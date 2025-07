Norwegen - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 16.07.2025

SPORT1 Betting 15.07.2025 • 14:00 Uhr Norwegen - Italien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen-EM Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser Norwegen - Italien Sportwetten Tipp zum Frauen-EM Spiel am 16.07.2025 lautet: Die norwegischen Frauen wissen eigentlich, wie man in ein Europameisterschafts-Halbfinale einzieht. Die gute Form der NFF-Auswahl dürfte im Wett Tipp heute auch den Ausschlag geben.

Am Mittwoch beginnt bei der UEFA Frauen Europameisterschaft 2025 die K.o.-Phase. Vier Nationen haben in der Gruppenphase alle drei Spiele gewonnen. Dazu gehört auch Norwegen. So machen sich Skandinavierinnen nun natürlich auch zu Recht Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale.

Die Quoten der Norwegen Italien Prognose rechnen mit einem engen Duell, sehen aber die “Azzurre” leicht vorne. Wir schätzen die Ausgangslage bei diesem ersten Viertelfinale etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten den Norwegen - Italien Wett Tipp “Doppelte Chance 1/x”.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Italien auf “Doppelte Chance 1/x”:

Italien konnte nur 2 von 16 Duellen gegen Norwegen für sich entscheiden

Die “Azzurre” haben in der Vorrunde lediglich ein Spiel gewonnen - Die Skandinavierinnen konnten alle 3 Gruppenspiele für sich entscheiden

Die NFF-Auswahl hat bei den letzten 12 EM-Teilnahmen neunmal mindestens das Halbfinale erreicht

Norwegen vs Italien Quoten Analyse:

Die “Azzurre” stehen in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 13, drei Plätze vor Norwegen (16.). Das ist einer der Gründe, warum sich die Norwegen vs Italien Quoten der besten Wettanbieter etwas mehr auf die Seite der Südeuropäerinnen schlagen.

Für einen Erfolg der FIGC-Auswahl in der regulären Spielzeit bekommt ihr Quoten zwischen 2,37 und 2,50. Und ein Weiterkommen der Skandinavierinnen nach 90 Minuten wird mit Norwegen gegen Italien Wettquoten zwischen 2,90 und 3,15 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Norwegen vs Italien Prognose: Die Skandinavierinnen kommen immer besser in Form

Mit einem WM-Titel (1995), einer Olympischen Goldmedaille (2000) und zwei Triumphen bei der EM (1987, 1993) gehört Norwegen eigentlich zu den erfolgreichsten Nationen im Frauenfußball. Auch hat das Land bei den letzten 12 EM-Teilnahmen neunmal mindestens das Halbfinale erreicht. Doch bei den letzten beiden EUROs (2017, 2022) war die NFF-Auswahl schon in der Vorrunde gescheitert. Zudem reichte es in der Quali für die laufende Europameisterschaft in der Gruppe A1 lediglich für den dritten Rang. So gehörten die Skandinavierinnen bei der Endrunde in der Schweiz nicht unbedingt zu den Favoriten.

Doch mit drei Siegen aus drei Spielen sicherte sich Norwegen souverän den ersten Platz in der Gruppe A. Bisher hat die Frauen-Nationalmannschaft des nordeuropäischen Landes nur bei den Weltmeisterschaften 1995 und 1999 alle Partien der Gruppenphase gewinnen können. Da dieses Mal das Weiterkommen schon nach der zweiten Vorrunden-Partie feststand, konnte Trainerin Gemma Grainger im letzten Gruppenspiel rotieren und sechs Stammspieler schonen. Wie gut der Kader besetzt ist, zeigte der Auftritt von Signe Gaupset (Brann), die beim 4:3 gegen Island an allen vier Toren beteiligt war. Zudem sicherte sich Norwegen Platz 1 in der Statistik der „eroberten Bälle“ (137).

Die besten Ergebnisse der italienischen Frauen-Fußballnationalmannschaft stammen aus den 90er Jahren, als man zweimal im EM-Endspiel stand (1993, 1997). Die letzten beiden Endrunden verliefen aber nur mit einem Sieg aus sechs Spielen und dem Aus jeweils nach der Gruppenphase enttäuschend. Doch die Tendenz bei der FIGC-Auswahl zeigt wieder nach oben. Das bewies schon der erste Platz in der Gruppe A1 der Qualifikation für die Europameisterschaft 2025. Italien startete mit einem 1:0-Sieg gegen Belgien in die EM 2025. Danach folgte ein 1:1 gegen Portugal.

