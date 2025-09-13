Mönchengladbach - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2025

SPORT1 Betting 13.09.2025 • 18:00 Uhr Mönchengladbach - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer feiert den ersten Sieg?

Unser Mönchengladbach - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2025 lautet: Sowohl die Fohlen als auch die Grün-Weißen haben bisher nur einen Punkt gesammelt. Die Gäste dürfen dank der besseren Stimmung und der hinzu gewonnenen Qualität im Wett Tipp heute auf etwas Zählbares hoffen.

Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen sind bisher eher mittelmäßig in die neue Saison gestartet. Beide Vereine haben nach zwei Spieltagen bisher jeweils ein Remis und eine Niederlage auf dem Konto. Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften nun im Borussia-Park direkt aufeinander.

Während Werder mit dem Last-Minute-3:3 gegen Leverkusen vor der Länderspielpause einen gefühlten Sieg feiern konnte, ist bei den Fohlen vor dem Duell gegen den SVW schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Die Quoten der Mönchengladbach Werder Bremen Prognose machen den Hausherren Hoffnung.

Wir schätzen die Lage allerdings etwas anders ein und spielen den Mönchengladbach Werder Bremen Wett Tipp heute "Doppelte Chance x/2".

Darum tippen wir bei Mönchengladbach vs Werder Bremen auf “Doppelte Chance x/2”:

Die Gladbacher warten saisonübergreifend seit neun BL-Spielen auf einen Sieg

Die Fohlen sind seit 4 BL-Partien ohne Tor

Werder war in der Vorsaison das drittbeste Auswärtsteam der Liga

Mönchengladbach vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Beide Teams stehen nach zwei Spieltagen wie erwähnt bei einem Punkt. Zudem wartet die Borussia schon lange auf einen Sieg in der Liga. Trotzdem schlagen sich die Mönchengladbach vs Werder Bremen Quoten recht klar auf die Seite der Gastgeber.

Für einen Heimsieg wartet eine Höchstquote von 2,05 auf euch. Mit einem Dreier des SVW könnt ihr dagegen bei den besten Buchmachern Mönchengladbach gegen Werder Bremen Wettquoten zwischen 3,35 und 3,60 abstauben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mönchengladbach vs Werder Bremen Prognose: Kann Gladbach die Torflaute beenden?

In der vergangenen Bundesliga-Saison hatte Gladbach alle elf Spiele gewonnen, in denen man einen höheren xGoals-Wert hatte als der Gegner. In dieser Saison steht die Borussia nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg da. Und das obwohl beim 0:0 zum Auftakt daheim gegen den HSV für die Borussen ein xGoals-Wert von 1,10 in der Statistik stand. Der Aufsteiger kam dabei lediglich auf 0,41 erwartete Tore. Auch beim 0:1 in Stuttgart sprachen die Expected Goals mit 1,82 im Vergleich zu 0,84 für die Männer von Coach Gerardo Seoane.

Während die Struktur auf dem Platz, das Defensivverhalten und die Einstellung grundsätzlich sehr ordentlich sind, ist die Chancenverwertung das große Thema. So sind die Gladbacher saisonübergreifend seit neun BL-Spielen ohne Sieg (3U, 6N). Auch im heimischen Borussia-Park gab es seit vier Partien keinen Dreier mehr (2U, 2N). Dabei sind die Fohlen saisonübergreifend sogar vier Matches in Folge ohne eigenes Tor. Diese Torflaute spielt für unseren Mönchengladbach Werder Bremen Tipp natürlich auch eine große Rolle. Der einzige Erfolg war das 3:2 in der ersten Pokalrunde bei Atlas Delmenhorst.

Schon in den Testspielen vor der neuen Saison kam Werder nicht gut aus den Startblöcken. Dann folgten mit einem 0:1 das Pokalaus in Bielefeld und ein 1:4 in Frankfurt zum Ligastart. Und auch am vergangenen Spieltag sah Bremen im Heimspiel gegen Leverkusen schon wie der sichere Verlierer aus. Man lag in Unterzahl 1:3 zurück. Doch mit einem Treffer in der Nachspielzeit sprang am Ende doch noch ein vielumjubelter Punkt heraus, der sich wie ein Sieg anfühlte. Coach Horst Steffen erhofft sich durch das 3:3 gegen Bayer auch einen weiteren mentalen Schub.

