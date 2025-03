Münster - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 30.03.2025

Unser Preußen Münster Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2025 lautet: Abstiegskampf pur im Duell der Tabellennachbarn, daher wird es laut dem Wett Tipp heute nicht viele Tore geben.

Am 30. März 2025 um 13:30 Uhr erwartet uns im Preussenstadion ein spannendes Duell zwischen Preußen Münster und Braunschweig in der 2. Bundesliga.

Daher lautet unser Münster Braunschweig Wett Tipp heute: „Unter 2,5 Tore im Spiel“ zu einer Quote von 1,70 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Münster vs Braunschweig auf „Unter 2,5 Tore”:

Münster vs Braunschweig Quoten Analyse:

Für das kommende Spiel zwischen Preußen Münster und Braunschweig empfehlen wir eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“. Diese Wahl basiert auf den jüngsten Leistungen und der offensiven Schwäche beider Teams. So haben die Störche zuletzt in fünf Spielen nur drei Tore erzielt, die Löwen vier. Auch bei den Sportwetten mit PayPal sind Tipps auf verhältnismäßig wenig Tore erfolgversprechender.

Von den Münster Braunschweig Wettquoten her, gelten die Gastgeber als Favoriten, wenn auch nicht unbedingt als große. Ein Heimsieg bringt eine Quote von 2.24 und erscheint nach zwei Siegen in den letzten vier Heimspielen nicht unwahrscheinlich.