Am letzten Spieltag konnte sich die Mannschaft von Coach Andrea Soncin dann sogar eine 1:3-Niederlage gegen Spanien zum Weiterkommen leisten. Hier kamen die “Azzurre” allerdings nur auf 26 Prozent Ballbesitz. Bei der “Roja” hatte sich Trainerin Montserrat Tomé, nachdem der Einzug ins Viertelfinale schon gesichert war, zudem für sechs Veränderungen in der Startelf entschieden. Am Ende hat Italien erstmals seit 2013 wieder bei einer EURO die Runde der letzten Acht erreicht. Einen großen Anteil am Erfolg hat Trainer Soncin, der den Glauben der Mannschaft an ihre Stärken wiederhergestellt hat. Trotzdem sehen wir die Südeuropäerinnen im Norwegen Italien Tipp etwas kritisch.

Norwegen - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 4:3 Island (H), 2:1 Finnland (H), 2:1 Schweiz (A), 0:2 Schweden (H), 1:0 Schweiz (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 1:3 Spanien (H), 1:1 Portugal (A), 1:0 Belgien (A), 4:1 Wales (A), 0:0 Schweden (H)

Letzte 5 Spiele Norwegen vs Italien: 1:1 (A), 0:0 (H), 1:2 (A), 4:2 (H), 2:1 (A)

Der direkte Vergleich liefert uns einige Informationen für die Norwegen Italien Prognose. Denn beide Frauen-Nationalmannschaften standen sich schon 16-mal gegenüber. Italien konnte dabei das Feld lediglich zweimal als Sieger verlassen.

Den ersten Erfolg feierten die “Azzurre” in der Gruppenphase der EM 1997 mit einem 2:0. Zudem gab es im Februar 2022 in Portugal einen 2:1-Testspielsieg für die Italienerinnen. Demgegenüber stehen aber drei Remis und elf Niederlagen.

In der jüngsten Quali für die laufende EM kam es auch zu zwei Kräftemessen. Diese endeten allerdings mit zwei Remis. So wartet Norwegen seit drei Aufeinandertreffen auf einen Erfolg.

Nur Wales und Portugal (jeweils 2) kamen in der Vorrunde auf weniger Tore als Italien (3). Und auch im Viertelfinale werden sich die “Azzurre” zunächst auf ihre Defensive konzentrieren.

So machen Norwegen Italien Tipps wie “Beide Teams treffen - Nein” oder “Unter 2,5 Tore” sicher Sinn. Wenn mindestens eine Torhüterin mit einer “Weißen Weste” vom Feld geht, wird das von Betano mit einer Quote von 1,87 belohnt.

So seht ihr Norwegen - Italien im TV oder Stream:

16. Juli 2025, 21 Uhr, Stade de Geneve, Genf

Übertragung TV: ZDF

Übertragung Stream: ZDF

In Deutschland teilen sich ARD und ZDF die UEFA Frauen Europameisterschaft auf. Die Partie zwischen Norwegen und Italien, die am Mittwoch um 21 Uhr im Stade de Geneve von Genf angepfiffen wird, ist im ZDF zu sehen.

Norwegen vs Italien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Norwegen: Fiskerstrand - Bjelde, Harviken, T. Hansen, Woldvik - Böe Risa, Syrstad Engen, Graham Hansen, Maanum, Reiten - Hegerberg

Ersatzbank Norwegen: Mikalsen, Panengstuen (Tor), Mjelde, Östenstad, Kielland, Jensen, Terland, Naalsund, Gaupset, Bizet Ildhusöy, Saevik

Startelf Italien: Giuliani - Lenzini, Salvai, Linari - di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin - Cantore, Girelli

Ersatzbank Italien: Baldi, Durante (Tor), Piga, Goldoni, Schatzer, Piemonte, Serturini, Cambiaghi, Greggi, Oliviero, Bergamaschi, Bonansea

Bei Norwegen muss Außenverteidigerin Bratberg Lund nach ihrer Gelb-Roten Karte aus dem letzten Gruppenspiel einmal aussetzen. Zudem wird Trainerin Grainger natürlich wieder ihre A-Elf aufs Feld schicken. Auch bei Italien erwarten wir die Stammelf. Die Personalsituation hat aber keine Auswirkungen auf die Norwegen Italien Prognose.

Unser Norwegen - Italien Tipp: Doppelte Chance 1/x

Vieles spricht hier für ein enges und umkämpftes Duell. Doch wir kommen zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher und sehen Norwegen knapp vorne. In erster Linie haben die Skandinavierinnen einfach die bessere Vorrunde gespielt.

Dann kommt natürlich auch noch der direkte Vergleich hinzu und die Tatsache, dass Trainerin Gemma Grainger im letzten Gruppenspiel schon paar Stammkräfte schonen konnte.