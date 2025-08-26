Montenegro - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2025

SPORT1 Betting 26.08.2025 • 18:00 Uhr Montenegro - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroBasket 2025 Wette | Wie startet der Weltmeister in die EM?

Unser Montenegro - Deutschland Sportwetten Tipp zum EuroBasket 2025 Spiel am 27.08.2025 lautet: Die DBB-Auswahl gehört bei den Basketball-Europameisterschaft zu den großen Titelfavoriten. Im Wett Tipp heute wartet ein souveräner Auftaktsieg auf Dennis Schröder und Co.

Am Mittwoch ist es soweit: Die Basketball-Europameisterschaft 2025, kurz auch EuroBasket 2025 genannt, beginnt in Zypern, Finnland, Polen und Lettland. Deutschland gilt neben Serbien und Frankreich als einer der großen Titelanwärter. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) startet am Mittwoch in Tampere ins Turnier.

Los geht es mit dem Duell gegen Montenegro. Danach warten in der Vorrunde Spiele gegen Finnland, Litauen, Schweden und Großbritannien. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga. Die Quoten der Montenegro Deutschland Prognose sprechen eine ganz deutliche Sprache.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den Montenegro Deutschland Wett Tipp heute “Sieg Deutschland HC -11,5”.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Deutschland auf “Sieg Deutschland HC -11,5”:

Deutschland ist amtierender Weltmeister und Nummer 3 der Weltrangliste

Die DBB-Auswahl hat die letzten 3 Duelle gegen Montenegro alle gewonnen

In der EM-Vorbereitung hat die Truppe von Coach Alex Mumbru 5 von 6 Spielen für sich entschieden

Montenegro vs Deutschland Quoten Analyse:

Die KSCG-Auswahl wird in der Weltrangliste auf Platz 16 geführt und trifft am Mittwoch auf den amtierenden Weltmeister sowie Drittplatzierten des FIBA-Rankings. Dieser Unterschied sorgt für klare Montenegro vs Deutschland Wettquoten.

Im besten Fall bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Sieg der DBB-Auswahl eine Quote von 1,12. Ein Erfolg der Südeuropäer wird mit Montenegro gegen Deutschland Quoten zwischen 6,50 und 8,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montenegro vs Deutschland Prognose: Kann das Balkan-Land den Favoriten ärgern?

Montenegro hat sich zum dritten Mal in Folge für die EuroBasket qualifiziert. Von den letzten sechs Europameisterschaften hat die KSGC-Auswahl nur die Endrunde 2015 verpasst. Bisher kam das kleine Balkan-Land aber nicht über die Runde der letzten 16 hinaus. Zweimal reichte es als bestes Ergebnis für Platz 13 (2017, 2022). Auch dieses Mal wollen die Männer von Coach Bosko Radovic mindestens das Achtelfinale erreichen. Die Mannschaft ist vor allem für ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Kampfgeist bekannt.

Star des Teams ist Nikola Vucevic von den Chicago Bulls. Hinter dem einzigen NBA-Profi klafft dann aber schon eine Qualitäts-Lücke. Die Bilanz aus den fünf Spielen der Vorbereitung stand bei 2-3. So ließ man gegen Griechenland nur 69 Punkte zu (61:69) oder verlor nur knapp mit sechs Punkten Unterschied gegen Frankreich (75:81). Gegen Bosnien zeigte Montenegro dann mit einem 102:90 seine Treffsicherheit. Bei der EuroBasket 2025 muss die Auswahl nun gute Offensiv- und Defensiv-Leistungen miteinander kombinieren.

Nach der erfolgreichen Ära unter Coach Gordon Herbert wird die deutsche Basketball-Nationalmannschaft seit dem Vorjahr von dem Spanier Alex Mumbru betreut. In der Quali für die EM 2025 und in der aktuellen Vorbereitung hatte das deutsche Team immer wieder mal Probleme mit dem Spielsystem des spanischen Coaches. Zudem muss der DBB bei der EuroBasket ohne die Weltmeister David Krämer, Moritz Wagner und Niels Giffey auskommen. Doch bei einem Turnier wie der Europameisterschaft sind auch Dinge wie Teamgeist und Geschlossenheit wichtig. Und hier kann Deutschland regelmäßig punkten. Von sechs Vorbereitungsspielen im Vorfeld des Turniers konnte die deutsche Nationalmannschaft fünf gewinnen.

Die einzige Niederlage war ein 81:91 gegen Serbien im Supercup-Finale. Innerhalb von drei Tagen gab es zwei Erfolge gegen Europameister Spanien. Auf ein 106:105 nach Verlängerung in Madrid folgte ein extrem starkes 95:78 in Köln. Hier war wieder mal Verlass auf Dennis Schröder und Franz Wagner. Schröder ist in hervorragender Verfassung, zeigt keinerlei Alterserscheinungen und führte seine Mannschaft in den finalen Minuten der Vorbereitungsspiele mehrfach zum Sieg. Sein NBA-Kollege Franz Wagner hat zwar weiter Probleme mit dem Dreier. Doch der Profi von den Orlando Magic ist mit seiner Athletik und Länge gar nicht so sehr auf den Distanzwurf angewiesen. Bei der EM-Generalprobe gegen Spanien war Wagner mit 29 Punkten trotzdem bester Werfer.

Montenegro - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 85:96 Türkei (A), 88:76 Israel (H), 61:69 Griechenland (A), 102:90 Bosnien (A), 75:81 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 95:78 Spanien (H), 106:105 Spanien (A), 81:91 Serbien (H), 73:71 Türkei (H), 80:70 Slowenien

Letzte 5 Spiele Montenegro vs Deutschland: 76:95 (H), 61:85 (A), 79:85 (A), 82:75 (H), 80:74 (A)

Bisher gab es fünf Länderspiele zwischen Montenegro und Deutschland. Die ersten beiden Partien in den Jahren 2020 und 2021 gingen an das kleine Balkanland. Die jüngsten drei Duelle konnte aber die DBB-Auswahl für sich entscheiden.

In der Quali für die EM 2025 gab es diese Paarung im Februar 2024 und im Februar 2025. Diese Vergleiche haben für unsere Montenegro Deutschland Prognose natürlich eine besondere Bedeutung.

Zunächst setzte sich Deutschland daheim mit 85:61 durch. Dann folgte auswärts ein 95:76. Wie viele Punkte erzielt die deutsche Auswahl dieses Mal? Mit Franz Wagner und Dennis Schröder in Topform trauen wir dem Team von Coach Mumbru einiges zu.

Für den Montenegro Deutschland Tipp “Deutschland über 89,5 Punkte” bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,75. Ihr habt noch kein Konto bei dem Buchmacher? Dann sichert euch nach der Anmeldung den Interwetten Bonus!

Unser Montenegro - Deutschland Tipp: Sieg Deutschland HC -11,5

Nach EM-Bronze 2022 und dem WM-Titel 2023 will die DBB-Auswahl bei der EM 2025 die dritte Medaille innerhalb von vier Jahren holen. Und die Chancen dafür stehen auch recht gut. Die Vorrunde dürfte nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Endrunde sein.

Der zweite Sieg gegen Spanien war ein Statement: Die Formkurve des Weltmeisters steigt, Deutschland ist bereit. Vor allem mit einem Dennis Schröder und einem Franz Wagner in Topform.

Alles andere als der erste Platz in der Gruppe B wäre eine große Überraschung. Und auf diesem Weg rechnen wir auch mit einem souveränen Sieg im Auftaktspiel gegen Montenegro.