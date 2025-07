Norrie - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

SPORT1 Betting 07.07.2025 • 14:00 Uhr Norrie - Alcaraz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Wimbledon 2025 Wette | Scheidet der letzte britische Spieler aus?

Unser Norrie - Alcaraz Sportwetten Tipp zum Wimbledon 2025 Spiel lautet: Der zweifache Titelverteidiger verpasst im Wett Tipp heute erneut einen glatten Sieg.

Cameron Norrie ist die letzte britische Hoffnung auf einen Titel im All England Club 2025. Der 29-Jährige träumt von seinem zweiten Wimbledon-Halbfinale - allerdings ist er in der Norrie Alcaraz Prognose als Außenseiter gekennzeichnet. Seine Hoffnungen könnten auf den Ergebnissen der vorangegangenen Aufeinandertreffen ruhen.

Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Turnierwoche und wie es sich für Alcaraz gehört, konnte er sich zuletzt wieder steigern. Der Spanier ist dennoch anfällig für Satzverluste, weshalb wir unseren Norrie Alcaraz Wett Tipp heute auf eine Quote von 2,10 für "Norrie gewinnt mindestens einen Satz" abgeben.

Darum tippen wir bei Norrie vs Alcaraz auf “Norrie gewinnt mindestens einen Satz”:

Norrie hat 5 der letzten 11 Sätze gegen Alcaraz gewonnen.

Norrie hat bereits 91 “1st Serve Receiving Points” gewonnen.

Norrie hat unter allen Teilnehmern die meisten “2nd Serve Receiving Points” gewonnen.

Norrie vs Alcaraz Quoten Analyse:

Unabhängig davon, welchem Wettanbieter ihr vertraut, ist die Ausgangslage vor diesem Viertelfinale ziemlich eindeutig.

Aus den Norrie Alcaraz Quoten lässt sich eigentlich nur ein realistischer Gewinner ableiten und das ist der Spanier. Sollte Norrie völlig unverhofft den zweifachen Titelverteidiger besiegen, erhaltet ihr beinahe einen zweistelligen Gewinn.

Norrie vs Alcaraz Prognose: Ein Genuss

2022 hat Cameron Norrie es in die Top-10 der ATP-Weltrangliste geschafft. Die Freude ist allerdings nur von kurzer Dauer gewesen. Der Brite verletzte sich im selben Kalenderjahr am Bizeps und erlebte in der Folge eine kritische Phase.

Diese Periode hat der 29-Jährige vor unserem Norrie vs. Alcaraz Tipp überstanden. Der Linkshänder kratzt in der Weltrangliste wieder an den Top-50 und unterstreicht in London seine ansteigende Formkurve. Davon profitiert der Lokalmatador auch in der Norrie gegen Alcaraz Prognose.

Seine Nehmerqualitäten hat Norrie im Achtelfinale eindrucksvoll bewiesen. Er überstand einen Fünf-Satz-Thriller gegen Jarry und trotzte den 46 Assen des Chilenen, indem er selbst seine insgesamt 25 Service-Games halten konnte.

Der zweifache Wimbledon-Viertelfinalist zeigt in unserer Norrie Alcaraz Prognose aber vielmehr seine Stärken im Return-Spiel. Bis jetzt hat der Brite die meisten “2nd Serve Receiving Points” gewonnen (105). Zusätzlich gewannen nur sechs andere Spieler mehr “1st Service Receiving Points” als der Lokalmatador (91).

Norrie - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norrie: 3:2 N. Jarry, 3:0 M. Bellucci, 3:1 F. Tiafoe, 3:1 R. Bautista-Agut, 0:2 B. Harris

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:1 A. Rublev, 3:1 J.-L. Struff, 3:0 O. Tarvet, 3:2 F. Fognini, 2:1 J. Lehecka

Letzte 5 Spiele Norrie vs. Alcaraz: 2:1, 0:2, 2:1, 1:2, 0:2.

Einen Satzgewinn trauen wir dem 29-Jährigen in unserem Norrie vs. Alcaraz Tipp zu - mehr ist gegen den fünffachen Grand-Slam-Champion aber nicht drin. Vor allem nicht nach der deutlichen Leistungssteigerung des Spaniers im letzten Match gegen Andrey Rublev (3:1).

Dennoch hat der Weltranglisten-Zweite in vier seiner fünf vorangegangenen Matches mindestens einen Satz abgegeben. Zusätzlich zog Alcaraz im letzten Duell gegen Norrie (1:2) den Kürzeren.

Darüber hinaus hat Norrie dem Spanier in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen mindestens einen Satz abgenommen. Den jüngsten Vergleich (2023) entschied der Brite sogar für sich (2:1).

Insgesamt kommt man an einer klaren Favoritenrolle des zweifachen Titelverteidigers aber nicht vorbei. Alcaraz reitet auf einer Welle von 22 Siegen am Stück und könnte als erster Spieler nach Bjorn Borg in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das unwahrscheinliche Double aus Roland Garros und Wimbledon feiern.

Unser Norrie - Alcaraz Tipp: Norrie gewinnt mindestens einen Satz

Norrie ist zäh, das hat er in diesem Turnier schon mehrfach bewiesen. Nach einem durchwachsenen Saisonauftakt mit 10-11 Siegen konnte der Brite zuletzt Selbstvertrauen aufbauen und steht seither bei einer Bilanz von 12-4 Siegen.