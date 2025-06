Norwegen - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 06.06.2025

SPORT1 Betting 05.06.2025 • 13:00 Uhr Norwegen - Italien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Wikinger mit drittem Sieg im dritten Spiel?

Unser Norwegen - Italien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 06.06.2025 lautet: Aus einem munteren Duell nehmen die Gäste in unserem Wett Tipp heute mindestens einen Punkt mit.

Schon am dritten Spieltag der WM-Qualifikation könnten Erling Haaland und seine Norweger einen ganz großen Schritt Richtung Weltmeisterschaft im kommenden Jahr machen. Die Voraussetzung ist ein Heimsieg am Freitag. Einem solchen blicken wir in unserer Norwegen Italien Prognose aber ein wenig skeptisch entgegen.

Um uns für einen Sieg der Gäste auszusprechen, reicht es zwar auch nicht. Allerdings sehen wir die leichten Vorteile dennoch bei der Squadra Azzurra. Wir entscheiden uns letztlich für den Norwegen Italien Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Italien auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Norwegen erzielte in jedem der letzten 4 Länderspiele mindestens 4 Tore.

Italien hat keine der letzten 4 Partien auf des Gegners Platz verloren (3S, 1U).

In 9 der letzten 10 Matches der Squadra Azzurra gab es mindestens 2 Tore im Spiel.

Norwegen vs Italien Quoten Analyse:

Die Online-Wettanbieter, von denen sich einige ganz besonders damit rühmen können, dass sie Wettguthaben schnell auszahlen, sehen in dieser Begegnung keinen Favoriten. Im Gegenteil! Die Norwegen Italien Quoten bei den Siegwetten sind in vielen Fällen identisch. Sowohl für Wetten auf einen Heim- als auch auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten um 2,60.

Dass es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Bookies angesichts von Norwegen Italien Wettquoten von höchstens 1,62 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Die andere beliebte Torwette “Über 2,5 Tore” ist mit Werten bis 1,75 quotiert. Mit einer Kombi aus diesen beiden Alternativen lassen sich Gesamtquoten bis 2,00 erzielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Italien Prognose: Schweres Gastspiel für Squadra Azzurra

Im Jahr 2000 nahm die norwegische Nationalmannschaft zuletzt an einem großen Turnier teil. Bei der damaligen EM schlug man zum Auftakt der Gruppenphase sogar Spanien mit 1:0, schied in derselbigen aber dennoch aus. Was die Teilnahme an der WM 2026 anbelangt, sieht es zu diesem frühen Zeitpunkt der Qualifikation sehr gut aus.

Die beiden ersten Partien in Moldawien (5:0) und auf neutralem Platz gegen Israel (4:2) haben die Wikinger souverän gewonnen und dabei insgesamt neun Tore erzielt. Damit knüpften sie auch an die letzten beiden Spiele in der Liga B der Nations League an, als sie in Slowenien mit 4:1 und zu Hause gegen Kasachstan mit 5:0 gewannen.

Damit schossen die Löwen aus Skandinavien in ihren letzten vier Länderspielen insgesamt 18 Tore und in jeder dieser Partien mindestens vier Treffer. So viele erwarten wir am Freitag zwar nicht, gehen aber in unserer Norwegen Italien Prognose davon aus, dass Haaland und Co. es dennoch auf die Anzeigetafel schaffen werden.

Die Gruppe 3 der Liga B der Nations League hatten die Wikinger als Erste vor Österreich beendet und damit den Aufstieg in die Liga A geschafft. Nur gegen die Alpenrepublik gab es eine Niederlage, die mit 1:5 aber heftig war (ansonsten 4S, 1U). Für die Norweger war es gleichzeitig die einzige Pleite in ihren letzten acht Länderspielen (6S, 1U).

Norwegen - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 4:2 Israel (N), 5:0 Moldawien (A), 5:0 Kasachstan (H), 4:1 Slowenien (A), 1:5 Österreich (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 3:3 Deutschland (A), 1:2 Deutschland (H), 1:3 Frankreich (H), 1:0 Belgien (A), 4:1 Israel (H)

Letzte 5 Spiele Norwegen vs. Italien: 1:2 (A), 0:2 (H), 0:0 (H), 1:2 (A), 1:0 (H)

Die Squadra Azzurra hatte die Gruppe 2 der Liga A der Nations League nach einer 1:3-Heimpleite am letzten Spieltag gegen Frankreich wegen eines um nur einen Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei hinter den Franzosen beendet. Bei einer Pleite mit nur einem Tor Unterschied wären die Italiener aufgrund des direkten Vergleichs Erster gewesen, da sie das Hinspiel auswärts mit 3:1 gewonnen hatten.

