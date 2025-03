Manchester United – Real Sociedad Tipp, Prognose 13.03.25

SPORT1 Betting 12.03.2025 • 11:00 Uhr Manchester United – Real Sociedad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Alles offen nach dem Hinspiel-Remis?

Unser Manchester United – Real Sociedad Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.03.2025 lautet: Nach dem 1:1 im Hinspiel fällt die Entscheidung im Old Trafford. Wir gehen von einer engen Partie aus, doch wie im Hinspiel werden sich beide Teams in die Torschützenliste eintragen.

Am 13. März 2025 um 21:00 Uhr erwartet uns ein spannendes Europa League Achtelfinale Rückspiel im legendären Old Trafford. Manchester United trifft auf Real Sociedad in einem Spiel, das die Fans mit Spannung erwarten.

Die Formkurve beider Teams deutet in der Manchester United Real Sociedad Prognose darauf hin, dass Tore auf beiden Seiten zu erwarten sind. Manchester United erzielte in dieser Saison in neun Spielen durchschnittlich 1,89 Tore pro Europa-League-Spiel, Real Sociedad sogar 1,91 Tore in elf Spielen.

Daher lautet unser Manchester United Real Sociedad Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,00 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Real Sociedad auf „Beide Teams treffen”:

Beide Teams treffen in einem Großteil ihrer Spiele, was unseren Manchester United vs Real Sociedad Tipp begünstigt.

Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen sowohl Tore geschossen als auch kassiert.

Wichtige Abwehrspieler sind bei Manchester United verletzt, was ihre Defensive schwächt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Für das kommende Spiel zwischen Manchester United und Real Sociedad tendieren wir zur Wette „Beide Teams treffen”. Diese Wahl basiert auf den angeführten Gründen und sorgt für eine offene Ausgangslage für das Rückspiel. In den Sportwetten Apps werden die Engländer mit Manchester United Real Sociedad Quoten von knapp 1,92 jedoch klar favorisiert.

Für ein Unentschieden, das man auch bei Wettanbietern mit schneller Auszahlung anvisieren kann, findet man Werte rund um 3,25. Für einen Auswärtssieg und den damit verbundenen Aufstieg der Spanier bekommt man Manchester United vs. Real Sociedad Wettquoten von 4,70.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Manchester United – Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Arsenal (H), 1:1 Real Sociedad (), 1:1, 3:4 n.E. Fulham (H), 3:2 Ipswich (H), 2:2 Everton (A).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:1 Sevilla (H), 1:1 Manchester United (H), 0:4 Barcelona (A), 0:1 Real Madrid (H), 3:0 Leganes (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Real Sociedad: 1:1 (A), 1:0 (A), 0:1 (H), 0:0 (H), 4:0 (A).

Unser Manchester United – Real Sociedad Tipp: Beide Teams treffen

Die Kombination dieser Faktoren in der Manchester United gegen Real Sociedad Prognose macht die Wette „Beide Teams treffen“ zu einer vielversprechenden Wahl für dieses spannende Duell.