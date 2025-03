Niederlande – Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 20.3.2025

SPORT1 Betting 19.03.2025 • 11:00 Uhr Niederlande – Spanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Viertelfinale Wette | Wer legt den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale?

Unser Niederlande – Spanien Sportwetten Tipp zum Nations League Viertelfinale Spiel am 20.03.2025 lautet: „La Roja” erspielt sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, bleibt in unserem Wett Tipp heute aber nicht ohne Gegentor.

Am Donnerstag stehen die Hinspiele in der Finalphase der UEFA Nations League auf der Tagesordnung. In unserer Niederlande Spanien Prognose versuchen die Oranje, den Gästen die erste Pleite seit dem Gewinn der EM 2024 zuzufügen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel drei Tage später zu verschaffen.

Allerdings spazierte „La Roja“ bislang mehr oder weniger durch das Turnier und will auch im De Kuip von Rotterdam bestehen. Mindestens ein Remis trauen wir den Gästen zu, die aber einigen Angriffen der Niederländer ausgesetzt sein werden. Wir entscheiden uns für den Niederlande Spanien Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,40 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Niederlande vs Spanien auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Spanien beendete die Gruppenphase mit einer 5-1-0-Bilanz und 13:4 Toren.

„La Roja“ ist seit 16 Länderspielen ungeschlagen (14S, 2U).

Die Niederlande haben in 9 ihrer letzten 10 Länderspiele getroffen.

Niederlande vs Spanien Quoten Analyse:

Solltet ihr bislang keine Berührungspunkte mit Merkur Bets gehabt haben, dann werft einen Blick in unseren Merkur Bets Test , in dem wir den Buchmacher gründlich unter die Lupe nehmen. Er, aber auch die anderen Wettanbieter auf dem Markt, favorisieren die Gäste leicht, was sich in den Niederlande Spanien Quoten widerspiegelt.

Für Wetten auf einen Sieg der Iberer gibt es Quoten bis 2,40. Die Niederlande Spanien Wettquoten für einen Tipp auf einen Erfolg der Gastgeber erreichen dagegen Höchstwerte bis 3,20. Mit Quoten bis zu 2,02 für „Über 2,5 Tore“ erwarten die Bookies nicht allzu viele Treffer. Dass beide Teams treffen, halten sie mit diesbezüglichen Quoten bis 1,80 für etwas wahrscheinlicher, als dass höchstens eine Mannschaft ein Tor erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Niederlande vs Spanien Prognose: „La Roja“ ist abgeklärter

In der Gruppenphase der Nations League 2024/25 konnten die Niederlande nur bedingt überzeugen. In einer Gruppe mit außerdem Deutschland, Ungarn und Bosnien-Herzegowina wurde mit Platz 2 am Ende das Minimalziel zwar erreicht, allerdings holten die Oranje aus den sechs Partien nur neun Punkte.

Mehr als zwei Siege gegen die beiden Außenseiter aus Ungarn und Bosnien sprangen dabei nicht heraus. Beide Erfolge gab es zudem im heimischen Land, in dem man Gruppensieger Deutschland immerhin noch ein 2:2 abtrotzen konnte. In den drei Heimspielen erzielten die Niederländer auch elf ihrer insgesamt 13 Tore.

In den drei Auswärtspartien trafen sie also nur zweimal und holten auch nur zwei Punkte (2U, 1N). Insofern scheint ein Heimsieg für Oranje unabdingbar, um realistische Chancen auf das Halbfinale zu haben. Zu Hause sind die Niederländer auch seit immerhin sieben Länderspielen ungeschlagen und haben sechs davon gewonnen (1U).

In diesem Zeitraum waren allerdings die Deutschen der einzige Gegner von Format. Die letzten Heimpleiten datieren aus dem Jahr 2023, passierten gegen Vize-Weltmeister Frankreich und Italien und damit auch gegen zwei Große. Nicht zuletzt deswegen trauen wir den Gastgebern in unserem Niederlande vs. Spanien Tipp keinen Sieg zu.

