vierten Chelsea beträgt zwar nur einen Punkt, allerdings hat der Sechste Newcastle bei einem Spiel weniger nur einen Zähler weniger als die Skyblues. Unter der Woche konnten diese ihr Heimspiel gegen Leicester mit 2:0 siegreich gestalten und nach nur einem Punkt aus zwei Premier-League-Partien mal wieder gewinnen.

Nun muss man aber auswärts ran und in der Fremde hatte der amtierende Meister zuletzt immer mal wieder Probleme. Sechs und damit über die Hälfte der letzten elf Liga-Spiele auf des Gegners Platz haben die Skyblues verloren. Zum Vergleich: In den 37 Premier-League-Auswärtspartien davor hatten sie ebenfalls (nur) sechs Pleiten kassiert.

Insofern würden wir uns aktuell auch nicht für eine Manchester United vs Manchester City Prognose in Richtung der Gäste aussprechen, auch wenn sie bei keinem anderen Klub mehr Premier-League-Auswärtssiege feiern konnten als beim Stadtrivalen (9). Nur einmal in den letzten 13 Spielzeiten hatten die Citizens mehr als die aktuellen sechs Auswärts-Pleiten.

So seht ihr Manchester United - Manchester City im TV oder Stream:

06. April 2025, 17:30 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das insgesamt 196. Manchester Derby gibt es live und in Farbe bei Sky im TV und Stream zu sehen. Alternativ lässt sich die Begegnung auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, streamen. Egal wie: Um ein kostenpflichtiges Abo kommt ihr nicht herum.

Für unseren Manchester United Manchester City Tipp spricht unter anderem, dass acht der letzten neun direkten Duelle mit Toren auf beiden Seiten endeten. Das Hinspiel gewannen die Red Devils auswärts mit 2:1. Im Community Shield vor Beginn der eigentlichen Saison zwischen Meister und FA-Cup-Sieger setzten sich die Citizens im Elfmeterschießen durch.

Manchester United vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - Yoro, de Ligt, Mazraoui; Dalot, Fernandes, Casemiro, Ugarte, Garnacho, Dorgu; Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Amass, Collyer, Kone, Eriksen, Maguire, Lindelöf, Mount, Zirkzee

Startelf Manchester City: Ederson - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Savinho, Nico, Grealish, Gündogan, Doku; Marmoush

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Bobb, De Bruyne, Kovacic, Lewis, Silva, Vitor Reis, Foden, McAtee

Da das Ergebnis im Community Shield als remis gewertet wird, ist Man United seit mittlerweile drei direkten Duellen ungeschlagen. Eine längere Serie gegen den Lokalrivalen hatten sie zuletzt von Januar 2010 bis Februar 2011. Im Rahmen der Manchester United gegen Manchester City Prognose hat der bereits erwähnte Tipp “Doppelte Chance 1X” also durchaus Potential.

Unser Manchester United - Manchester City Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Es ist nicht die Saison der Citizens und schon gar nicht jene Uniteds. Während die Skyblues zumindest noch um die Champions League kämpfen, bleiben für den Rekordmeister auf nationaler Ebene nur noch punktuelle Erfolge. Ein Sieg gegen den unliebsamen Nachbarn wäre so einer. Der Ausgang ist für uns völlig offen. Keine Mannschaft hat aktuell die ausschlaggebenden Argumente auf ihrer Seite.

Worauf man sich in den letzten Manchester Derbys verlassen konnte, waren aber Tore. In acht der letzten neun Duelle trafen beide Teams. In ebenfalls acht dieser letzten neun Aufeinandertreffen gab es zudem mindestens drei Tore in der Partie. Eine Torwette macht daher für uns den meisten Sinn.