Neapel - FC Turin Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2025

26.04.2025 • 11:00 Uhr Neapel - FC Turin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann Napoli Tabellenführer Inter überholen?

Unser Neapel - FC Turin Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.04.2025 lautet: Napoli hat zuletzt Boden gut gemacht und ist nun punktgleich mit Spitzenreiter Inter. Im Wett Tipp heute gibt es wie zuletzt öfters wenige Tore zu bestaunen.

Der 34. Spieltag der Serie A steht bevor und SSC Neapel empfängt FC Turin im Diego Armando Maradona Stadion. Neapel, aktuell auf Platz 2 der Tabelle mit 71 Punkten, kämpft weiterhin um den Meistertitel und ist seit dem vergangenen Spieltag punktgleich mit Spitzenreiter Inter.

Turin, auf Platz 10 mit 43 Punkten, will seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Was wir für unsere Neapel FC Turin Prognose nutzen, ist die Tatsache, dass beide Teams zuletzt torarme Partien bestritten haben. Schiedsrichter Maurizio Mariani wird das Spiel leiten.

Unser Neapel FC Turin Wett Tipp heute lautet: “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Neapel vs FC Turin auf “Unter 2,5 Tore”:

Die Gastgeber kassierten in dieser Saison durchschnittlich nur 0,8 Tore pro Spiel, was auf ein torarmes Spiel im Neapel vs FC Turin Tipp hindeutet.

In den letzten 2 Begegnungen zwischen diesen Teams fielen weniger als 2,5 Tore, zudem in den letzten 5 Spielen Turins und 3 der letzten 5 Spiele Neapels.

FC Turin hat in 76 Prozent der Auswärtsspiele getroffen, aber selten mehr als ein Tor pro Spiel erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs FC Turin Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet „Unter 2,5 Tore“. Diese Wahl basiert auf den jüngsten Leistungen beider Teams und den allgemeinen Torstatistiken. Vor allem in den letzten Spielen waren beide Teams eher defensiv statt mit einem Offensivfeuerwerk aufgefallen. Der aktuelle Tabellenzweite wird in den Sportwetten Apps klar favorisiert, was Neapel FC Turin Quoten von 1,43 beweisen.

Den Turinern, zuletzt mit nur einer Niederlage in acht Spielen (4S, 3U) ebenfalls gut in Form, wird nicht einmal ein Unentschieden wirklich zugetraut, da sich die Werte bei 4,50 einpendeln. Der Auswärtssieg bringt sogar Neapel vs. FC Turin Wettquoten von rund 8,00 zum Vorschein. Ohne Sportwetten Bonus solltet ihr dieses Risiko aber nicht eingehen.

Neapel - FC Turin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:0 Monza (A), 3:0 Empoli (H), 1:1 Bologna (A), 2:1 AC Milan (H), 0:0 Venezia (A).

Letzte 5 Spiele FC Turin: 2:0 Udinese (H), 0:1 Como (A), 1:1 Hellas Verona (H), 1:1 Lazio Rom (A), 1:0 Empoli (H).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. FC Turin: 1:0 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 4:0 (A), 3:1 (H).

Unser Neapel - FC Turin Tipp: Unter 2,5 Tore

Mit diesen Faktoren für unsere Neapel gegen FC Turin Prognose im Hinterkopf scheint ein Spiel mit weniger als 2,5 Toren sehr wahrscheinlich. Vor allem für Napoli steht viel auf dem Spiel, schließlich haben die Neapolitaner noch Chancen auf den Scudetto.