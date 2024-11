Monza - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 11:00 Uhr Monza - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wohin führt der Weg der Rossoneri in dieser Saison?

Unser Monza - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.11.2024 lautet: Nach der Heimpleite unter der Woche gegen den Tabellenführer ist Mailand auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute muss man den Rot-Schwarzen auch mindestens einen Punkt zutrauen.

Die Serie-A-Vereine aus Mailand und Bergamo sind ohne Frage die Top-Teams aus der Lombardei. Seit 2022 mischt mit Monza aber noch eine vierte Mannschaft aus der gleichen Region mit. So wird das Duell am Samstag zwischen Monza und der AC Milan nur als „kleines Lombardei-Derby“ bezeichnet. Luftlinie liegen die zwei Städte gerade mal 20 Kilometer auseinander. Uns geht es in der Monza AC Milan Prognose ähnlich wie den Bookies: Wir sehen die Rossoneri mit ihrer Qualität doch um einiges vorne.

Am Ende spielen wir mit einer Quote von 2,13 bei Intertops den Monza AC Milan Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Monza vs AC Milan auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Monza ist seit 9 Serie-A-Heimspielen ohne Sieg.

Milan hat von 5 Duellen gegen die Brianzoli nur 1 verloren.

Die Rossoneri haben 4 der letzten 6 Ligaspiele gewonnen.

Monza vs AC Milan Quoten Analyse:

Nach neun Spieltagen haben die Rossoneri 14 Punkte auf dem Konto. Das reicht nicht für einen Platz im internationalen Geschäft. Die Brianzoli stehen tief im Tabellenkeller und können einen Platz auf einem direkten Abstiegsrang nur durch das Torverhältnis vermeiden. Dieser Unterschied spiegelt sich auch in den Monza AC Milan Wettquoten wider.

Die Gäste sind bei den besten Buchmacher, unter denen sich auch immer mehr PayPal Wettanbieter befinden, mit Siegquoten von im Schnitt knapp über 1,70 favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr Monza AC Milan Quoten zwischen 4,70 und 5,25 für einen Erfolg der Hausherren.

Monza vs AC Milan Prognose: Wackelt der Stuhl von Fonseca immer mehr?

Nach seiner Zeit als Eigentümer der AC Mailand hatte Silvio Berlusconi 2018 die AC Monza übernommen. 2022 stieg der Klub erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte in die Serie A auf. Als Aufsteiger hatten die Biancorossi in der Spielzeit 2022/23 auf Platz 11 der Abschlusstabelle nicht das geringste mit dem Abstieg zu tun. Auch in der Vorsaison landeten die Brianzoli im gesicherten Mittelfeld mit genügend Polster auf die Abstiegszone (Rang 12). In diesem Jahr hat der Verein aber erstmals große Probleme.

Nach zehn Spieltagen steht nur ein Sieg auf dem Konto. Dieser Erfolg war ein 3:0 am 8. Spieltag in Verona. Daheim warten die Lombarden seit saisonübergreifend neun Serie-A-Spielen auf einen Sieg (4U, 5N). In diesem Zeitraum gab es aber immerhin Heimremis gegen Lazio, Inter und die AS Roma. Nach dem Wechsel von Erfolgscoach Raffaele Palladino im Sommer zu der Fiorentina hat seitdem Alessandro Nesta auf der Trainerbank das Sagen.

Im Sommer entschieden sich die Verantwortlichen von Milan für den Portugiesen Paulo Fonseca als neuen Trainer. Und der Verein steckt sicher nicht in der Krise. Doch das 0:2 am Mittwoch im Heimspiel gegen Napoli war nach neun Partien schon die dritte Liga-Niederlage in dieser Saison. Dabei blieb die Mannschaft zum ersten Mal seit fast einem Jahr ohne Heimtor. Und auch in der Königsklasse setzte es in drei Partien zwei Pleiten. Von der propagierten spektakulären Ballbesitz-Strategie des Coaches ist bisher noch nichts zu sehen.

Stattdessen lassen die Rossoneri immer wieder Tugenden wie Einsatz und Entschlossenheit vermissen. Auch steht Mailand bei den kassierten Toren und den Expected-Goals-Against jeweils auf dem fünftletzten Platz. Der Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf Platz 1 beträgt schon elf Punkte. So hören die Diskussionen um Fonseca nicht auf. Dem Verein droht eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Mehr als der vierte Platz dürfte sicher nicht drin sein.

Monza - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 0:2 Atalanta Bergamo (A), 2:2 SSC Venezia (H), 3:0 Hellas Verona (A), 1:1 AS Rom (H), 0:2 SSC Neapel (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:2 SSC Neapel (H), 3:1 Club Brügge (H), 1:0 Udinese Calcio (H), 1:2 AC Florenz (A), 0:1 Bayer Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Monza vs AC Milan: 1:3 (A), 4:2 (H), 0:3 (A), 1:1 (H), 0:1 (H)

Beide Vereine haben bisher erst fünf Pflichtspiele gegeneinander absolviert. Monza entschied das letzte Aufeinandertreffen am 25. Spieltag der Vorsaison daheim mit 4:2 für sich. Die Gäste lagen zur Pause mit 0:2 hinten und glichen in der 88. Minute aus. Dabei mussten die Rossoneri ab der 53. Minute in Unterzahl agieren.

In den letzten Minuten (90. + 95.) erzielten die Brianzoli aber doch noch zwei Treffer. Das war der erste Sieg für die Weiß-Roten gegen die Rot-Schwarzen. Die anderen vier Duelle gingen bei einem Torverhältnis von 12:5 alle an die Mailänder.

Monza vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Monza: Turati - Izzo, Pablo Mari, Carboni - Perreira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos - Maldini, Mota - Djuric

Ersatzbank Monza: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, D‘Ambrosio, Maric, Martins, Valoti, Bianco, Forson, Caprari, Ciurria, Gagliardini, Vignato, Maric

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez - Fofana, Reijnders - Chukwueze, Pulisic, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Terracciano, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Okafor, Camarda

Die Hausherren müssen ohne Cragno, Birindelli, Petagna und Sensi auskommen. Bei den Gästen fehlen Abraham, Gabbia, Florenzi, Bennacer. Allzu Auswirkungen auf die Monza AC Milan Prognose sollten diese Personalien aber nicht haben.

Unser Monza - AC Milan Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“

Monza hofft gegen die angeschlagenen Rossoneri auf den ersten Saisonsieg. Und in der Fremde verbreitet Milan mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Gastspielen auch wenig Schrecken. Diesen einen Erfolg holte man zudem im Derby gegen Inter.

Doch die Männer von Coach Paulo Fonseca werden auf Wiedergutmachung aus sein. Die bisher so schwachen Brianzoli dürften ein willkommener Aufbaugegner sein. Dabei rechnen wir auch mit einigen Toren.