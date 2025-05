Moutet - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | French Open

SPORT1 Betting 28.05.2025 • 15:00 Uhr Moutet - Djokovic Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Wette | Peilt der Djoker den 25. Grand-Slam-Titel an?

Unser Moutet - Djokovic Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Match am 29.05.2025 lautet: Djokovic gibt im Wett Tipp heute einen Satz ab, hält sich ansonsten aber unbeschadet und zieht in die dritte Runde ein.

Als dritter Profi der Open-Era hat Novak Djokovic nur drei Tage vor Beginn der French Open 2025 den 100. Titel seiner Karriere errungen. Im Anschluss an diesen Erfolg zeigte der Serbe eine astreine Leistungen und ist ohne Satzverlust in die zweite Runde von Roland Garros geeilt. In der Moutet Djokovic Prognose ist der 38-Jährige natürlich ebenfalls als Favorit eingestuft.

Ganz so einfach wie in der ersten Runde (3:0 vs. M. McDonald) wird es für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger im Moutet Djokovic Wett Tipp heute nicht. Bei AdmiralBet wählen wir eine Quote von 3,25 und spielen “3:1-Sieg Djokovic”.

Darum tippen wir bei Moutet vs Djokovic auf “3:1-Sieg Djokovic”:

Moutet gewann in seinen 6 vorangegangenen Matches bei den French Open jeweils mindestens einen Satz.

Moutet gewann zuletzt in 5 aufeinanderfolgenden Matches je mindestens einen Satz.

Djokovic verlor in Monte Carlo und Madrid jeweils sein erstes Match.

Moutet vs Djokovic Quoten Analyse:

Den direkten Vergleich führt der Djoker souverän an (2:0). Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Kontrahenten fand 2024 in Rom statt. Wie schon im Jahr 2019 gewann der Serbe ohne Satzverlust. Aus den Moutet Djokovic Wettquoten könnt ihr ableiten, dass ein dritter Zu-Null-Sieg des 38-Jährigen die beste Variante ist.

Wesentlich mehr Value findet ihr in den Sportwetten Apps unter den Moutet Djokovic Quoten, die auf eine längere Paarung hindeuten. Ein Sieg Djokovic (1,07) ist nicht spielbar, ebenso wenig wie ein Erfolg von Moutet (10,00).

Moutet vs Djokovic Prognose: Das Spiel mit den Fans

Das Publikum nimmt bei den French Open oft einen großen Einfluss auf die Matches, vor allem wenn ein Lokalmatador beteiligt ist, wie im Moutet vs. Djokovic Tipp. Der in Paris geborene Franzose gewann sein Erstrunden-Match ebenso wie Djokovic glatt mit 3:0.

Es spricht für die Form vom 26-jährigen Außenseiter, der in seinem letzten Turnier vor Roland Garros einen starken Eindruck hinterlassen hat. Das Masters-Turnier in Rom beendete Moutet erst in der Runde der letzten 16.

Djokovic verpasste das Turnier in Rom. Die Form ist bis dato ohnehin nicht zu seinem Vorteil gewesen. Der Serbe verlor in den beiden vorangegangenen Masters-Turnieren auf Sand (Monte Carlo, Madrid) jeweils sein erstes Match.

Um sich für seine 21. Teilnahme in Serie bei den French Open optimal vorzubereiten nahm der Rekord-Grand-Slam-Champion eine Wildcard in Genf an - und feierte prompt seinen 100. Turniersieg. Ohne kleinen Rückschlag kommt der 38-Jährige in der Moutet gegen Djokovic Prognose aber nicht davon.

Moutet - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Moutet: 3:0 C. Tabur, 1:2 J. Draper, 2:1 H. Rune, 2:0 (Aufg.) U. Humbert, 2:1 R. Hijikata.

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 M. McDonald, 2:1 H. Hurkacz, 2:1 C. Norrie, 2:0 M. Arnaldi, 2:0 M. Fucsovic.

Letzte 5 Spiele Moutet vs. Djokovic: 0:2, 0:2.

Moutet erreichte im vergangenen Jahr die Runde der letzten 16 bei den French Open. Dort gab er sich gegen den Weltranglisten-Ersten - Jannik Sinner - nach vier Sätzen geschlagen.

Einen Satzgewinn trauen wir dem Linkshänder nun auch erstmals gegen Djokovic zu. Der Serbe hat in dieser Saison bereits sieben Matches verloren und in zwei seiner drei vorangegangenen Paarungen mindestens einen Satz abgegeben.

Darüber hinaus gewann Moutet in seinen sechs vorherigen Matches bei Roland Garros je mindestens einen Satz. Angetrieben vom frenetischen Publikum wird er die Form vom Djoker zumindest abfragen.

An einem Sieg des 100-fachen Titelträgers kommen wir im Moutet vs- Djokovic Tipp nicht vorbei. Dafür ist der Serbe zu erfahren. Außerdem könnte der dreifache French-Open-Sieger in dieser Spielzeit auf 100 Siege in Roland Garros kommen (aktuell: 97).

Unser Moutet - Djokovic Tipp: 3:1-Sieg Djokovic

Djokovic hat in dieser Spielzeit bereits die ein oder andere Schwäche gezeigt, die definitiv seinem fortgeschrittenen Alter zugeschrieben werden kann. Sein Niveau konnte der Serbe rechtzeitig vor den French Open 2025 wieder anheben, doch Moutet ist mit der Unterstützung der Fans in der Lage, einen Satz zu gewinnen.