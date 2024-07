NK Celje - Slovan Bratislava Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2024

von SPORT1 Betting 23.07.2024 • 16:00 Uhr NK Celje - Slovan Bratislava Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wer erreicht Runde 3?

Unser NK Celje - Slovan Bratislava Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 24.07.2024 lautet: Im Duell zwischen dem slowenischen und dem slowakischen Meister ist auf den ersten Blick kein klarer Favorit zu erkennen. Unser Wett Tipp heute verrät, warum wir die Gäste aber etwas vorne sehen.

Bei der EM 2024 erreichten die Nationalmannschaften von Slowenien und der Slowakei jeweils das Achtelfinale. Diesen großen Erfolg wollen nun die nationalen Meister der beiden Länder in der Champions-League-Qualifikation bestätigen. Da der NK Celje und der SK Slovan Bratislava schon in der zweiten Runde direkt aufeinandertreffen, darf aber nur ein Landesmeister weiter von einem Platz in der Königsklasse träumen. Vor dem Hinspiel können sich die Bookies nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden.

Wir spielen beim NK Celje Slovan Bratislava Tipp mit einer Quote von 1.60 bei Happybet die Wette “Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei NK Celje vs Slovan Bratislava auf “Doppelte Chance x/2″:

Celje wartet noch immer auf die erste Teilnahme an einer UEFA-Gruppenphase

Bratislava erreichte jeweils schon 3-mal eine EL- und eine ECL-Gruppe

Auch beim Marktwert haben die Slowaken leicht die Nase vorne



NK Celje vs Slovan Bratislava Quoten Analyse:

Schaut man bei der NK Celje Slovan Bratislava Prognose auf den Marktwert beider Teams, haben die Slowaken mit knapp über 21 Mio. Euro knapp die Nase vorne. Doch der slowenische Meister kommt auch auf einen Wert von 12,8 Mio. Euro.

So zeigt sich nach dem Blick in die Sportwetten Apps, dass die Buchmacher von einem recht ausgeglichenen Spiel ausgehen, sich aber mit Siegquoten von maximal 2.37 etwas mehr auf die Seite der Hausherren schlagen.

Auf der anderen Seite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3.00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

NK Celje vs Slovan Bratislava Prognose: Wie schwer wiegt der Heimvorteil?

In der Vorsaison sicherte sich der NK Celje die zweite Meisterschaft in Slowenien nach dem Jahr 2019/20. In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Gelb-Blauen den ersten Verfolger mit einem Vorsprung von 12 Punkten klar distanziert. Am vergangenen Wochenende ist die heimische Prva Liga schon in ihre neue Saison gestartet. Die Auswahl von Coach Damir Krznar ist hier mit einem 2:1 daheim gegen Bravo in die neue Saison gestartet. Bis zur 50. Minute lagen die Gastgeber allerdings mit 0:1 zurück. Der Siegtreffer fiel in der 89. Minute.

Zuvor hatte sich der slowenische Meister in Runde 1 der Champions-League-Qualifikation klar mit zwei Siegen gegen Flora Tallinn durchgesetzt (5:0, 2:1). Die “Grofje” warten noch auf die erste Teilnahme an einer UEFA-Gruppenphase. Das beste Abschneiden stammt aus der Saison 2023/24. Hier zogen die “Rumeno-modri” in der Conference League in die Playoff-Runde ein, scheiterten dort aber an Maccabi Tel Aviv. Celje-Verteidiger Zan Karnicnik erzielte bei der EM 2024 einen von zwei Treffern für sein Land.

Slovan Bratislava sicherte sich in der Spielzeit 2023/24 die 14. Meisterschaft der Vereinsgeschichte und hat damit in der Heimat seinen Status als Rekordmeister weiter ausgebaut. Zudem holten die Belasi in der abgelaufenen Saison den sechsten Ligatitel in Folge. Nach dem letzten Spieltag hatten die “Weißen Adler” 15 Punkte Vorsprung auf Vizemeister Dunajska Streda gehabt. Zudem waren 76 Treffer in 32 Spielen die mit Abstand beste Offensive gewesen.

Die neue Saison der heimischen Liga beginnt am kommenden Wochenende. Die ersten beiden Pflichtspiele des neuen Jahres absolvierte der SK in der CL-Quali. Hier kam man in Runde 1 mit zwei Siegen gegen den FC Struga aus Nordmazedonien weiter (4:2, 2:1). Der slowakische Rekordmeister hatte ab 2011 zunächst dreimal die Gruppenphase der Europa League erreicht. In den letzten drei Spielzeiten war Bratislava Stammgast in der Conference-League-Gruppenphase.

NK Celje - Slovan Bratislava Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele NK Celje: 2:1 Bravo (H), 2:1 Flora Tallinn (H), 5:0 Flora Tallinn (A), 1:0 Rapid Bucuresti (H), 2:3 Otelul Galati (H)

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 2:1 Struga (A), 4:2 Struga (H), 1:0 Petrzalka (H), 0:1 CFR Cluj (A), 5:1 Blau-Weiß Linz (A)

Letzte Spiele NK Celje vs Slovan Bratislava:



Beide Vereine spielen am Mittwoch erstmals gegeneinander. Celje traf im UI-Cup der Saison 2001/02 das erste und einzige Mal auf eine Mannschaft aus der Slowakei. Damals gab es einen Sieg und ein Remis gegen Petrzalka.

Und Slovan Bratislava feierte in der vergangenen Saison in der ECL-Gruppenphase die Premiere gegen einen slowenischen Gegner. Die “Belasi” konnten das Hinspiel bei Olimpija Ljubljana mit 1:0 gewinnen, verloren aber das Rückspiel daheim mit 1:2.

Kommen die Slowaken auch dieses Mal weiter, wird das von Bet365 mit einer Quote von 1.50 belohnt. Mit dem aktuellen Bet365 Bonus Code “BETSPORT1″ bekommt ihr beim Anbieter bis zu 100 € in Wett-Credits.

Unser NK Celje - Slovan Bratislava Tipp: Doppelte Chance x/2

Die Zuschauer im Stadion Z’dežele dürfen sich auf ein enges Spiel auf Augenhöhe einstellen. Für den slowenischen Meister spricht natürlich der Heimvorteil. Die Gäste können ihre etwas höhere Qualität und Erfahrung im Europapokal in den Ring werfen.

Beide Teams haben sich in Runde 1 der Quali recht souverän durchgesetzt. Im Hinspiel sind nun die Hausherren für die Buchmacher die leichten Favoriten. Bei der Frage “Wer kommt weiter” haben aber die Slowaken gleich von Anfang an die Nase vorne.