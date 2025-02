Newcastle - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 05.02.2025

Am 5. Februar 2025 um 21:00 Uhr trifft Newcastle im Halbfinal-Rückspiel des EFL-Cups im legendären St James' Park auf den FC Arsenal. Die Magpies gehen in der Newcastle Arsenal Prognose mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Rennen.

Newcastle hat in diesem Wettbewerb seit acht Spielen nicht verloren (nach 90 Minuten) und erzielte in der laufenden Saison durchschnittlich 1,8 Tore pro EFL-Cup-Spiel. Arsenal hingegen ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 1U) und ist mit einer Serie von vier Siegen am Stück in Top-Form. Das stellten die Gunners auch am Sonntag mit einem 5:1-Heimsieg gegen Meister Manchester City unter Beweis. Ein Unentschieden erscheint unwahrscheinlich, da beide Teams auf Sieg spielen werden. Wir erwarten ein torreiches Spiel mit Über 2,5 Toren.