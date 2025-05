Napoli - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 23.05.2025

SPORT1 Betting 23.05.2025 • 07:00 Uhr Napoli - Cagliari Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Machen die Männer von Coach Conte den Scudetto klar?

Unser Napoli - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.05.2025 lautet: Mit viel Glück konnten die Partenopei am vergangenen Spieltag die Tabellenführung verteidigen. Im Wett Tipp heute fehlt nun noch ein Sieg zur Meisterschaft.

An den letzten beiden Spieltagen musste sich der Serie-A-Tabellenführer SSC Neapel jeweils mit einem Unentschieden begnügen. Der Vorsprung auf den Verfolger Inter Mailand schien verloren. Doch der Titelverteidiger konnte die Steilvorlage am vergangenen Wochenende nicht nutzen und kam selbst nicht über ein 2:2 gegen Lazio Rom hinaus.

Nun geht es im Fernduell zwischen den beiden Mannschaften um den Titel. Die Liga hat dafür die finalen Saisonspiele von Napoli und Inter extra auf Freitag vorverlegt. Die “Partenopei” haben in der Napoli Cagliari Prognose alles in der eigenen Hand. Ein Heimsieg reicht für den Scudetto.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,56 bei Winamax den Napoli Cagliari Wett Tipp heute “Sieg Napoli & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Napoli vs Cagliari auf “Sieg Napoli & Unter 4,5 Tore”:

Napoli ist seit 11 Ligaspielen ungeschlagen

Seit September 2019 und 8 Duellen warten die “Gli Isolani” auf einen Sieg gegen die SSC

Cagliari steht in der Auswärtstabelle nur auf Rang 16

Napoli vs Cagliari Quoten Analyse:

Die “Gli Isolani” haben 36 Punkte gesammelt, stehen damit auf Rang 14 und haben vor dem letzten Spieltag fünf Punkte Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Zu Gast beim Tabellenführer sind die Sarden aber laut den Napoli vs Cagliari Quoten die klaren Außenseiter.

Für einen Dreier der Rossoblu bekommt ihr bei den besten Buchmachern Napoli gegen Cagliari Wettquoten zwischen 15,0 und 18,0. Und ein Sieg der Hausherren wird gerade mal mit einer Höchstquote von 1,19 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Napoli vs Cagliari Prognose: Wie kommt die SSC mit dem Druck klar?

Schon nach der Hinrunde stand Napoli in der Serie A auf Rang 1. Ab Februar konnte die SSC dann allerdings nur zwei von neun Ligaspielen gewinnen und musste Inter in der Tabelle den Vortritt lassen. Daraufhin folgte eine Phase mit vier Erfolgen in Serie ohne Gegentor, während Mailand sich auf die Champions League konzentrierte und einige Punkte liegen ließ. Die Männer von Coach Antonio Conte sind insgesamt seit elf Ligaspielen ungeschlagen und mussten auch daheim seit zehn Partien keine Pleite mehr hinnehmen. Die Partenopei kassierten gerade mal 27 Gegentore und spielten 18-mal zu null.

Damit stellt Neapel die mit Abstand beste Abwehr im italienischen Oberhaus. Beim 0:0 am vergangenen Spieltag bei Parma Calcio konnte die Mannschaft gegen einen tief stehenden Gegner nicht viel aus ihrem Ballbesitz (72%) machen. Trotzdem hat man den zweiten Meistertitel innerhalb von drei Jahren weiterhin in der eigenen Hand. Dabei müssen die Gli Azzurri aber ohne ihren Trainer an der Seitenlinie auskommen. Antonio Conte war in der Nachspielzeit der Partie mit Parma-Coach Cristian Chivu aneinandergeraten und mit Rot auf die Tribüne geschickt worden.

Coach Claudio Ranieri hatte Cagliari in der Saison 2022/23 zurück in die Serie A geführt. Als Aufsteiger mussten die Sarden in der Vorsaison lange um den Klassenerhalt zittern und hatten am Ende gerade mal einen Punkt Polster auf die Gefahrenzone. Und auch unter Nachfolger Davide Nicola stand für die “Gli Isolani” in dieser Saison der Abstiegskampf an. Am vergangenen Wochenende machten die Rossoblu mit einem 3:0-Heimsieg gegen Venezia aber vorzeitig den Ligaverbleib klar.

