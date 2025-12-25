Manchester United vs Newcastle Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Premier League am 26.12.2025

SPORT1 Betting 25.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Manchester United vs Newcastle Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Premier League-Duell am 26.12.2025.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein torreiches Spiel im Old Trafford freuen. Das ergibt unsere Prognose für das Premier League Duell am 26. Dezember 2025. Obwohl Newcastle die jüngsten direkten Duelle dominierte, sprechen die aktuelle Auswärtsschwäche der „Magpies“ und die defensive Anfälligkeit beider Teams für eine Begegnung mit mehreren Treffern. Die Manchester United vs Newcastle Quoten spiegeln ebenfalls eine offene Partie wider, bei der die Gastgeber leicht favorisiert sind.

Unserer Einschätzung nach entscheiden wir uns für ein torreiches Spiel, daher empfehlen wir bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,61 den Tipp „Über 2,5 Tore“.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Trotz des aktuellen siebten Tabellenplatzes verfügt Manchester United über beeindruckende Offensivstatistiken und belegt in der Premier League den zweiten Rang bei den erwarteten Toren (xG). Die Mannschaft von Ruben Amorim erspielt sich viele Chancen, hat aber erhebliche Probleme in der Defensive. In dieser Saison gelang es den „Red Devils“ nur ein einziges Mal, ohne Gegentor zu bleiben, und sie haben bereits 28 Gegentore kassiert.

Die aktuellen Manchester United vs Newcastle Team-News verschärfen die Lage, denn die Verletzung von Bruno Fernandes, der an fast allen Toren direkt beteiligt war, stellt einen herben Rückschlag dar.

Auf der anderen Seite reist Newcastle mit einer besorgniserregenden Auswärtsbilanz an. Die Mannschaft von Eddie Howe konnte saisonübergreifend gerade mal eines ihrer letzten elf Premier-League-Auswärtsspiele gewinnen. Dennoch darf die jüngste Bilanz gegen United nicht ignoriert werden: Fünf der letzten sechs Duelle in allen Wettbewerben gingen an die „Magpies“.

Die Manchester United vs Newcastle Quoten der Buchmacher berücksichtigen diese Faktoren. Sie geben United eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von etwa 41 Prozent, während Newcastle bei 38 Prozent liegt, was die Spannung dieses Aufeinandertreffens unterstreicht.

Ein wichtiger Faktor für jede Manchester United vs Newcastle Prognose sind auch die weiteren Ausfälle: Mit Bryan Mbeumo, Amad Diallo und Noussair Mazraoui fehlen United wichtige Spieler aufgrund ihrer Teilnahme am Afrika-Cup, was die defensiven Sorgen weiter verstärkt.

Manchester United vs Newcastle: Tipps für Wetter

Für dieses spannende Duell gibt es mehrere interessante Wettmöglichkeiten. Basierend auf den Statistiken und der aktuellen Form beider Teams haben wir die folgenden Wett Tipps zusammengestellt:

Die Buchmacher sehen Manchester United trotz der jüngsten Niederlage gegen Aston Villa leicht im Vorteil. Die Heimstärke und die beeindruckenden Offensivwerte sprechen für die „Red Devils“, während Newcastles Auswärtsschwäche gegen sie spricht. Eine Wette auf einen Heimsieg ist eine naheliegende Option, birgt aber angesichts der starken H2H-Bilanz von Newcastle ein gewisses Risiko. Über 2,5 Tore ( Quote 1,61 bei Merkur Bets ): Dies ist unsere Top-Empfehlung. Acht der letzten zehn Spiele von Manchester United endeten mit mindestens drei Toren. Die Ligaspiele von United weisen einen Durchschnitt von 3,47 Toren auf. Da Newcastle seit Anfang Oktober kein Spiel ohne Gegentor beenden konnte und United defensiv verwundbar ist, erscheint diese Wette sehr wahrscheinlich.

Eine logische Ergänzung zur Torwette. In 76 Prozent der Ligaspiele von Manchester United haben beide Mannschaften getroffen. Die Buchmacher schätzen die Wahrscheinlichkeit hierfür auf rund 64 Prozent ein, was diese Option ebenfalls attraktiv macht. Unsere Manchester United vs Newcastle Prognosen gehen fest von Toren auf beiden Seiten aus. Sesko trifft (Quote 2,60 bei Merkur Bets) - Woltemade trifft (Quote 2,60 bei Merkur Bets): Sollten Tore fallen, sind die Stürmer beider Teams im Fokus. Benjamin Sesko von Manchester United und Nick Woltemade von Newcastle gelten als die wahrscheinlichsten Torschützen. Eine Wette auf einen Treffer eines der beiden Angreifer könnte sich lohnen und bietet attraktive Quoten. Für einen Treffer der beiden Stürmer gibt es jeweils eine 2,60.

Wir hoffen, unsere Analyse und die Manchester United vs Newcastle Prognosen helfen dir bei deiner Einschätzung. Finde die besten Sportwetten Anbieter auf unserer speziellen Seite, um deinen Tipp abzugeben. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich packendes Premier League Spiel genießen!