So aber bekamen sie es im Viertelfinale anstatt mit Kroatien mit Deutschland zu tun und die DFB-Elf sollte dann auch zur Endstation werden. Nach einer 1:2-Heimpleite im Hinspiel gab es in Dortmund nach einem 0:3-Pausenrückstand immerhin noch ein 3:3. Somit sind die Azzurri aber auch seit drei Länderspielen sieglos (1U, 2N).

Im eigenen Land wurden die letzten beiden Partien verloren. Fernab der Heimat sind die Italiener dagegen seit vier Begegnungen ungeschlagen. Nach Siegen in Frankreich, auf neutralem Platz in Israel und in Belgien gab es das bereits erwähnte Remis in Deutschland. Das ist mit ein Grund, warum wir für unseren Norwegen Italien Tipp die “Doppelte Chance X2” wählen.

Wie die Spiele des Gegners, so waren auch die letzten Partien der Italiener durchaus torreich. Selbst konnten sie in jedem der letzten acht Spiele mindestens einmal treffen. In neun der letzten zehn Begegnungen mit italienischer Beteiligung gab es mindestens zwei Treffer zu bestaunen.

So seht ihr Norwegen - Italien im TV oder Stream:

06. Juni 2025, 20:45 Uhr, Ullevaal Stadion, Oslo

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Das WM-Qualifikationsspiel wird von DAZN in seinem linearen Sender DAZN1 bzw. im Stream übertragen. Wollt ihr in den Genuss von Bewegtbildern kommen, kommt ihr an einem kostenpflichtigen Abo also nicht vorbei.

Den direkten Vergleich kann man in der Norwegen Italien Prognose getrost vernachlässigen. Zwar haben die Italiener drei der letzten vier Duelle gewonnen (1U) und überhaupt nur eines der letzten neun Aufeinandertreffen verloren (5S, 3U). Allerdings datiert die jüngste dieser letzten direkten Begegnungen vom Oktober 2015.

Norwegen vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Östigard, Wolfe; Ödegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sörloth

Ersatzbank Norwegen: Dyngeland, Selvik, Aasgaard, Botheim, Hanche-Olsen, Gregersen, Johnsen, Donnum, Myhre, Pedersen, Heggem, Hauge

Startelf Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Gabbia, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean

Ersatzbank Italien: Meret, Vicario, Buongiorno, Gatti, Barella, Maldini, Bellanova, Casadei, Frattesi, Politano, Rovella, Lucca

Interessanter ist für einen alternativen Norwegen Italien Tipp ein genauerer Blick auf die letzten Ergebnisse der Gäste. Denn in sieben der letzten acht Länderspiele mit Beteiligung der Squadra Azzurra gab es Treffer auf beiden Seiten und in denselben sieben Partien gab es dann auch immer mindestens drei Tore in der jeweiligen Begegnung.

Insofern sind auch die Varianten “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu Quoten um 2,25 oder “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu bereits erwähnten Wettquoten bis 2,00 ebenfalls zu empfehlen, vor allem, wenn ihr euch zusätzliches Guthaben über einen Sportwetten Bonus sichert.

Unser Norwegen - Italien Tipp: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”

Für die Gäste ist es aufgrund der Nations League-Playoffs das erste Qualifikationsspiel für die WM 2026. Die Norweger haben dagegen mit zwei Siegen aus zwei Spielen stark vorgelegt und wären mit dem dritten Dreier im Duell mit dem härtesten Brocken in dieser Gruppe gefühlt schon mit einem Bein bei der Weltmeisterschaft dabei. Mit einem Remis wären die Wikinger wohl aber auch zumindest nicht unzufrieden.

Sie schossen zuletzt alles kurz und klein, doch muss man die Ergebnisse gegen Gegner wie unter anderem Moldawien oder Kasachstan auch entsprechend einordnen. Die Azzurri sind da ein ganz anderes Kaliber, gegen das es unserer Meinung nach nicht zu einem Sieg reichen wird. Für die Gäste wird es aber auch schwer und ein Unentschieden ist für uns der wahrscheinlichste Spielausgang. Ein langweiliges 0:0 oder ein tristes Match mit nur einem Treffer können wir uns dabei nicht vorstellen.