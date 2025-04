Manchester United - Wolverhampton Tipp, Prognose 20.04.25

Unser Manchester United - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.04.2025 lautet: Für die Red Devils zählen eigentlich nur noch die Auftritte in der Europa League. Auf nationaler Ebene droht im Wett Tipp heute der nächste Stimmungsdämpfer.

Unter der Woche stand für die Hausherren ein Europa-League-Spiel mit gigantischer Bedeutung an, durch ein 5:4 nach Verlängerung daheim gegen Olympique Lyon gelang der Aufstieg ins Halbfinale. Auf nationaler Ebene geht es schlicht und ergreifend nur noch darum, große Blamagen zu verhindern.

Deshalb schieben wir die Wolves im Manchester United Wolverhampton Wett Tipp heute in die Favoritenrolle und spielen “Doppelte Chance X2” mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Wolverhampton auf “Doppelte Chance X2”:

Manchester United vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Negative Schlagzeilen rund um die Red Devils sind dieser Tage nicht ungewöhnlich. Bei jeder weiteren Niederlage in dieser Premier-League-Saison würden die Hausherren eine neue Bestmarke aufstellen. Noch nie hat der englische Rekordmeister mehr Niederlagen in einer Spielzeit kassiert als in der vergangenen Saison (14) - dieser Wert ist jetzt bereits erreicht.