Neapel - Eintracht Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2025

SPORT1 Betting 03.11.2025 • 18:00 Uhr Neapel - Eintracht Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer feiert den zweiten Sieg in der Königsklasse?

Unser Neapel - Eintracht Frankfurt Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 04.11.2025 lautet: Sowohl die SSC als auch die SGE sind nach klaren Pleiten am letzten CL-Spieltag auf Wiedergutmachung aus. Auf diesem Weg geht der Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus.

Für die SSC Neapel und die Frankfurter Eintracht ist der Start in die Ligaphase der Königsklasse nicht nach Wunsch verlaufen. Beide Vereine sind mit lediglich drei Punkten auf dem Konto auf den Plätzen 22 und 23 Nachbarn. Am Dienstag treffen beide Teams im Stadio Diego Armando Maradona direkt aufeinander.

Sowohl die “Gli Azzurri” als auch die SGE wollen Wiedergutmachung für das letzte CL-Spiel. Die Italiener hatten mit 2:6 in Eindhoven verloren. Und die Hessen hatten eine 1:5-Heimpleite gegen Liverpool kassiert. Die Quoten der Neapel Eintracht Frankfurt Prognose trauen vor allem den Hausherren einen Erfolg zu.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Merkur Bets den Neapel Eintracht Frankfurt Wett Tipp heute "Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei Neapel vs Eintracht Frankfurt auf “Beide Teams treffen”:

Napoli hat in 30 seiner 31 Heimspiele in der Champions League getroffen

Nur eines von Frankfurts letzten 68 Europapokalspielen endete torlos

Die SSC lässt in dieser CL-Saison im Durchschnitt 16,7 Schüsse pro Spiel zu

Neapel vs Eintracht Frankfurt Quoten Analyse:

503 Mio. zu 383 Mio. Euro. Mit diesem Wert haben die “Partenopei” beim Marktwert die Nase vorne. Hinzu kommt natürlich der Heimvorteil. So fallen die Neapel vs Eintracht Frankfurt Quoten bei den Sportwetten Anbietern ziemlich deutlich zu Gunsten der Hausherren aus.

Bei Merkur Bets bekommt ihr nach der Merkur Bets Anmeldung für einen Heimsieg somit nur eine Quote von 1,61. Ein Remis wird mit einer Quote von 4,40 bezahlt. Und die höchsten Neapel gegen Eintracht Frankfurt Wettquoten gibt es mit einer 5,09 für einen Sieg der Hessen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Eintracht Frankfurt Prognose: Die SSC setzt auf ihre Heimstärke

Antonio Conte führte die SSC gleich in seiner ersten Amtszeit zum Scudetto. Und auch in dieser Spielzeit führt Neapel nach zehn Spieltagen die Tabelle an. Allerdings setzte es in dieser Saison schon zwei Niederlagen in der Liga. Beide Pleiten kassierte man auswärts. Daheim sind die Partenopei mit vier Siegen und einem Remis das beste Team der Serie A. Diese Tendenz setzt sich auch in der Königsklasse fort. Die Auswärtspartien bei Manchester City (0:2) und PSV Eindhoven (2:6) gingen verloren. Das Heimspiel gegen Sporting am zweiten Spieltag wurde mit 2:1 gewonnen.

In der Champions League hat Napoli gerade mal eines der letzten 18 Heimspiele verloren (11S, 6U). Schaut man auf alle Partien der Gruppenphase/Ligaphase haben die “Gli Azzurri” fünfmal in den letzten 21 Spielen verloren (12S, 4U). Neun Gegentore sind allerdings der vierthöchste Wert in dieser Spielzeit. Die Truppe von Coach Conte lässt im Durchschnitt 16,7 Schüsse pro Spiel zu. Nach dem 2:6 gegen die PSV schlug Napoli in der Serie A mit einem 3:1-Heimsieg gegen Inter zurück. Danach blieben die “Partenopei” beim 1:0 in Lecce und dem 0:0 daheim gegen Como zweimal in Serie ohne Gegentor.

In der vergangenen Saison sicherte sich die Eintracht mit dem dritten Platz das Ticket für die Champions League. Auch in dieser Spielzeit wollen die Hessen in der Bundesliga wieder unter die Top 4. Doch nach neun Spieltagen belegt Frankfurt lediglich Platz 8 mit 14 Punkten. Ein Problem sind die zahlreichen Gegentreffer. 19 Gegentore in der Bundesliga werden nur von Augsburg (21) überboten. Beim 1:1 am vergangenen Spieltag in Heidenheim kassierte die SGE bereits das fünfte Gegentor nach einem Konter. So viele waren es in der kompletten Vorsaison.