Zudem machen die Transfers von Cameron Puertas und Victor Boniface, die nochmal viel Qualität in den Kader bringen, große Hoffnung. Auch Leistungsträger Jens Stage könnte in Gladbach sein Comeback nach Verletzung feiern. Saisonübergreifend sieht die Bundesliga-Bilanz gar nicht so schlecht aus. Hier gab es in den vergangenen zehn Ligaspielen gerade mal eine Pleite (5S, 4U). Auch beendete der SVW die vergangene Spielzeit als Dritter der Auswärtstabelle. Zusammen mit Freiburg stellt Bremen aktuell aber die schwächste Defensive im Oberhaus (7 Gegentore).

Mönchengladbach - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mönchengladbach: 2:0 Schalke (H), 0:1 VfB Stuttgart (A), 0:0 HSV (H); 3:2 Atlas FC (A), 2:2 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:2 Münster (H), 3;3 Leverkusen (H), 1:4 Frankfurt (A), 0:1 Bielefeld (A), 1:2 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Mönchengladbach vs Werder Bremen: 4:2 (A), 4:1 (H), 2:2 (A), 2:2 (H), 2:2 (H)

Würde es bei der Mönchengladbach Werder Bremen Prognose nur nach der direkten Bilanz gehen, dann wäre unsere Entscheidung schon längst gefallen. Die Fohlen haben lediglich gegen Köln (52) mehr BL-Spiele gewonnen als gegen Werder (43). Zudem feierte die Borussia vom Niederrhein gegen keinen anderen Gegner mehr BL-Heimsiege (32).

Seit 13 Heim-Duellen mit dem SVW ist BMG ohne Niederlage. Seit Beginn der Saison 2016 gab es für die Gladbacher in 17 BL-Vergleichen mit Bremen auch gerade mal eine Pleite. Zudem ist Coach Gerardo Seoane nach fünf Aufeinandertreffen mit dem Verein von der Weser noch ungeschlagen (2S, 3U).

Nach drei 2:2 in Folge zwischen beiden Vereinen feierten die Fohlen in der letzten Saison zwei überzeugende Siege gegen die Bremer (mit 4:1 zu Hause und 4:2 auswärts).

So seht ihr Mönchengladbach - Werder Bremen im TV oder Stream:

14. September 2025, 17:30 Uhr, Borussia Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Beim Bundesliga-Sonntag bleibt in dieser Saison alles beim Alten: DAZN überträgt alle Duelle um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr sowie 15 Spiele um 19:30 Uhr exklusiv. So braucht ihr für die Partie zwischen Gladbach und Werder auch ein Abo beim Streaming-Anbieter.

Mönchengladbach vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks, Ullrich - Reitz, Sander - Honorat, Stöger, Hack - Machino

Ersatzbank Mönchengladbach: Omlin, Chiarodia, Friedrich, Netz, Castrop, Engelhardt, O. Fraulo, Neuhaus, Reyna, Ranos, Tabakovic

Startelf Werder Bremen: Backhaus - Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu - Puertas, Lynen - Njinmah, Schmid, Mbangula - Boniface

Ersatzbank Werder Bremen: Hein, Kolke, Smarkalev, Schmetgens, Schmidt, Adeh, Alvero, Bittencourt, Covic, Hansen-Aaröen, Stage, Grüll, Musah, Topp

Dass Tim Kleindienst in den ersten Saisonmonaten ersetzt werden muss, schmerzt die Gladbacher am meisten. Dieser Ausfall hat auch Auswirkungen auf unsere Mönchengladbach Werder Bremen Prognose. Bei den Hausherren fehlen zudem Ngoumou und Swider.

Doch auch bei Werder fallen mit dem gesperrten Stark sowie den verletzten Wöber, Pieper, Deman, Malatini und Weiser vor allem in der Defensive eine Reihe wichtiger Akteure aus. So steht der 19-jährige Coulibaly in der Innenverteidigung wieder in der Startaufstellung.

Unser Mönchengladbach - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance x/2

Bei dieser Partie stellen sich einige Fragen. Die erste lautet: Kann Gladbach endlich wieder treffen? Hier stehen die Chancen gar nicht schlecht. Denn man trifft auf die aktuell schwächste Defensive der Liga, die immer noch einige wichtige Spieler ersetzen muss.

Dann geht es darum, wer den ersten Dreier der neuen Saison holen kann? Der direkte Vergleich macht den Hausherren sicher große Hoffnung. Doch die Stimmung an der Weser ist deutlich besser.

Durch das späte Remis in Unterzahl gegen Leverkusen und den Boniface-Transfer haben die Grün-Weißen einiges an Selbstvertrauen getankt. Dieses Momentum dürfte den Unterschied machen und für mindestens einen Punkt der Gäste im Borussia-Park sorgen.