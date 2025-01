Manchester United - Southampton Tipp, Prognose 16.01.2025

Unser Manchester United - Southampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.01.2025 lautet: Die Red Devils haben zuletzt gegen Liverpool und Arsenal aufgezeigt. Deshalb sollte das Heimspiel gegen das Schlusslicht im Wett Tipp heute deutlich werden.

Am 16. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Premier League, wenn Manchester United auf Southampton trifft. Das Spiel findet im legendären Old Trafford statt.