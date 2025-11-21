Münster - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2025

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 18:00 Uhr Münster - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Entscheidet die Anfangsviertelstunde das Spiel?

Unser Münster - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.11.2025 lautet: Personalsorgen im Angriff plagen die Knappen vor dem Wett Tipp heute. Das wirkt sich auf die Anzahl der Treffer aus.

Die Knappen haben vor der Länderspielpause auf das Pokal-Aus gegen Darmstadt (0:4) und die nachfolgende Pleite gegen Karlsruhe (1:2) reagiert und einen 1:0-Sieg im Top-Spiel gegen den SV Elversberg errungen. Sollte in der Münster Schalke Prognose erneut ein Dreier herausspringen, ist die Tabellenführung wieder möglich.

Wir bleiben im Münster Schalke Wett Tipp heute jedoch zurückhaltend und spielen „Unter 2,5 Tore im Spiel".

Darum tippen wir bei Münster vs Schalke auf „Unter 2,5 Tore“:

Schalke hat bereits 6 weiße Westen gesammelt.

Schalke bringt die beste Defensive (7 Gegentore) und erwartbare Defensive (12,6 xGA) auf das Feld.

Die Offensive der Knappen ist mit 1,33 erzielten Toren pro Spieltag eher durchschnittlich (10.).

Münster vs Schalke Quoten Analyse:

Letztes Jahr gewann der Pottklub nur gegen ein anderes Zweitliga-Team beide direkten Duelle - gegen den SCP (1:0, 2:1). Damit ist die Bilanz der Knappen auf vier Siege in Serie gegen die Adlerträger angewachsen. Laut den Münster Schalke Wettquoten der besten Wettanbieter ist eine Fortsetzung dieser Serie gut vorstellbar.

Miron Muslic und seine Auswahl sind das zweitbeste Auswärtsteam im deutschen Unterhaus. Fernab der Veltins-Arena erbeutete Königsblau im Schnitt 2,00 Punkte (2.). Knapp über 2,00 liegen die Münster Schalke Quoten für einen erneuten Dreier.

Münster vs Schalke Prognose: Kompromisslos und giftig

Malochermentalität wird in Gelsenkirchen gerne gefordert. Genau das bekommen die emotionalen Zuschauer aus dem Ruhrpott derzeit von Schalke 04 geboten. Bis jetzt haben die Gäste die zweitmeisten Sprints zurückgelegt (2044) und die drittmeisten intensiven Läufe absolviert (8529).

Für unseren Münster vs. Schalke Tipp prognostizieren wir ein typisches S04-Spiel der aktuellen Saison, sprich hoher Einsatz auf dem Rasen und maximale Intensität von allen Feldspielern.

Preußen Münster wird aber dagegenhalten - zur Not mit Zweikämpfen am Rande der Legalität. Die Adlerträger haben ligaweit die zweitmeisten Fouls begangen (167), dicht gefolgt von Gegner der Münster gegen Schalke Prognose (166).

Spielunterbrechungen könnten immer wieder vorkommen, wodurch der Spielfluss auf beiden Seiten nur schwer aufkommt. Besonders die Gäste sind geschickt darin, Fouls an den richtigen Orten und zum richtigen Zeitpunkt zu begehen.

Münster - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Münster: 0:1 Fürth (A), 2:1 Kiel (H), 0:2 Magdeburg (A), 2:2 Dresden (H), 2:3 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:1 Twente (A), 1:0 Elversberg (H), 1:2 Karlsruhe (A), 0:4 Darmstadt (A), 1:0 Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Münster vs. Schalke: 0:1 (A), 1:2 (H), 0:3 (H), 1:3 (A), 2:1 (H).

Vor unserem Münster - Schalke Tipp hat kein anderer Zweitligist weniger Schüsse auf das eigene Tor zugelassen als die Knappen (108). Ebenfalls erfreulich aus Sicht des Tabellenzweiten ist der beste Wert im Ligavergleich der erwartbaren Gegentore (12,60 xGA).

Es kommt nicht von Ungefähr, dass die Mannschaft von Miron Muslic mit sieben Gegentreffern die erfolgreichste Verteidigung im gesamten deutschen Unterhaus aufbieten kann.

Exakt die Hälfte der bisher ausgetragenen Zweitliga-Spiele (6/12) beendete S04 ohne Gegentreffer - nur Hertha konnte in der laufenden Saison häufiger den eigenen Kasten sauber halten (7).

Bis jetzt schaffen es die Muslic-Schützlinge zumeist, sich in vielversprechende Ausgangslagen zu bringen. Das gelang vor allem dank der mit Abstand besten Früh-Offensive der 2. Bundesliga.

Während die Königsblauen in der Anfangsviertelstunde bereits sechs Treffer erzielt haben, konnte kein anderer Zweitligist mehr als drei Tore in den ersten 15 Minuten erzielen. Mit einer Führung im Rücken verteidigt es sich eben leichter.

Ob in dieser Begegnung eine Führung für den Tabellenzweiten möglich ist, kann nur schwer prophezeit werden. Das Offensivpersonal ist trotz der Pause durch die Länderspiele weiterhin arg ausgedünnt.

Die besten Chancen könnten über Angriffe durch die Luft entstehen. Schalke erzielte in dieser Saison bereits drei Kopfballtore. Gerade in diesem Bereich ist Preußen Münster extrem anfällig (7 Kopfball-Gegentore).

Münster vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Münster: Schenk - ter Horst, Jaeckel, Heuer, Kirkeskov - Bouchama, Preißinger, Hendrix, Sertdemir - Lokotsch, Batista Meier

Ersatzbank Münster: Behrens, Koulis, Paetow, Bolay, Meyerhöfer, Gueye, Benjamins, Makridis, Vilhelmsson

Startelf Schalke: Karius - Ayhan, Kurucay, Katic - Porath, El-Faouzi, Schallenberg, Donkor - Wallenowitz, Karaman - Sylla

Ersatzbank Schalke: Sanchez, Khadr, Matriciani, Grüger, Zalazar, Gulasi, Antwi-Adjei,

Unter Alexander Ende ergreift Münster nach Möglichkeit die Initiative, will das Spiel gestalten. Die Adlerträger erlaubten ligaweit bislang die zweitwenigsten gegnerischen Pässe pro Defensivaktion (8,79).

Trotzdem klemmt es in der Offensive.Münster sammelte bis jetzt nur Torchancen im Wert von 14,8 xG (15.) und gab insgesamt nicht mehr als 110 Schüsse (geblockte herausgerechnet) ab (15.).

Unser Münster - Schalke Tipp: Unter 2,5 Tore

Wir erwarten ein kampfbetontes Duell, das von vielen Spielunterbrechungen geprägt sein wird. Defensiv sollte Schalke dank des starken Kollektivs nur wenig zulassen, doch vorne machen sich die Ausfälle bemerkbar.

Unser Münster Schalke Sportwetten Tipp lautet: Es fallen Unter 2,5 Tore im Spiel mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,78.