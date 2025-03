Neapel - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2025

SPORT1 Betting 29.03.2025 • 11:00 Uhr Neapel – AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt die SSC am Spitzenreiter dran?

Unser Neapel – AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.03.2025 lautet: Beide Teams sind in der Rückrunde noch nicht in Top-Form. Im Wett Tipp heute sprechen aber deutlich mehr Faktoren für die Hausherren.

In der Serie A herrscht im Kampf um den Scudetto schon die ganze Saison ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach 29 Spieltagen hat Inter Mailand drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SSC Neapel, doch noch stehen in der Spielzeit 2024/25 neun Spieltage auf dem Programm.

In unserer Neapel AC Milan Prognose wollen die „Partenopei“ den Druck auf den Tabellenführer erhöhen. Unserer Meinung nach stehen die Chancen dafür auch ganz gut, denn wir spielen mit einer Quote von 1,68 bei NEO.bet den Neapel AC Milan Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Neapel vs AC Milan auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Neapel ist das zweitbeste Heimteam der Serie A

Seit 6 Heimspielen ist die SSC ohne Niederlage

Milan hat 6 der 8 Niederlagen in der Liga in der Fremde kassiert

Neapel vs AC Milan Quoten Analyse:

Der Blick auf die Serie-A-Tabelle spricht für die Hausherren. Die SSC hat sieben Plätze und 14 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. So schlagen sich die Neapel vs AC Milan Quoten recht klar auf die Seite der Partenopei.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 1,98. Für einen Dreier der Gäste warten Neapel gegen AC Milan Wettquoten zwischen 3,75 und 4,10 auf euch. Dafür würde sich auf jeden Fall ein Sportwetten Bonus anbieten. Eine Statistik müsst ihr aber auch noch berücksichtigen: In der Rückrundentabelle stehen beide Mannschaften mit 17 Punkten gleichauf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs AC Milan Prognose: Wem gelingt die Trendwende?

Napoli landete in der Vorsaison auf einem enttäuschenden zehnten Platz. Der neue Coach Antonio Conte hat der Mannschaft dann aber seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer in Rekordzeit neues Leben eingehaucht. Die SSC beendete die Hinrunde mit 44 Punkten auf Rang 1. Die Fans träumten schon von der zweiten Meisterschaft in den vergangenen drei Spielzeiten. Ein Erfolgsrezept ist die stabile Defensive. Die Partenopei stellen mit 23 Gegentoren die beste Abwehr der Serie A, doch ab Anfang Februar musste Conte erstmals in seiner Karriere als Trainer fünf sieglose Spiele in Folge erleben (4U, 1N).

So hat Neapel insgesamt nur eines der letzten 7 Liga-Spiele gewonnen (5U, 1N). Damit ist die SSC auf Platz 2 in der Tabelle abgerutscht, doch der Verein darf sich zurecht Hoffnungen auf einen starken Endspurt machen. Nur Inter (33) hat mehr Heimpunkte gesammelt als die „Gli Azzurri“ (32). Vor den eigenen Fans ist man seit sechs Partien ungeschlagen (4S, 2U). Außerdem kann sich die Mannschaft nach dem Aus im Pokal im Dezember komplett auf die heimische Liga konzentrieren. In der Fremde ist aber Luft nach oben. Auf des Gegners Platz wartet die Conte-Truppe seit vier Spielen auf einen Dreier (3U, 1N), deshalb sichern wir uns im Neapel vs AC Milan Tipp mit einer Doppelten Chance ab.

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde Trainer Paulo Fonseca nach nicht einmal einem halben Jahr bei Milan entlassen. Vor allem in der Serie A hinkte die Mannschaft weit hinter dem Ziel „Qualifikation für die Königsklasse” hinterher. Landsmann Sergio Conceicao sollte die Saison für die Rossoneri retten, doch die AC steht nach 18 Pflichtspielen unter dem neuen Coach immer noch auf Rang 9. Ab dem 26. Spieltag mussten die Mailänder in der Liga drei Pleiten hintereinander hinnehmen. Zudem war man in der Königsklasse in der K.o.-Zwischenrunde gegen Feyenoord Rotterdam ausgeschieden.

