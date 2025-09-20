Marseille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2025

SPORT1 Betting 20.09.2025 • 18:00 Uhr Marseille - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Bremsen “Les Parisiens” die Hausherren?

Unser Marseille - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 21.09.2025 lautet: Für unseren Wett Tipp heute haben wir eine Mannschaft ohne Torerfolg bestimmt.

Möglicherweise überraschen wir mit unserer Marseille PSG Prognose manchen Zuschauer. Genügend Gründe und die Möglichkeit einer Gratiswette regen uns jedoch an, einen mutigen Versuch zu starten. Mindestens eine der beiden Mannschaften wird das Feld ohne Torerfolg verlassen.

Wir werden im Marseille PSG Wett Tipp heute sogar noch genauer und prognostizieren “Marseille unter 0,5 Tore”. Aktuell vergibt Vbet für diese Herangehensweise einen 3,40-fachen Gewinn.

Darum tippen wir bei Marseille vs PSG auf “Marseille unter 0,5 Tore”:

PSG hat 4 der letzten 5 Pflichtspiele ohne Gegentor gewonnen.

PSG hat ligaweit die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (2,98 - Elfmeter ausgeschlossen).

Nur 6 Teams haben weniger erwartbare Tore pro Schuss erzielt als Marseille (0,10 - Elfmeter ausgeschlossen).

Marseille vs PSG Quoten Analyse:

Als einziges Team der französischen Ligue 1 hat der amtierende Meister an jedem absolvierten Spieltag gewonnen (4 Spiele - 12 Punkte). Wie erwartet und vollkommen zu Recht vergeben die neuen Wettanbieter Marseille vs PSG Wettquoten mit leichten Vorteilen für die Gäste.

“Les Parisiens” haben laut den Marseille gegen PSG Quoten beste Aussichten auf den sechsten Pflichtspielsieg in Folge gegen den letztjährigen Vizemeister. Noch interessanter ist die Bilanz der letzten Gastauftritte von PSG im Orange Velodrome.

Marseille vs PSG Prognose: Viele Faktoren ergeben ein Gesamtbild

Darauf kommen wir nun im Marseille vs. PSG Tipp zu sprechen. Der 13-fache französische Meister hat in seinen letzten sechs Gastauftritten kein einziges Gegentor von Marseille kassiert.

Darüber hinaus siegte der Überflieger aus der französischen Hauptstadt in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen ohne Gegentreffer. Unrealistisch ist unsere Marseille gegen PSG Prognose schon dadurch nicht.

Weitere Unterstützung für unseren Marseille - PSG Tipp erhalten wir durch die bisherigen Auftritte des aktuellen Tabellenführers. Luis Enrique und sein Team haben die brutale Menge an Pflichtspielen aus der Vorsaison offenbar bestmöglich verdaut und zuletzt vier von fünf Pflichtspielen ohne Gegentreffer gewonnen.

Beeindruckend ist unter anderem die Art und Weise des Auftrittes unter der Woche gewesen. PSG begann die Mission Titelverteidigung in der Königsklasse mit einem furiosen 4:0-Heimsieg gegen Atalanta Bergamo.

Marseille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 1:2 Real Madrid (A), 4:0 Lorient (H), 0:1 Lyon (A), 5:2 Paris FC (H), 0:1 Rennes (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 4:0 Atalanta Bergamo (H), 2:0 Lens (H), 6:3 Toulouse (A), 1:0 Angers (H), 1:0 Nantes (A).

Letzte 5 Spiele Marseille vs. PSG: 1:3 (A), 0:3 (H), 0:2 (H), 0:4 (A), 0:3 (H).

Während dieser Paarung nahm der Pariser Klub insgesamt nur zwei gegnerische Schüsse auf das eigene Tor und 0,66 erwartbare Gegentore auf - gleichmäßig auf beide Halbzeiten aufgeteilt (je 0,33 xGA).

Überzeugen konnte die Offensivabteilung der Gäste bislang noch nicht. Als Erklärung dafür dürften die meisten PSG-Anhänger sicher auf die Ausfälle von Ousmane Dembele und Desire Doue verweisen.

Voraussichtlich fehlen die beiden Akteure für mindestens einen Monat - Dembele sogar etwas länger. Trotzdem ist die Ausbeute an erwartbaren Toren pro Schuss (0,07) bis jetzt nur von Nantes (0,06) unterboten worden.

Das leitet unsere Gedanken zu einem alternativen Marseille - PSG Tipp auf “Unter 2,5 Tore” im Spiel. Ein solches Ergebnis würde auch zu den bisherigen Resultaten des Tabellenführers passen.

Drei der vier vorangegangenen Spieltage in der Ligue 1 mit Beteiligung der Enrique-Auswahl haben weniger als 2,5 Tore auf die Anzeigetafel gebracht. Das Spektakel gegen Toulouse (6:3-Auswärtssieg) ist die einzige Ausnahme gewesen.

Vorsichtig müssen die Gäste mit dem Pressing von OM umgehen. Marseille hat als einziges Team im französischen Oberhaus bereits zwei Tore nach hohen Ballgewinnen erzielt. Ebenso hat die Mannschaft von Roberto de Zerbi als einzige mindestens zehn Schüsse nach hohen Ballgewinnen abgegeben.

An zweiter Stelle dieser Kategorie taucht bereits der Hauptstadt-Klub auf (8 Schüsse nach hohen Ballgewinnen). Ähnlichkeiten werden im Hinblick auf die Ballbesitzwerte deutlich. PSG (74,5 Prozent) und Marseille (61,8 Prozent) sind die dominantestens Mannschaften in dieser Disziplin.

Marseille vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Marseille: Rulli - Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Kondogbia, Hoijberg - Greenwood, O’Riley, Weah - Gouiri

Ersatzbank Marseille: Van Neck, de Lange, Egan-Riley, Murillo, Vermeeren, Nadir, Angel Gomes, Bakola, Paixao, Vaz, Aubameyang

Startelf PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Ersatzbank PSG: Marin, Safonov, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Neves, Mbaye, Lee, Ramos

Zudem stellt sich die Frage, wie PSG den aktuell besten Scorer der Ligue 1 verteidigen will. Mason Greenwood steht bei fünf Scorerpunkten (1.) und hat die meisten Torvorlagen gegeben (3).

Allerdings hat er seine beiden Saisontore jeweils per Strafstoß erzielt. Den größten Mehrwert bietet Greenwood offenkundig durch seine Fähigkeit, Torchancen zu kreieren (12 herausgespielte Chancen - Bestwert in der Ligue 1).

Unser Marseille - PSG Tipp: Marseille unter 0,5 Tore

Die Möglichkeit auf den 3,40-fachen Gewinn für “Marseille unter 0,5 Tore” können wir uns nicht entgehen lassen - vor allem, wenn Historie und bisherige Auftritte dermaßen deutlich für dieses Szenario sprechen.