Nottingham - Manchester United Tipp, Prognose 01.04.2025

Unser Nottingham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.04.2025 lautet: Seit fast 33 Jahren konnte Forest nicht mehr beide Liga-Spiele gegen United gewinnen. Im Wett Tipp heute könnte es aber so weit sein.

In der Premier-League-Saison 2024/25 konnten nur drei Teams noch keine zwei Liga-Siege in Folge feiern. Dazu gehört auch Manchester United. Die Red Devils wollen nun aber nach dem 3:0-Erfolg in Leicester diese Serie endlich durchbrechen.

Auf die Männer von Coach Amorim wartet in der Nottingham Manchester United Prognose aber eine schwierige Aufgabe. So spielen wir mit einer Quote von 1,78 bei NEO.bet den Nottingham Manchester United Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Manchester United auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Nottingham ist seit 8 PL-Heimspielen ohne Niederlage

United konnte in dieser Saison nur 4 von 14 Gastspielen in der Premier League für sich entscheiden

Die “Tricky Trees” sind das drittbeste Heimteam der Liga und seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen

Nottingham vs Manchester United Quoten Analyse:

In diesem Jahr haben die “Tricky Trees” in der PL-Tabelle im Vergleich mit den “Red Devils” klar die Nase vorne. Nach 29 Spieltagen liegt Forest zehn Plätze und 17 Punkte vor United. Trotz dieses klaren Unterschieds, gehen die Nottingham vs Manchester United Quoten noch recht sanft mit den Gästen um.

Bei den besten Buchmachern, die auch den besten Sportwetten Bonus für euch parat haben, klettern die Quoten für einen Heimsieg immerhin auf einen Höchstwert von 2,35. Für einen Dreier der Gäste werden Nottingham gegen Manchester United Wettquoten zwischen 3,00 und 3,10 ausbezahlt.

Nottingham vs Manchester United Prognose: Die Reds sind daheim schwer zu schlagen

Der Nottingham Forest FC ist die große Überraschung dieser Premier-League-Saison. 2023/24 entgingen die “Tricky Trees” noch ganz knapp dem Abstieg. In dieser Spielzeit liegt die Mannschaft aber auf Champions-League-Kurs und darf von der ersten Europapokal-Teilnahme seit 1996 träumen. Trainer Nuno Espirito Santo hat der Truppe eine passende Spielweise mit wenig Ballbesitz, aber dafür mit einem sehr schnellen Umschalten nach Ballgewinn auf den Leib geschneidert. Das Polster auf Rang 5 beträgt schon sechs Zähler.

Auch im FA Cup ist Forest noch im Rennen. In diesem Bewerb setzte sich Nottingham am Wochenende zu Gast in Brighton schon zum dritten Mal in Folge im Elfmeterschießen durch. Erstmals seit 1991 hat der Verein somit in diesem Wettbewerb die Runde der letzten Vier erreicht. Seit acht Heimspielen in der Liga sind die “Garibaldis” ohne Niederlage (6S, 2U). Für so viele Erfolge im City Ground hatte man zuvor 24 Partien gebraucht (6S, 7U, 11N). Außerdem konnte kein Erstligist seine Expected Goals so deutlich übertreffen wie der NFFC (+11,5). Bei einem xG-Wert von 37,5 hat die Mannschaft schon 49 Tore erzielt.

Sportlich ging es für Manchester United schon in der vergangenen Saison stark bergab. Den achten Rang in der Endabrechnung der Premier League konnte man nur durch den Sieg im FA Cup kompensieren. In dieser Spielzeit findet man den Rekordmeister hauptsächlich in der zweiten Tabellenhälfte wieder. Auch der Trainerwechsel von Erik ten Hag zu Ruben Amorim im November 2024 hat kaum etwas verbessert. United belegt Rang 13 und hat auf Platz 8, der vermutlich in dieser Saison in die Conference League führt, acht Punkte Rückstand. Die PL-Bilanz ist mit zehn Siegen und zwölf Niederlagen (7U) negativ.