So stand der Job von Trainer Conceicao nach kurzer Zeit wieder auf der Kippe. Mit zwei Siegen vor der Länderspielpause, einem 3:2 in Lecce und einem 2:1 daheim gegen Como, konnten die Wogen zuletzt wieder etwas geglättet werden. Der Rückstand auf den ersten CL-Rang beträgt auch immerhin nur sechs Punkte. Die einzige wirkliche Hoffnung ist aber die Coppa Italia. In dieser hat man das Halbfinale gegen Nachbar Inter erreicht (Hinspiel am 2. April) und könnte mit dem Titelgewinn ein Ticket für die Europa League lösen. Sechs von acht Saisonpleiten in der Serie A haben die Rot-Schwarzen auswärts kassiert.

Neapel – AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:0 Venezia (A), 2:1 Fiorentina (H), 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Calcio Como (A), 2:2 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Calcio Como (H), 3:2 US Lecce (A), 1:2 Lazio Rom (H), 1:2 Bologna (A), 1:2 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs AC Milan: 2:0 (A), 0:1 (A), 2:2 (H), 1:1 (H), 0:1 (A)

In den Datenbanken finden sich 161 Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen. Milan liegt im direkten Vergleich aktuell mit 62 Siegen zu 48 Niederlagen vorne (51U). In Neapel spricht die Bilanz dagegen knapp für die Partenopei (29S, 24U, 25N). Für die Neapel AC Milan Prognose haben natürlich die letzten Aufeinandertreffen eine große Bedeutung.

Das Hinspiel in dieser Saison ging in Mailand mit 2:0 an die SSC. Davor hatte Napoli aber fünf Duelle gegen die Rossoneri nicht gewinnen können (2U, 3N). Der letzte Heimsieg der „Gli Azzurri“ gegen die AC stammt sogar aus dem August 2018. In den folgenden sechs Heimpartien gegen Milan kam Neapel nur auf drei Remis, bei drei Niederlagen.

In den jüngsten fünf Aufeinandertreffen der beiden Teams fielen viermal maximal zwei Treffer. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit vielen Toren. Für den Neapel vs. AC Milan Tipp „Unter 2,5 Tore” gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,85.

Ihr spielt auch mit dem Gedanken, ein Konto bei diesem Anbieter zu eröffnen? Alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung und Verifizierung findet ihr bei uns. Ein Highlight ist die 40€-Freebet, die ihr schon für eine Ersteinzahlung ab nur 1€ erhaltet.

So seht ihr Neapel – AC Milan im TV oder Stream:

30. März 2025, 20:45 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat zahlreiche europäische Top-Ligen in seinem Portfolio. Dazu gehört auch die Serie A. Der Bezahlsender zeigt alle relevanten Spiele live und in voller Länge. Dazu gehört auch das Duell zwischen Napoli und Milan.

Der Ball rollt am Sonntag ab 20:45 Uhr im Stadio Diego Armando Maradona von Neapel.

Neapel vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Mere – Di Lorenzo, Rrahmani, Boungiorno – Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Lukaku, Raspadori

Ersatzbank Neapel: Scuffet, Juan Jesus, Marin, Olivera, Mazzocchi, Billing, Hasa, Neres, Okafor, Simeone, Ngonge, Anguissa

Startelf AC Milan: Maigna – Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez – Bondo, Fofana – Pulisic, Reijnders, Leao – Abraham

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Florenzi, Terracciano, Jimenez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Chukwueze, Joao Felix, Sottil, Jovic, Gimenez

Die Liste der Ausfälle ist bei der Neapel AC Milan Prognose sehr überschaubar. Die Hausherren müssen nur auf Contini verzichten.

Bei den Gästen fallen Musah und Emerson Royal aus.

Unser Neapel – AC Milan Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Seit fast sieben Jahren wartet die SSC auf einen Heimsieg gegen die AC. Die Gäste aus Mailand wollen diese Serie am Sonntag ausbauen, doch wir haben Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens.

Sicherlich hat Neapel in der Rückrunde deutlich größere Probleme als in der ersten Saisonhälfte, doch daheim sind die Partenopei immer noch schwer zu bezwingen. Milan hat in der Fremde in dieser Saison auch noch wenig Angst und Schrecken verbreitet.

Zudem konnten die Rossoneri in diesem Kalenderjahr lediglich Siege gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte wie Verona, Empoli, Parma, Como und Lecce feiern. So ist am Sonntag in Napoli nicht mehr als ein Remis drin.