Nordirland - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2025

Nordirland - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Kann die deutsche Auswahl Platz 1 in der Gruppe A verteidigen?

Nach dem dritten Spieltag hat Favorit Deutschland in der WM-Quali-Gruppe A endlich die Tabellenführung übernommen. Diesen Platz an der Sonne geben die Männer von Coach Nagelsmann auch nicht mehr her.

Schon am 3. Spieltag der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 konnte die deutsche Nationalmannschaft den “Betriebsunfall” in der Slowakei reparieren. Das glückte durch einen 4:0-Heimsieg gegen Luxemburg, während die Slowaken gleichzeitig eine 0:2-Pleite in Nordirland kassierten. Damit ist die DFB-Elf auf den ersten Platz in der Gruppe A geklettert.

Doch von Entspannung ist bei dieser Konstellation noch längst keine Spur. Denn drei Nationen stehen aktuell in der Tabelle mit sechs Punkten ganz vorne. So geht es auch bei der Nordirland Deutschland Prognose um viel. Wir spielen mit einer Quote von 1,52 bei NEO.bet den Nordirland Deutschland Wett Tipp heute “Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nordirland vs Deutschland auf “Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore”:

Deutschland hat in seiner WM-Quali-Geschichte lediglich 1 Auswärtsspiel verloren

Die Nordiren warten seit 1983 auf einen Sieg gegen die DFB-Auswahl

Die Qualität spricht klar für die Gäste

Nordirland vs Deutschland Quoten Analyse:

Für die besten Sportwettenanbieter ist die Ausgangslage klar: Die Qualität und die Position in der Weltrangliste (Platz 12 im Vergleich zu 72) sprechen für die Gäste. Das schlägt sich auch in den Nordirland vs Deutschland Quoten nieder.

Nordirland vs Deutschland Prognose: Können die Briten den Favoriten schocken?

Nordirland war bisher dreimal bei einer WM dabei. Die letzte Teilnahme stammt von der Endrunde 1986. Und bei einer EM waren die Briten lediglich 2016 am Start. Nun träumt man im Norden der grünen Inseln nach dem 2:0 gegen die Slowakei vom nächsten großen Turnier. Die “Green and White Army” will am Montag die drei Punkte holen. Die Heimbilanz lässt auch hoffen. Im heimischen Windsor Park ist man seit sieben Spielen ungeschlagen. Seit 2023 gab es dort fünf Pflichtspielsiege mit 13:0-Toren in Serie. Auch Dänemark (0:2) und die Schweiz (1:1) ließen dort Federn.

Am Freitag war Nordirland gegen die Slowakei beim Ballbesitz deutlich unterlegen (38:62 Prozent). Doch bei den Gesamtschüssen (11:7) und Expected Goals (0,72 zu 0,64) lagen die Nordiren vorne. Die Mannschaft von Coach Michael O’Neill wird auch gegen Deutschland wieder kämpferisch alles in die Waagschale werfen. Zudem sind Standardsituationen eine ihrer größten Waffen. So haben die Grün-Weißen in ihren zehn letzten Länderspielen immer mindestens einen Treffer erzielt. Spielerisch ist die Auswahl aber limitiert. Zudem spielen nur wenige Profis in der höchsten englischen Liga.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am vergangenen Freitag beim Sieg gegen Luxemburg ihre Pflicht erfüllt. Beim 4:0-Sieg in Sinsheim zeigte die Mannschaft einige wichtige Fortschritte. So gab das Team immer weiter Gas, verteidigte gemeinsam und brachte auch viel Lust aufs Gegenpressing auf den Rasen. Vor allem Serge Gnabry setzte im Spiel mit dem Ball und auch in der Rückwärtsbewegung Akzente. Zudem zeigte Joshua Kimmich wieder, wie wichtig er als Rechtsverteidiger für die Nationalmannschaft ist. Wirkliche Rückschlüsse, wo Deutschland genau steht, lässt die Partie aber nicht zu.