Beim 3:0-Sieg im letzten Liga-Spiel gegen Leicester erzielte Alejandro Garnacho sein erstes PL-Tor seit 17 Partien. Rasmus Höjlund beendete gleichzeitig eine Serie von 14 Spielen ohne Treffer. Immerhin kassierte Man United bei einem xGA-Wert von 45,5 nur 40 Gegentore. Lediglich Tottenham kann hier mit plus 6,3 einen besseren Wert vorweisen. Aus beiden nationalen Pokal-Wettbewerben ist man schon ausgeschieden. Die einzige Hoffnung ist die Europa League. In dieser steht der MUFC im Viertelfinale und trifft dort auf Olympique Lyon. Trotzdem machen die nackten Zahlen den Gästen beim Nottingham Manchester United Tipp wenig Hoffnung.

Nottingham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nottingham: 4:3 n.E. Brighton (A), 4:2 Ipswich Town (A), 1:0 Manchester City (H), 5:4 n.E. Ipswich Town (H), 0:0 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:0 Leicester City (A), 4:1 Real Sociedad (H), 1:1 Arsenal (H), 1:1 Real Sociedad (A), 3:4 n.E. Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham vs Manchester United: 3:2 (A), 0:1 (H), 2:1 (H), 2:3 (A), 0:2 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 113 Duelle zwischen beiden Vereinen. Manchester United liegt in der Bilanz mit 54 Siegen zu 35 Niederlagen (24U) vorne. Zu Gast in Nottingham spricht die Statistik aber leicht für die Hausherren (22S, 13U, 20N).

Für unsere Nottingham Manchester United Prognose sind vor allem die letzten Duelle von großer Bedeutung. Die “Garibaldis” haben schon das Hinspiel im Old Trafford im Dezember mit 3:2 gewonnen.

Nun hofft Forest auf das erste Liga-Doppel gegen die “Red Devils” seit der Saison 1991/92. United hat die letzten zwei Spiele gegen die Reds verloren. Das sind mehr Niederlagen als in den vergangenen 13 Vergleichen (10S, 2U, 1N).

Die “Tricky Trees” haben in der Saison 2024/25 schon 22 Mal das 1:0 erzielt. Das ist der ligaweite Höchstwert. Dieses Wissen nutzen wir für den Nottingham gegen Manchester United Tipp “1. Tor Nottingham”.

So seht ihr Nottingham - Manchester United im TV oder Stream:

01 April 2025, 21 Uhr, The City Ground, Nottingham

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Fans der Premier League werden bei Sky richtig verwöhnt. Der Bezahlsender besitzt mindestens bis 2028 die Exklusivrechte für die höchste englische Spielklasse und zeigt somit natürlich am Dienstag auch das Duell zwischen Nottingham und Manchester United.

Der Anpfiff im City Ground von Nottingham erfolgt um 21 Uhr.

Nottingham vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nottingham: Sels - Aina, Milenkovic, Murillo, Williams - Dominguez, Anderson - Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi - Wood

Ersatzbank Nottingham: Hennessey (Tor), Morato, Sangaré, Awoniyi, Toffolo, Moreira, Moreno, Silva, Yates, Sosa, Danilo, Boly, Miguel, Abbott

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, Lindelöf, de Ligt - Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu - Garnacho, Eriksen - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Heaton (Tor), Mount, Zirkzee, Casemiro, Amass, Collyer

Wir schauen bei der Nottingham vs. Manchester United Prognose auch auf die möglichen Aufstellungen. Bei den Hausherren fällt nur Carlos Miguel sicher aus. Ob Morgan Gibbs-White und Chris Wood spielen können, entscheidet sich kurzfristig.

United muss sicher ohne Ayden Heaven, Jonny Evans, Lisandro Martinez, Amad Diallo, Kobbie Mainoo und Luke Shaw planen. Leny Yoro, Altay Bayindir und Harry Maguire könnten es kurzfristig in den Kader schaffen.

Unser Nottingham - Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der direkte Vergleich der “Red Devils” gegen die “Tricky Trees” kann sich noch sehen lassen. Aber alle anderen Fakten sprechen in dieser Saison für Forest. Während Nottingham auf einem CL-Platz steht, versinkt Manchester United im grauen Mittelfeld.

Zudem sind die “Garibaldis” das drittbeste Heimteam der Liga (hinter Liverpool und Arsenal) und schon wieder seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen (4S, 1U). Am Ende rechnen wir mit ein paar Toren und können den Gästen nicht mehr als ein Remis zutrauen.