Zudem hatte die Mannschaft von Coach Dino Toppmöller vor allem vor der Pause einen uninspirierten und lahmen Auftritt auf den Rasen gebracht. So holten die Frankfurter aus den drei Spielen gegen Union Berlin, Freiburg und Heidenheim nur zwei Punkte. In der Königsklasse endeten alle drei Spiele der Hessen mit 5:1 (1S, 2N). Gegen Atletico und Liverpool setzte es bittere Pleiten. Hinzu kommt ein Heimsieg gegen Galatasaray. Nur die CL-Partien des BVB (6,3) kommen 2025/26 auf einen höheren Toreschnitt. Diese vielen Treffer sprechen auch für unseren Neapel Eintracht Frankfurt Tipp.

Neapel - Eintracht Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:0 Como (H), 1:0 Lecce (A), 3:1 Inter Mailand (H), 2:6 PSV Eindhoven (A), 0:1 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Eintracht Frankfurt: 1:1 Heidenheim (A), 2:4 n.E. Dortmund (H), 2:0 St. Pauli (H), 1:5 Liverpool (H), 2:2 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Eintracht Frankfurt: 3:0 (H), 2:0 (A), 0:1 (H), 0:1 (A)

Für die Neapel Eintracht Frankfurt Prognose schauen wir auch auf den direkten Vergleich. Beide Vereine sind bisher in vier Europapokal-Partien aufeinandergetroffen, jeweils im Achtelfinale. Im UEFA-Cup der Saison 1994/95 setzte sich die Eintracht mit zwei 1:0-Siegen durch. In der Champions League gewann die SSC 2022/23 mit 2:0 und 3:0.

Die Hessen haben ihre jüngsten drei Vergleiche gegen italienische Vereine allesamt verloren und blieben dabei ohne einen eigenen Treffer. Davor hatte die SGE gegen Serie-A-Mannschaften aber in elf Spielen gerade mal zwei Pleiten kassiert (6S, 3U). Die “Partenopei” sind dagegen seit fünf Spielen gegen deutsche Teams ungeschlagen (4S 1U).

Stürmer Rasmus Höjlund blüht in Neapel wieder auf. Beim 2:1-CL-Heimsieg gegen Sporting erzielte der Däne beide Treffer. Auch am Dienstag ist der Angreifer für einen Treffer gut. Für den Neapel Eintracht Frankfurt Tipp “Höjlund trifft” zahlt uns Bet365 eine Quote von 2,30.

So seht ihr Neapel - Eintracht Frankfurt im TV oder Stream:

04. November 2025, 18:45 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In dieser Champions-League-Woche überträgt Amazon Prime das Gastspiel der Bayern beim Titelverteidiger PSG. So sind alle anderen Partien, darunter auch die Auswärtspartie der Eintracht in Neapel, exklusiv bei DAZN zu sehen.

Neapel vs Eintracht Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Miliinkovic-Savic - di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, David Neres - Höjlund

Ersatzbank Neapel: Contini, Ferrante (Tor), Beukema, Juan Jesus, Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Ambrosino, Elmas, Miguel, Lang, Spinazzola

Startelf Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate - Doan, Skhiri, Chaibi, Brown - Götze, Bahoya - Burkardt

Ersatzbank Eintracht Frankfurt: Kaua Santos, Amenda, Chaibi, Dahoud, Collins, Batshuayi, Larsson, Wahi, Knauff

Für die Neapel Eintracht Frankfurt Prognose spielt die Liste der Ausfälle natürlich auch eine Rolle. Die Hausherren müssen ohne De Bruyne, Gilmour, Lucca, Lukaku und Meret auskommen. Der Einsatz von Spinazzola ist noch fraglich. Bei den Gästen fallen Baum, Ngankam und Höjlund aus. Auch bei Can Uzun wird es voraussichtlich nicht reichen.

Unser Neapel - Eintracht Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen

Eigentlich spricht bei diesem Duell viel für die heimstarken Italiener. Wir gehen aber auf “Nummer Sicher” und rechnen mit Toren auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben in dieser CL-Saison schon viele Gegentreffer kassiert.