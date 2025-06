Musetti - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

Unser Musetti - Tiafoe Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Viertelfinale lautet: Zwei äußerst kreative Spieler gehen im Wett Tipp heute mindestens ein Mal in die Verlängerung.

Sowohl Lorenzo Musetti als auch Frances Tiafoe haben erstmals in ihrer Karriere das Viertelfinale der French Open erreicht. In der Musetti Tiafoe Prognose erwarten wir einen langen Arbeitstag für die beiden Athleten und hoffen auf viele spektakuläre Ballwechsel.

In den besten Sportwetten Apps ist der Italiener als klarer Favorit ausgeschrieben. Einen glatten Sieg erwarten wir im Musetti Tiafoe Wett Tipp heute jedoch keinesfalls. Wir gehen von einer unterhaltsamen Begegnung aus und spielen bei NEO.bet eine Quote von 1,88 für “Über 0,5 Tie-Breaks”.

Darum tippen wir bei Musetti vs Tiafoe auf “Über 0,5 Tie-Breaks”:

Musetti vs Tiafoe Quoten Analyse:

Ginge es in den Musetti Tiafoe Quoten nur um die gezeigten Leistungen bei den French Open 2025 wäre die Verteilung der Wettquoten etwas zu drastisch. Unter Berücksichtigung der gesamten Saison 2025 ist die Favoritenrolle des Italieners nachvollziehbarer.

Musetti vs Tiafoe Prognose: Ein großer Schritt

Die Erwartungen an dieses Viertelfinale sind hoch, das wollen wir auch in unserem Musetti vs. Tiafoe Tipp zur Sprache bringen. Die beiden Top-20 Spieler begeistern bei den French Open 2025 und das nicht nur anhand ihrer Ergebnisse.