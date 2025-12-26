Nottingham Forest vs. Manchester City: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Premier League am 27.12.2025

SPORT1 Betting 26.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Nottingham Forest vs. Manchester City Prognosen von unserem Wett-Experten für das Premier-League-Duell am 27.12.2025.

In der Premier-League-Partie am 27.12.2025 zwischen Nottingham Forest und Manchester City deutet alles auf einen klaren Sieg für die Gäste hin. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist in überragender Form und trifft auf ein Team aus Nottingham, das um den Klassenerhalt kämpft. Die Nottingham Forest vs Manchester City Quoten spiegeln diese Kräfteverhältnisse deutlich wider.

Unsere detaillierte Nottingham Forest vs Manchester City Prognose favorisiert die Gäste, daher empfehlen wir den Wett Tipp „Sieg Manchester City & Erling Haaland trifft“ mit einer Quote von 2,07 bei Merkur Bets.

Analyse der bisherigen Leistungen und der Quoten

Manchester City befindet sich in einer herausragenden Verfassung und hat die letzten sieben Pflichtspiele allesamt für sich entschieden. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft von Pep Guardiola beeindruckende 21 Tore und ließ nur sieben Gegentreffer zu. Diese Dominanz macht sie zum klaren Favoriten in dieser Begegnung.

Obwohl Nottingham Forest unter Trainer Sean Dyche eine solide Heimbilanz vorweisen kann – mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage im City Ground –, war die jüngste 0:1-Niederlage gegen Fulham ein Rückschlag, bei dem die Offensive mit nur zwei Torschüssen enttäuschte.

Ein besonders aufschlussreicher statistischer Wert ist der Vergleich der erwarteten Tore (xG). Citys Stürmerstar Erling Haaland kommt allein auf einen Wert von 16,08 xG, während das gesamte Team von Nottingham Forest mit 20,03 xG den zweitschlechtesten Wert der gesamten Premier League aufweist.

Die Nottingham Forest vs Manchester City Quoten der Buchmacher bestätigen diese Überlegenheit und geben den Citizens eine Siegwahrscheinlichkeit von über 62 Prozent. Das Asiatische Handicap ist auf -1,00 für die Gäste angesetzt.

Allerdings konnte City in dieser Saison erst zwei Auswärtsspiele mit mehr als einem Tor Vorsprung gewinnen, was diese Wette zu einer Herausforderung macht. Die Analyse der Nottingham Forest vs Manchester City Team-News zeigt keine größeren Ausfälle, die dieses Kräfteverhältnis wesentlich verändern würden.

Nottingham Forest vs. Manchester City: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse der Daten und der aktuellen Form beider Mannschaften haben wir einige interessante Wett Tipps für diese Partie zusammengestellt. Unsere Nottingham Forest vs Manchester City Prognosen berücksichtigen dabei sowohl die offensive Stärke der Gäste als auch die jüngsten Leistungen der Heimmannschaft.

Sieg Manchester City & Erling Haaland trifft ( Quote 2,07 bei Merkur Bets ): Dies ist unsere Top-Empfehlung für das Spiel. Manchester City ist in überragender Form, und der norwegische Stürmer hat bereits 19 Saisontore auf dem Konto sowie in seinen letzten drei Spielen getroffen. Die direkte Bilanz seit Nottinghams Wiederaufstieg spricht ebenfalls klar für das Team von Pep Guardiola.

Dies ist unsere Top-Empfehlung für das Spiel. Manchester City ist in überragender Form, und der norwegische Stürmer hat bereits 19 Saisontore auf dem Konto sowie in seinen letzten drei Spielen getroffen. Die direkte Bilanz seit Nottinghams Wiederaufstieg spricht ebenfalls klar für das Team von Pep Guardiola. Über 2,5 Tore im Spiel ( Quote 1,60 bei Merkur Bets ): Die Spiele von Manchester City gehören mit einem Durchschnitt von 3,35 Toren pro Partie zu den torreichsten der Liga. Obwohl die Begegnungen von Nottingham tendenziell weniger torreich sind, lässt die enorme Offensivkraft der Citizens diesen Wett Tipp als vielversprechend erscheinen.

Die Spiele von Manchester City gehören mit einem Durchschnitt von 3,35 Toren pro Partie zu den torreichsten der Liga. Obwohl die Begegnungen von Nottingham tendenziell weniger torreich sind, lässt die enorme Offensivkraft der Citizens diesen Wett Tipp als vielversprechend erscheinen. Erling Haaland als Torschütze zu beliebiger Zeit (Quote 1,60 bei Merkur Bets): Für alle, die eine etwas sicherere Variante bevorzugen. Die Quoten deuten auf eine Wahrscheinlichkeit von rund 62 Prozent hin, dass Haaland auch im City Ground trifft. Angesichts seiner aktuellen Form und der statistischen Überlegenheit seines Teams ist dies eine sehr plausible Option für Ihre Nottingham Forest vs Manchester City Prognosen.

Jetzt bist du bestens vorbereitet! Egal, ob du unsere Nottingham Forest vs Manchester City Prognosen teilst oder eine eigene Idee hast, das Wichtigste ist, das Spiel zu genießen.