22 der 36 Punkte hat man vor den eigenen Fans geholt. Das reicht in der Heimtabelle für den 13. Platz. In den vergangenen neun Gastspielen kam auf der Gegenseite gerade mal ein Sieg zustande, was auch ein Argument für unseren Napoli Cagliari Tipp ist. 40 erzielte Tore reichen im Ligavergleich für den 12. Platz. Hier wäre mit Platz 3 bei den vergebenen Großchancen aber sicher noch mehr drin gewesen. 54 Gegentore bedeuten dagegen lediglich Rang 15.

Napoli - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Napoli: 0:0 Parma (A), 2:2 Genua (H), 1:0 Lecce (A), 2:0 FC Turin (H), 1:0 Monza (A)

Letzte 5 Spiele Cagliari: 3:0 Venezia (H), 1:3 Calcio Como (A), 1:2 Udinese Calcio (H), 2:0 Hellas Verona (A), 1:2 Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Napoli vs Cagliari: 4:0 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (H)

Nach 83 Duellen führt die SSC den Vergleich gegen die Sarden deutlich mit 38 Siegen zu 14 Niederlagen an. In Neapel ist der Unterschied noch klarer. Hier konnten die Rossoblu lediglich in fünf von 41 Versuchen den Platz als Sieger verlassen (11U, 25N).

Für die Napoli Cagliari Prognose müssen wir natürlich vor allem auf die jüngsten Duelle blicken. Seit September 2019 und acht Duellen warten die “Gli Isolani” auf einen Sieg gegen die Partenopei.

In diesem Zeitraum reichte es gerade mal für drei Remis, bei fünf Niederlagen. Das Hinspiel der laufenden Saison ging auf Sardinien mit 4:0 an die Männer von Coach Antonio Conte. Zur Pause war nur ein Tor gefallen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Zu diesem Ergebnis passt die Tatsache, dass in acht der letzten zehn Spiele dieser beiden Mannschaften mehr Tore in der zweiten Spielhälfte erzielt wurden. Auch dieses Mal rechnen wir mit mehr Treffern nach dem Seitenwechsel.

Für den Napoli Cagliari Tipp “Mehr Tore HZ2” gibt es bei Betway eine Quote von 2,05. Alle Infos über den Buchmacher liefert euch unser ausführlicher Betway Test. Hier erfahrt ihr auch alles über den Betway Willkommensbonus.

So seht ihr Napoli - Cagliari im TV oder Stream:

23. Mai 2025, 20:45 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Alle relevanten Spiele der Serie A-Top-Teams seht ihr in dieser Saison live und in voller Länge auf DAZN. Für den Freitagabend hat der Streaminganbieter etwas Besonderes parat: Die beiden Partien mit Beteiligung von Inter und Neapel gibt es als Einzelspiel und in einer “Meister-Konferenz” zu sehen. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Napoli vs Cagliari: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola - Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay - Lukaku, Raspadori

Ersatzbank Napoli: Scuffet, Contini, Marin, Juan Jesus, Mazzocchi, Billing, Hasa, Simeone, Ngonge, Okafor, Neres

Startelf Cagliari: Caprile - Zappa, Mina, Luperto - Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello - Piccoli, Gaetano

Ersatzbank Cagliari: Sherri, Ciocci, Palomino, Luperto, Obert, Prati, Kingstone, Mina, Felici, Marin, Viola, Jankto

Die Hausherren müssen lediglich auf Lobotka und Boungiorno verzichten. Bei den Gästen fallen auch einzig Coman und Luvumbo aus. Diese Personalien haben keine Auswirkungen auf die Napoli Cagliari Prognose.

Unser Napoli - Cagliari Tipp: Sieg Napoli & Unter 4,5 Tore

Im Kampf um die Meisterschaft ist auch noch ein Entscheidungsspiel möglich. Dazu müsste Neapel gegen Cagliari verlieren und Mailand in Como lediglich einen Punkt holen. Doch wir gehen nicht von diesem Szenario aus.

Diesen Matchball wird sich der Tabellenführer nicht nehmen lassen. Daheim waren die “Partenopei” in dieser Saison stark. Auch geht es für die Sarden am letzten Spieltag um nichts mehr.

Zudem sieht der direkte Vergleich die “Gli Azzurri” vorne. Die SSC kann sich am Freitag eigentlich nur selbst schlagen. Das dürfte aber gegen die auswärtsschwachen Rossoblu nicht passieren.