Denn der ohnehin limitierte, zweitklassige Gegner verteidigte nach der frühen Roten Karte nur noch tief am und im eigenen Strafraum. So spielte sich die DFB-Elf mit vielen Ungenauigkeiten nicht so viele klare Torchancen heraus. Immerhin blieb Deutschland im 26. Spiel unter Julian Nagelsmann zum achten Mal ohne Gegentor. Nun will die deutsche Nationalmannschaft ihre gute Bilanz in der WM-Quali ausbauen. Das 0:2 Anfang September in Bratislava war im 53. Spiel die erste Auswärtspleite im Kampf um WM-Tickets. Diese tolle Serie spielt für unseren Nordirland Deutschland Tipp natürlich eine Rolle.

Nordirland - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nordirland: 2:0 Slowakei (H), 1:3 Deutschland (A), 3:1 Luxemburg (A), 1:0 Island (H), 1:2 Dänemark (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 4:0 Luxemburg (H), 3:1 Nordirland (H), 0:2 Slowakei (A), 0:2 Frankreich (H), 1:2 Portugal (H)

Letzte 5 Spiele Nordirland vs Deutschland: 1:3 (A), 1:6 (A), 0:2 (H), 1:3 (H), 0:2 (A)

Diese Paarung gab es schon 20-mal. Mit 14 Siegen und vier Remis spricht die Bilanz klar für die deutsche Elf. Zweimal konnten die Nordiren das Feld als Sieger verlassen. Beide Erfolge stammen aus der Qualifikation für die EM 1984.

Damals gewannen die Briten sowohl das Hin- als auch das Rückspiel mit 1:0. Das jüngste Remis gegen die “Green and White Army” stammt vom November 1996 (1:1). Die folgenden zehn Aufeinandertreffen gingen alle an die DFB-Elf. Das müssen wir bei der Nordirland Deutschland Prognose berücksichtigen.

So auch das Hinspiel in der laufenden WM-Quali. In Köln kamen die Nordiren nur auf 20 Prozent Ballbesitz und 0,28 Tore, bei 3:11 Gesamtschüssen. Bis zur 69. Minute konnte der Außenseiter ein 1:1 halten. Am Ende siegte Deutschland mit 3:1.

Auch das Torverhältnis aller Vergleiche spricht mit 49:16 klar für das deutsche Team. Wer trägt sich dieses Mal in die Torschützenliste ein? Auf deutscher Seite wartet Nick Woltemade immer noch auf seinen ersten Treffer im Nationaldress.

So seht ihr Nordirland - Deutschland im TV oder Stream:

13. Oktober 2025, 20:45 Uhr, Windsor Park, Belfast

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

In Deutschland sind die WM-Quali-Spiele der DFB-Auswahl im Free-TV zu sehen. Für die Partie gegen Nordirland, die am Montagabend um 20:45 Uhr im Windsor Park von Belfast angepfiffen wird, ist dieses Mal RTL an der Reihe.

Nordirland vs Deutschland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nordirland: Peacock-Farrell - Spencer, Ballard, McNair - Hume, McCann, S. Charles, Price, Devenny - Galbraith, Reid

Ersatzbank Nordirland: Hazard, Southwood, Brown, Devlin, Johnson, McConville, Toal, McCausland, McDonnell, Saville, D. Charles, Donley, Magennis, Marshall, Smyth

Startelf Deutschland: Baumann - Kimmich, Tag, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade

Ersatzbank Deutschland: Dahmen, Nübel, Anton, Brown, Baku, Koch, Amiri, Andrich, Nmecha, Stiller, Beier, Burkardt

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eigentlich keinen Grund, seine Startelf im Vergleich zum Luxemburg-Spiel zu verändern. Auf der gegnerischen Seite hat eine Personalie aber großen Einfluss auf die Nordirland Deutschland Prognose. Denn bei den Hausherren fehlt Kapitän und Führungskraft Conor Bradley von Liverpool wegen einer Gelbsperre.

Unser Nordirland - Deutschland Tipp: Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore

Das Gastspiel in Belfast wird für die deutsche Nationalmannschaft eine ganz andere Hausnummer als das Heimspiel gegen harmlose Luxemburger. Die Briten haben Selbstvertrauen getankt und schnuppern am WM-Ticket.

Angefeuert von den frenetischen Fans wartet ein heißer Tanz auf die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Doch dank der spielerischen Überlegenheit gepaart mit der richtigen Einstellung lässt sich die DFB-Auswahl diese Chance nicht entgehen.