SPORT1 Betting 13.09.2025 • 18:00 Uhr Wer gewinnt den Moto GP Großen Preis in Misano? | Startet der WM-Führende eine neue Siegesserie?

Nach sieben GP-Siegen in Folge musste Marc Marquez am vergangenen Wochenende seinem Bruder auf dem Podium den Vortritt lassen. Doch beim Grand Prix von San Marino ist der 32-jährige Spanier wieder der klare Favorit.

Die MotoGP ist die Königsklasse des Motorradsports. In der Saison 2025 sind 15 von 22 Rennen absolviert. Am Wochenende macht der Rennzirkus zum zweiten Mal in diesem Jahr in Italien Halt. Das Rennwochenenden in Misano trägt allerdings den Namen des nur wenige Autominuten entfernten Zwergstaates San Marino.

Am vergangenen Wochenende beim katalanischen Grand Prix endete die Siegesserie von Marc Marquez. Der Spanier hatte die vorigen sieben Rennen alle für sich entschieden. Doch ausgerechnet sein jüngerer Bruder Alex Marquez sicherte sich in Barcelona den ersten Platz.

Schlägt der Führende in der WM-Wertung nun zurück? Wir schauen zusammen mit Buchmacher Bet365 auf den Großen Preis von San Marino!

Moto GP: Großer Preis von San Marino

Seit 2007 ist der Misano World Circuit fester Bestandteil des Moto-GP-Kalenders. Die Strecke zählt zu den kürzeren Kursen, verfügt aber über 16 Kurven. So gehörte der San-Marino-GP in den letzten Jahren immer zu den langsamsten Rennen des Jahres.

Rekordsieger in Misano ist Marc Marquez, der bislang fünf Mal gewinnen konnte. Nach 15 Rennen der Saison 2025 führt Marc Marquez die WM-Wertung mit 182 Punkten vor seinem Bruder an.

Auf Rang drei liegt derzeit Francesco Bagnaia, ebenfalls Ducati, mit 250 Punkten Rückstand auf den Erstplatzierten. Nochmal 40 Punkte liegt Aprilia-Fahrer Marco Bezzecchi hinter dem Führungstrio.

Ducati sicherte sich so bereits sieben Rennen vor Saisonende den Konstrukteurs-Titel 2025, den sechsten in Serie und den insgesamt siebten der Firmengeschichte. Seit 2020 dominiert Ducati die Moto GP.

Marc Marquez: Schlägt das “Imperium” zurück?

Am Sonntag war es so weit: Die Siegesserie von Marc Marquez ging zu Ende. Zum ersten Mal seit Silverstone stand der Fahrer mit der Nummer 93 nicht auf der obersten Stufe des Podiums.

Am Ende sicherte sich der Spanier aber den zweiten Platz mit nur 1,74 Sekunden Rückstand auf seinen Bruder. So führt Marquez weiterhin die WM-Wertung souverän an. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt 182 Punkte.

Wenn ein Fahrer bei einem Grand Prix den Sprint und das Rennen gewinnt, kann er sich bestenfalls 37 Punkte sichern. Das bedeutet, dass Marc Marquez am kommenden Wochenende in Misano noch keinen Matchball hat.

Der sechsfache Weltmeister kann sich erst im übernächsten Rennen, dem Grand Prix von Japan, seinen nächsten Titel sichern. Auf der italienischen Ducati ist Marquez auf der Strecke von Misano aber wieder der große Favorit.

Hier konnte Marquez schon fünf Siege einfahren. Bet365 bezahlt für einen weiteren Triumph des Führenden in der WM-Wertung eine Quote von 1,41.

Alex Marquez: Startet der kleine Bruder nun eine Aufholjagd?

Alex Marquez konnte in Barcelona tatsächlich die Serie seines Bruders beenden. Für den 29-Jährigen war es nach Jerez im Frühjahr sein zweiter MotoGP-Sieg in dieser Saison. Damals profitierte der jüngere Bruder von einem Sturz von Marc Marquez.

Ende Mai konnte Alex Marquez seinen älteren Bruder im Sprint von Silverstone besiegen. Nun gelang ihm dies im direkten Zweikampf zum ersten Mal in einem Grand Prix. Ist bei “Alex” nun der Knoten geplatzt?

Buchmacher Bet365, der beim Bet365 Test immer mit der Bestnote abschneidet, sieht die Nummer 73 mit einer Siegquote von 5,00 auf Rang 2. Und tatsächlich hat Alex Marquez noch nie zwei Grand Prix in Folge in der MotoGP gewonnen.

Francesco Bagnaia: Geht der Aufwärtstrend beim Italiener weiter?

Last but not least ist Francesco Bagnaia (237 Punkte) außer den Marquez-Brüdern der einzige andere Fahrer, der rechnerisch noch Chancen auf den Gewinn der Weltmeisterschaft 2025 hat. In dieser Saison kommt der Italiener bisher aber nur auf einen Sieg (Großer Preis der USA).

Zudem lief für den Fahrer des Ducati Lenovo Team am vergangenen Wochenende in Barcelona wenig zusammen. Er qualifizierte sich nur als 21. für das Rennen und wurde am Samstag im Sprint 14. Im Grand Prix bewies er dann aber seine Klasse und kämpfte sich im Hauptrennen am Ende auf den siebten Platz nach vorne.

In San Marino fühlt sich Bagnaia grundsätzlich wohl. Seit dem Jahr 2020, als er sein erstes MotoGP-Podium holte, stand er bei jedem San Marino GP auf dem Podium. Zudem konnte er auf der Strecke von Misano schon zweimal gewinnen (2021, 2022).

Dieses Mal schickt ihn Bet365 mit einer Siegquote von 13,0 auf Platz 3 ins Rennen. Ihr habt noch kein Konto bei Bet365? Dann wartet nicht mehr lange und sichert euch nach der Bet365 Anmeldung den Bet365 Bonus!

Unser Moto GP Tipp: Sieg Marc Marquez

Marc Marquez wird nach dem verpassten Sieg am vergangenen Wochenende mit besonders viel Motivation ins Rennen gehen. Der Spanier führt nicht umsonst die WM-Wertung deutlich an und wird in San Marino zurückschlagen.

Die Top 10 beim Markt “Wer gewinnt den Grand Prix von San Marino 2025” bei Bet365:

Marc Marquez 1,41

Alex Marquez 5,00

Francesco Bagnaia 13,0

Marco Bezzecchi 13,0

Enea Bastianini 15,0

Fabio Quartararo 21,0

Pedro Acosta 23,0

Fabio Di Giannantonio 34,0

Franco Morbidelli 41,0

Brad Binder 51,0