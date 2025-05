Newcastle - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 11.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 23:00 Uhr Newcastle - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wer sichert den CL-Startplatz ab?

Unser Newcastle - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.05.2025 lautet: In diesem Duell empfängt der Tabellen-Vierte den -Fünften. Aktuell stehen beide Teams auf einem CL-Startplatz, doch ein Team könnte diesen bereits ziemlich absichern. Im Wett Tipp heute unterstreichen beide Teams ihre Ambitionen mit Toren.

Das bevorstehende Duell zwischen Newcastle und Chelsea am 11. Mai 2025 verspricht ein packendes Aufeinandertreffen zu werden. Beide Teams sind punktgleich mit 63 Zählern und kämpfen um einen Platz in der Champions League. Der Sieger in der Newcastle Chelsea Prognose könnte diesen bereits relativ gut absichern.

Newcastle, angeführt von Eddie Howe, hat in den letzten neun Pflichtspielen eine starke Form gezeigt (7S, 1U, 1N) und ist daheim der Favorit der Buchmacher. Chelsea unter Enzo Maresca hat ebenfalls eine beeindruckende Serie in den letzten fünf Partien hingelegt (4S, 1N). Das Spiel wird von Schiedsrichter John Brooks geleitet. Ein spannender Kampf um die oberen Tabellenplätze erwartet uns, in dem beide Seiten nie um Tore verlegen sind.

Daher lautet unser Newcastle Chelsea Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,50 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Chelsea auf “Beide Teams treffen”:

Newcastle hat in den letzten 5 Liga-Heimspielen durchschnittlich 3,60 Tore erzielt.

Chelsea hat ebenfalls eine starke Offensivleistung gezeigt, mit einem Schnitt von 2,20 Toren in den letzten 5 Pflichtspielen.

Beide Teams kämpfen um einen Champions-League-Platz und werden daher offensiv für unseren Newcastle vs Chelsea Tipp spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Chelsea Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet, dass beide Teams ein Tor erzielen werden. Diese Vorhersage basiert auf dem offensiven Spielstil beider Mannschaften und ihren starken Offensivspielern. Außerdem blicken beide auf erfolgreiche Serien in den letzten Partien. In den Sportwetten Apps wird das Heimteam mit Newcastle Chelsea Quoten von 2,10 als Favorit betrachtet.

Sollten sich beide Teams mit einer Punkteteilung trennen, dann findet ihr Werte von 3,60 dafür. Setzen sich die Blues bei den Magpies durch und überholen diese damit in der Tabelle, dann könnt ihr Newcastle vs. Chelsea Wettquoten in Höhe von 3,25 abstauben. Sportwetten Bonus gefällig? Dann werdet ihr hier fündig.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Newcastle - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:1 Brighton (A), 3:0 Ipswich (H), 1:4 Aston Villa (A), 5:0 Crystal Palace (H), 4:1 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:1 Liverpool (H), 4:1 Djurgarden (A), 1:0 Everton (H), 2:1 Fulham (A), 1:2 Legia Warschau (H).

Letzte 5 Spiele Newcastle vs. Chelsea: 2:0 (H), 1:2 (A), 2:3 (A), 1:1, 2:4 n.E. (A), 4:1 (H).

Unser Newcastle - Chelsea Tipp: Beide Teams treffen

Wir erwarten ein spannendes und torreiches Spiel in dieser Newcastle gegen Chelsea Prognose. Beide Teams haben große Ambitionen und wollen in die Königsklasse, deshalb wäre ein Erfolg in diesem direkten Duell besonders wichtig.