Niederlande – Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:1 Bosnien-Herzegowina (A), 4:0 Ungarn (H), 0:1 Deutschland (A), 1:1 Ungarn (A), 2:2 Niederlande (H)

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:2 Schweiz (H), 2:1 Dänemark (A), 3:0 Serbien (H), 1:0 Dänemark (H), 4:1 Schweiz (A)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs. Spanien: 1:1 (H), 2:0 (H), 5:1 (N), 0:0, 0:1 n.V. (N), 1:0 (H)

Die Iberer haben die Gruppenphase der Nations League dagegen bravourös gemeistert. Mit fünf Siegen und einem torlosen Remis zum Auftakt in Serbien setzten sie sich souverän vor Dänemark, Serbien und der Schweiz durch. Wie der Gegner erzielte auch „La Roja“ in den sechs Gruppenspielen 13 Tore.

Mittlerweile sind die Spanier seit 16 Länderspielen ungeschlagen, von denen sie 14 gewannen (2U). Die letzte Niederlage gab es im März 2024 in einem Testspiel gegen Kolumbien (0:1). Es war die einzige Pleite des Europameisters in den letzten 25 Partien (21S, 3U, 1N).

Wenn ihr euch zusätzliches Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus holen könnt, dann ist der nüchterne Tipp auf einen Erfolg der Gäste definitiv einen Versuch wert. Ansonsten könnt ihr in der Niederlande Spanien Prognose mit dem Tipp „Doppelte Chance X2“ unserer Ansicht nach nichts verkehrt machen.

In vier der letzten fünf Länderspiele schoss „La Roja” mindestens zwei Tore. Nur ein einziges Mal in den letzten 16 Partien erzielten die Iberer keinen eigenen Treffer. Für einen Sieg gegen den kommenden Gegner muss man indes schon etwas weiter zurückblättern, sodass auch deswegen eine Absicherung über die Doppelte Chance sicher nicht verkehrt ist.

So seht ihr Niederlande – Spanien im TV oder Stream:

20. März 2025, 20:45 Uhr, De Kuip, Rotterdam

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt die Begegnung sowohl auf seinem linearen Sender DAZN2 als auch im Stream. Wenn ihr also die Partie sehen wollt, dann kommt ihr an einem Abo bei diesem Anbieter nicht vorbei.

Bei unserem Niederlande gegen Spanien Tipp ist auch ein Blick auf den direkten Vergleich interessant. Dieser bringt nämlich Folgendes zum Vorschein: Keines der letzten sieben Duelle haben die Oranje verloren – zumindest nicht nach regulärer Spielzeit.

Niederlande vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Niederlande: Flekken – Frimpong, van Dijk, de Ligt, Hato; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Malex, Xavi, Gakpo

Ersatzbank Niederlande: Olij, Verbruggen, Dumfries, Brobbey, Geertruida, van Hecke, Kluivert, Koopmeiners, Lang, Depay, Schouten, Taylor, Timber

Startelf Spanien: Raya – Porro, Cubarsi, Le Normand, Cucurella; Oyarzabal, Pedri, Williams, Yamal, Olmo; Morata

Ersatzbank Spanien: Simon, Remiro, Mingueza, Martinez, Asencio, Grimaldo, Casado, Fabian, Merino, Baena, Ferran, Yeremy, Ayoze, Zaragoza

Im Juli 2010 gab es die bittere 0:1-Niederlage nach Verlängerung im Finale der WM 2010. Von den übrigen sechs der erwähnten letzten sieben Aufeinandertreffen konnten die Niederländer ganze fünf für sich entscheiden. Die bislang letzte Begegnung zwischen diesen beiden Nationen endete remis.

Allerdings muss man für die entsprechende Einordnung dieser Bilanz in der Niederlande vs. Spanien Prognose wissen, dass das letzte Duell im November 2020, mithin vor über vier Jahren stattfand. Das letzte Aufeinandertreffen davor gab es wiederum im März 2015, also vor circa zehn Jahren.

Unser Niederlande – Spanien Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Diese Paarung klingt nach Spitzenfußball und diesen dürfen wir am Donnerstag auch erwarten. Auch für uns sind die Gäste die leichten Favoriten. Nachdem die Iberer nur eines ihrer letzten 25 Länderspiele verloren haben und souverän durch die Gruppenphase der Nations League marschiert sind, rechnen wir zumindest mit einem Remis.

Ohne Gegentreffer wird es für „La Roja“ aber nicht gehen. Die Niederlande genießen Heimrecht, haben keine der letzten sieben Partien auf heimischem Rasen verloren und in den drei Heim-Begegnungen der Gruppenphase elf ihrer insgesamt 13 Treffer erzielt.