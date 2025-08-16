Nantes - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2025

SPORT1 Betting 16.08.2025 • 18:00 Uhr Nantes - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Wie viel Anlaufzeit benötigt der amtierende Meister?

Unser Nantes - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 17.08.2025 lautet: Der Spielplan europäischer Top-Klubs kennt kein Erbarmen. Die Folgen spürt das Team von Luis Enrique im Wett Tipp heute.

Widerstandsfähigkeit ist in den ersten Wochen der neuen Spielzeit von Les Parisiens gefordert. Der Ligaprimus aus der französischen Ligue 1 startet als Favorit in die Nantes PSG Prognose, wird aber noch lange noch bei voller Stärke sein, dafür sind die Belastungen aus der Vorsaison noch viel zu frisch.

Welche Herausforderungen gerade zu Beginn der neuen Saison auf den amtierenden Champions-League-Sieger warten, bekamen wir bereits im Supercup zu sehen (4:3 n.E. vs. Tottenham). Wir denken den Spielverlauf der vorangegangenen Paarung weiter und spielen den Nantes PSG Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,76 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Nantes vs PSG auf “Beide Teams treffen”:

In 4 der letzten 5 direkten Duelle haben beide Teams getroffen.

Luis Castro hat letztes Jahr mit Dunkerque überraschend das Pokal-Halbfinale erreicht und lässt offensiven Fußball spielen.

PSG ist erst seit etwas mehr als einer Woche wieder im Training.

Nantes vs PSG Quoten Analyse:

Letztes Jahr haben sich Luis Enrique und seine Spieler zur besten Mannschaft im europäischen Fußball entwickelt. Auf nationaler Ebene bestimmt Les Parisiens schon seit Jahren den Meisterkampf und gewann sieben der letzten acht Titel. Damit einher geht die klare Rollenverteilung in den Nantes PSG Wettquoten.

Die besten Wettanbieter lassen für einen “Sieg PSG (HC -1)” aber schon Nantes PSG Quoten von 1,90 springen - damit berücksichtigen auch die neuen Buchmacher vermutlich in erster Linie die extrem kurze Saisonvorbereitung der Gäste.

Nantes vs PSG Prognose: Hohe Kosten

Hinter dem Klub aus der französischen Hauptstadt liegt die mit Abstand erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. PSG hat endlich den langersehnten Henkelpott nach Paris geholt, die Ligue 1 quasi im Vorbeigehen gewonnen und außerdem den Coupe de France gewonnen.

Hinzu kommt der Einzug ins Endspiel der ausgedehnten FIFA Klub WM. Diese Erfolge ziehen jedoch ihre Schatten über das anstehende Spieljahr und sind ebenso im Nantes vs. PSG Tipp zu spüren.

Les Parisiens hat in der Vorsaison insgesamt 65 Pflichtspiele absolviert. Nur etwas mehr als die Hälfte dieser Anzahl standen nach Abschluss der letzten Spielzeit auf dem Zettel der Hausherren, die mit einem gehörigen Frische-Vorteil in die Nantes - PSG Prognose starten.

Luis Enrique ließ seine Spieler zuletzt Luft holen und beorderte den französischen Serienmeister erst vor gut einer Woche zurück ins Training. Anstatt eines Testspiels stand vor dem Nantes gegen PSG Tipp bereits das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm.

Nantes - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nantes: 2:3 Paris FC (H), 0:1 Angers (A), 1:2 Guingkamp (A), 2:0 Lavallois (H), 3:0 Montpellier (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 4:3 n.E. Tottenham (H), 0:3 Chelsea (A), 4:0 Real Madrid (H), 2:0 Bayern (H), 4:0 Inter Miami (H).

Letzte 5 Spiele Nantes vs. PSG: 1:1 (H), 1:1 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 2:4 (A).

Zwar gewann die Enrique-Elf den Supercup gegen Tottenham, musste dafür aber einige Hindernisse überwinden und jede Menge Rost aus den Beinen kriegen. Am Ende siegte der Finalist der vergangenen FIFA Klub WM im Elfmeterschießen. Um dort hinzukommen musste PSG jedoch erst einen 0:2-Rückstand aufholen.

Letztlich kann im Nachhinein von einem eher glücklichen Triumph der französischen Elitetruppe gesprochen werden. Den Vergleich der erwartbaren Tore (0,62:1,80 xG) hatte man eigentlich verloren.

Nun kommt es zum Saisonstart ausgerechnet zum Duell mit einem Verein, der dem Titelverteidiger zuletzt überhaupt nicht gelegen hat. Letztes Jahr verpassten die Pariser in beiden direkten Vergleichen einen Sieg (Je 1:1).

In der Nantes vs. PSG Prognose schätzen wir die Hausherren vor dem gegnerischen Tor sogar etwas stärker als in der Vorsaison ein. Verantwortlich dafür ist die Spielidee, welche Luis Castro aus Dunkerque mitbringt.

Der 45-Jährige will von seiner neuen Mannschaft einen stärkeren Drang nach vorne sehen. Ansätze der neuen Spielkultur sind bereits in den Vorbereitungsspielen erkenntlich gewesen.

So seht ihr Nantes - PSG im TV oder Stream:

17. August 2025, 20.45 Uhr, Stade de la Beaujoire, Nantes

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Les Canaris erzielten in drei von vier Testspielen mindestens einen Treffer und jubelten exakt in der Hälfte dieser Auftritte mindestens doppelt. Ihr abschließende Begegnung der Vorbereitung ist zugleich das torreichste gewesen (2:3 vs. Paris FC).

Die veränderten Abläufe könnte insbesondere zum Beginn der Saison aber noch zu untypischen Fehlern in der Hintermannschaft führen. Schließlich trifft man auf eine Mannschaft, die in der letzten Spielzeit wettbewerbsübergreifend 176 Tore erzielt hat (65 Pflichtspiele).

Nantes vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nantes: Lopes - Amian, Tati, Awaziem, Cozza - Leroux, Kwon, Lepenant - Abline, Mohamed, Guirassy

Ersatzbank Nantes: Carigren, Doucoure, Deuff, Mahamoud, Duverne, Camara, Hong, Benhattab, El Arabi

Startelf PSG: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinho, Doue - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Ersatzbank PSG: Marin, Safonov, Kamara, Beraldo, Lucas Hernandez, Fabian Ruiz, Lee, Mbaye, Ramos

Große Teams mit einer unterlegenen Mannschaft zu schlagen, gehörte in der Vorsaison zu den Lieblings-Aktivitäten von Luis Castro. Der Portugiese führte den Zweitligisten im Coupe de France vollkommen überraschend bis ins Halbfinale.

Dort brachte Dunkerque den späteren Triumphator aus Paris zwischenzeitlich sogar ins Schwitzen und forcierte eine unterhaltsame Begegnung (2:4). Ähnlich torreich könnte es laut unserem Nantes vs. PSG Tipp am ersten Spieltag zugehen.

Unser Nantes - PSG Tipp: Beide Teams treffen

Paris ist kaum wieder ins Training eingestiegen, da warten schon die ersten Pflichtspiele der Saison. Nantes wird unter Luis Castro mitspielen wollen und den gegnerischen Kasten trotz klarer Underdog-Rolle bedrohen können.