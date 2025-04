Neapel - Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 14.04.2025

SPORT1 Betting 13.04.2025 • 11:00 Uhr Neapel - Empoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann die SSC wieder etwas Momentum aufbauen?

Die SSC Neapel hatte sich in der laufenden Saison der Serie A die “Herbstmeisterschaft” gesichert. In der Rückserie haben die Männer von Coach Antonio Conte aber ein paar Probleme. Aus zwei Punkten Polster auf Inter sind drei Zähler Rückstand geworden. In unserer Neapel Empoli Prognose wollen die “Partenopei” den Endspurt einläuten.

Die Quoten für den Montagabend machen den Hausherren gegen die formschwachen Gäste aus der Toskana schon mal große Hoffnung.

Darum tippen wir bei Neapel vs Empoli auf “Sieg Neapel & Unter 3,5 Tore”:

Napoli ist das zweitbeste Heimteam der Serie A

Die SSC ist seit 7 Heimspielen ohne Niederlage

Empoli wartet seit 16 Liga-Partien auf einen Dreier

Neapel vs Empoli Prognose: Zeigen die Partenopei eine konstante Leistung über 90 Minuten?

Das Gastspiel am vergangenen Wochenende war mal wieder ein Spiegelbild für Napoli im Jahr 2025. Nach einer dominanten ersten Hälfte lagen die Gäste in Bologna verdient mit 1:0 in Führung. Dann verfiel die Truppe von Coach Conte allerdings nach dem Seitenwechsel erneut in eine rätselhafte Passivität und Harmlosigkeit und musste sich am Ende mit einem 1:1 zufriedengeben. Mit diesem Ergebnis zu Gast beim formstarken BFC kann man eigentlich leben, aber der Trend der vergangenen Wochen ist mit gerade mal zwei Siegen aus den letzten neun Liga-Spielen besorgniserregend (6U, 1N).

Vor allem gegen vermeintlich kleine Teams wie Udinese, Como und Venezia holte man in diesem Zeitraum lediglich zwei Zähler. Immerhin sind die “Partenopei” weiterhin in Schlagdistanz zu Tabellenführer Inter. Im Endspurt warten auch keine Spitzenvereine mehr. Fünf der letzten sieben Gegner stecken noch im Abstiegskampf. Die SSC stellt weiterhin mit 25 Gegentoren die beste Abwehr der Serie A. Zudem ist Neapel seit sieben Heimspielen ungeschlagen (5S, 2U) und das zweitbeste Heimteam der Liga. Auswärts warten die “Gli Azzurri” dagegen seit fünf Partien auf einen Dreier (4U, 1N).

Nach der Hinrunde stand Empoli noch auf einem ordentlichen 12. Platz, doch am 16. Spieltag nahm das Unheil seinen Lauf. Seit 16 Spielen in der Serie A (11N, 5U) wartet die Mannschaft aus der Toskana auf einen Sieg. Der bis dato letzte Erfolg war ein 4:1 in Verona am 8. Dezember. Mit dieser Bilanz ist der EFC auf den drittletzten Platz abgerutscht. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt immerhin nur zwei Punkte. In der Tabelle der Rückserie sind die Männer von Coach Roberto D’Aversa mit vier Punkten aus zwölf Partien wenig überraschend das Schlusslicht. So fällt uns der Neapel Empoli Tipp nicht schwer.

Vor allem die Offensive bleibt ein Sorgenkind. Insgesamt hat Empoli die zweitschwächste Offensive der Liga (24 Treffer). Sechs Tore in der zweiten Saisonhälfte werden auch von keinem Ligakonkurrenten unterboten. Besonders bitter ist es für die Fans im heimischen Stadion. Diese bekamen in 15 Heimspielen gerade mal einen Sieg und mickrige fünf Tore zu sehen. Selbst die zweitschwächste Heim-Offensive der Serie A hat schon zwölfmal getroffen. Lediglich Monza (8) hat weniger Heimpunkte gesammelt als die „Azzurri Empolesi“. In der Auswärtstabelle reicht es immerhin mit 15 Zählern für Rang 14.

Neapel - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 Bologna (A), 2:1 AC Milan (H), 0:0 Venezia (A), 2:1 Fiorentina (H), 1:1 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:0 Cagliari (H), 0:3 Bologna (H), 1:1 Calcio Como (A), 0:1 FC Turin (A), 0:1 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Empoli: 1:0 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 2:0 (A), 2:0 (H)

Beide Teams standen sich laut unserer Datenbanken bisher 28 Mal gegenüber. Die SSC liegt im direkten Vergleich nur knapp mit zwölf Siegen zu zehn Niederlagen vorne (6U). In Neapel spricht die Bilanz aber etwas deutlicher für die “Partenopei” (9S, 2U, 3N).

Besonders wichtige Informationen für die Neapel vs Empoli Prognose liefern uns die letzten Aufeinandertreffen. Seit April 2019 gab es neun Duelle. In dieser Hinsicht hat Empoli mit fünf Erfolgen zu vier Niederlagen sogar knapp die Nase vorne.

Das Hinspiel in der laufenden Saison entschieden die “Gli Azzurri” allerdings auswärts knapp mit 1:0 für sich. In den jüngsten fünf Kräftemessen hätte die Wette “Beide Teams treffen: Nein” zudem immer Erfolg gehabt.

Empoli hat in den letzten fünf Pflichtspielen gerade einmal ein Tor erzielt. Nun treffen die Männer aus der Toskana auch noch auf die beste Abwehr der Liga. Das führt uns zum Neapel gegen Empoli Tipp “Empoli Unter 0,5 Tore”.

14. April 2025, 20:45 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Neapel vs Empoli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Meret - Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Gilmour, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Neres

Ersatzbank Neapel: Scuffet, Turi, Juan Jesus, Marin, Billing, Hasa, Okafor, Raspadori, Simeone, Ngonge

Startelf Empoli: Vasquez - Goglichidze, Marianucci, Viti - Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella - Fazzini, Cacace - Esposito

Ersatzbank Empoli: Brancolini, Seghetti, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Sambia, Bacci, Kovalenko, Solbakken, Konate, Colombo, Campaniello

Bei den Hausherren fehlen Di Lorenzo, Anguissa, Contini und Spinazzola. Das müsste zu kompensieren sein. Etwas anders sieht es da bei den Gästen aus.

Bei diesen fallen mit Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Kouame, Sazonov, Haas, Pellegri und Silvestri zahlreiche Spieler aus. Das ist bei der Neapel vs. Empoli Prognose schon ein Handicap.

Unser Neapel - Empoli Tipp: Sieg Neapel & Unter 3,5 Tore

Bei Napoli war zuletzt etwas Sand im Getriebe, doch da Spitzenreiter Inter im Endspurt auch noch wichtige Ressourcen in die Champions League stecken muss, dürfen die “Partenopei” weiter vom Scudetto träumen.

Am Montag rechnen wir auch mit einem Sieg der SSC. Daheim sind die Männer von Antonio Conte immer noch eine Macht. Auf der anderen Seite steht eine verunsicherte Mannschaft, die seit dem 15. Spieltag auf ein Erfolgserlebnis in der Serie A wartet.