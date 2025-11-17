Montenegro - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2025

SPORT1 Betting 17.11.2025 • 14:00 Uhr Montenegro - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Besseres Freundschaftsspiel in Podgorica?

Unser Montenegro - Kroatien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 17.11.2025 lautet: In der Gruppe L sind alle Plätze bereits vergeben. Die Partie dürfte zu einem besseren Testspiel mutieren und deshalb erwarten wir in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

In der WM-Qualifikationsgruppe L haben die Kroaten das Ticket für die Weltmeisterschaft bereits gelöst, während die Tschechen als Zweiter in die Playoffs müssen. Auch die anderen Plätze sind bereits verteilt. In unserer Montenegro Kroatien Prognose beleuchten wir das letzte Qualifikationsspiel dieser beiden Teams deshalb auch vor diesem Hintergrund.

Die Gäste sind zwar der Favorit, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass diese mit einer besseren B-Elf auflaufen, um Spieler für die Vereinswettbewerbe zu schonen. Der Gastgeber will sich dagegen erhobenen Hauptes verabschieden. Wir entscheiden uns daher für den Montenegro Kroatien Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,94 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Kroatien auf “Beide Teams treffen”:

Kroatien steht bereits als Gruppensieger fest.

Die Kroaten kassierten zuletzt auch gegen die Färöer ein Gegentor.

Montenegro erzielte 4 der nur 6 Tore zu Hause.

Montenegro vs Kroatien Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter gehen nicht davon aus, dass die Gäste zum Abschluss der Qualifikation verlieren. Im Gegenteil: Mit Montenegro Kroatien Quoten von höchstens 1,38 für Wetten auf einen Auswärtssieg gilt der schon feststehende Sieger der Gruppe L in diesem Match als klarer Favorit.

Zum Vergleich: Wer auf einen Heimerfolg setzt, darf mit Quoten bis 9,00 rechnen. Selbst die “Doppelte Chance 1X” ist noch mit Quoten bis 3,10 verbunden. Noch nicht einmal ein Tor trauen die Buchmacher dem Gastgeber so recht zu. Die Montenegro Kroatien Wettquoten für “Beide Teams treffen” sind höher als die Quoten für die Gegenwette.

Montenegro vs Kroatien Prognose: Gäste nehmen ein paar Gänge raus

Am vergangenen Freitag hat die montenegrinische Nationalmannschaft ihr Qualifikationsspiel in Gibraltar nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gewonnen. Es war im siebten Match der dritte Sieg. Die anderen beiden Dreier gab es zu Hause, ebenfalls gegen Gibraltar sowie gegen die Färöer.

Die übrigen vier Partien hat Montenegro aber alle verloren. Mit sechs Punkten steht das Team auf dem vorletzten Platz der Tabelle und wird die Qualifikation auch auf diesem Rang abschließen. Die Färöer auf dem 3. Platz haben zwar drei Punkte weniger, aber das um zehn Treffer bessere Torverhältnis.

Interessant: In den bisherigen sieben Begegnungen kassierten die Hrabri Sokoli 14 Gegentore. Zu Hause gab es allerdings nur drei Gegentreffer. Auf heimischem Boden erzielten sie auch vier ihrer überhaupt erst sechs Tore. Weiter zurückblickend blieben sie in nur einem ihrer letzten sechs Länderspiele zu Hause ohne eigenen Treffer.

Montenegro - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 2:1 Gibraltar (A), 2:1 Liechtenstein (H), 0:4 Färöer (A), 0:4 Kroatien (A), 0:2 Tschechien (H)

Letzte 5 Spiele Kroatien: 3:1 Färöer (H), 3:0 Gibraltar (H), 0:0 Tschechien (A), 4:0 Montenegro (H), 1:0 Färöer (A)

Letzte Spiele Montenegro vs. Kroatien: 0:4 (A)

Unter anderen Umständen würden wir ein Tor der Gastgeber nicht unbedingt erwarten. Denn die Kroaten haben in den bisherigen sieben Qualifikationsspielen erst zwei Gegentore kassiert. Viermal in Folge waren sie zwischenzeitlich ohne Gegentreffer geblieben, ehe es sie am vergangenen Freitag zumindest dahingehend erwischte.

Im Heimspiel gegen die Färöer lagen sie nach 16 Minuten mit 0:1 hinten, konnten die Partie aber ziemlich schnell wieder egalisieren und am Ende auch mit 3:1 gewinnen. Es war ihr sechster Sieg im siebten Qualifikationsspiel neben einem weiteren torlosen Remis im Auswärtsmtach in Tschechien.

Mit dem Heimdreier machte Hrvatska auch den Gruppensieg perfekt und löste damit das WM-Ticket bereits vorzeitig. Es ist daher nicht auszuschließen, dass am Montag ein paar Spieler geschont werden und Akteure zum Einsatz kommen, die bislang noch nicht so viel Einsatzzeit in der Nationalmannschaft bekommen haben.

In der noch laufenden WM-Quali haben die Kockasti in der Fremde noch kein Gegentor kassiert. Davor hatten sie in sechs Auswärtspartien in Serie aber nicht zu Null spielen können. In unserem Montenegro Kroatien Tipp erwarten wir nun wieder einen Gegentreffer für den WM-Dritten von 2022.

So seht ihr Montenegro - Kroatien im TV oder Stream:

17. November 2025, 20:45 Uhr, Podgorica City Stadium, Podgorica

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung wird im Livestream von DAZN übertragen. Wenn ihr die Partie sehen wollt, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Der direkte Vergleich ist in der Montenegro Kroatien Prognose schnell abgehandelt. Denn das Hinspiel war das bislang einzige Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Nationen. Mit 4:0 setzten sich die Karierten zu Hause klar durch.

Montenegro vs Kroatien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Montenegro: Nikic - Marusic, Tuci, Sipcic, Radunovic; Jankovic, Adzic, Bulatovic, Vukotic; Osmajic, Krstovic

Ersatzbank Montenegro: Popovic, Petkovic, Brnovic, Djukanovic, Camaj, Loncar, Kostic, Milic, Rubezic, Perovic, Vesovic, Simun

Startelf Kroatien: Livakovic - Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Marko Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic; Sucic, Musa, Kramaric

Ersatzbank Kroatien: Ivusic, Pandur, Caleta-Car, Fruk, Ivanovic, Moro, Jakic, Orsic, Pongracic, Sutalo, Matanovic, Vlasic

Im Rückspiel sehen auch wir sie in der Favoritenrolle. Aufgrund der Tatsache, dass sie auswärts ran müssen und sich erst ganz frisch den Gruppensieg sicherten, mit dem diese letzte Partie ein Stück weit an Bedeutung verliert, gehen wir am Montag aber nicht von einem so klaren Sieg wie im Hinspiel aus.

Unser Montenegro - Kroatien Tipp: “Beide Teams treffen”

Unter normalen Umständen sollten die Kroaten auch diese Partie gewinnen. Allerdings werden sie mit dem schon gelösten WM-Ticket in der Tasche wohl nicht in jeder Situation die vollen 100 Prozent geben. Wenn nicht schon von Beginn an, dann dürften zumindest mit zunehmender Zeit Spieler aus der zweiten Reihe zum Einsatz kommen. Die Montenegriner auf der anderen Seite wollen sich vor heimischem Publikum würdig verabschieden und zumindest ein Tor erzielen. Das sollte ihnen gelingen, wenn die Gäste irgendwann den einen oder anderen Gang herausnehmen.