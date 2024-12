Nürnberg - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 21.12.24

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 11:00 Uhr Nürnberg - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer schafft den lang ersehnten Befreiungsschlag?

Unser Nürnberg - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Der Club will nach Wochen des Leidens endlich wieder einen Sieg. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihm zumindest einige Tore zu.

Krisen-Duell im Max-Morlock-Stadion! In unserer Nürnberg Braunschweig Prognose treffen am Samstag zwei Klubs aufeinander, die seit Wochen nicht mehr gewonnen haben. Im Fall der Franken kann man dabei fast schon von Monaten sprechen. Beide wollen das Jahr 2024 mit einem Erfolgserlebnis beenden, um nach der Winterpause von Neuem anzugreifen.

Den Dreier trauen wir den Gastgebern mehr zu als den Gästen. Nach deren letzten Ergebnissen können wir uns allerdings nicht zu einer Siegwette durchringen. Stattdessen empfehlen wir den Nürnberg Braunschweig Wett Tipp heute “Nürnberg Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,65 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Braunschweig auf “Nürnberg Über 1,5 Tore”:

Nürnberg hat nur einmal an den letzten 10 Spieltagen nicht getroffen.

Saisonübergreifend wartet Braunschweig seit 10 Auswärtsspielen auf einen Sieg.

Beim FCN stehen nach 16 Spieltagen schon 30 Tore in der Statistik.

Nürnberg vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher schicken den Club als Favoriten ins Rennen. Über die verschiedenen Sportwetten Apps erhaltet ihr Nürnberg Braunschweig Quoten von höchstens 1,80 für Wetten auf einen Heimsieg der Franken. Setzt ihr auf die Löwen von der Eintracht, dann könnt ihr mit Quoten bis 4,30 rechnen.

Ein Tor trauen die Wettanbieter den Gästen ohne Zweifel zu. Das wird an den Nürnberg Braunschweig Wettquoten von höchstens 1,62 für “Beide Teams treffen” mehr als deutlich. Tatsächlich könnte sich hier die Gegenwette eher anbieten. Denn die Gäste geizten zuletzt mit Toren.

Nürnberg vs Braunschweig Prognose: Vorteile beim Club

Von Anfang bis Mitte Oktober 2024 hatte Nürnberg drei Zweitliga-Spiele in Folge gewonnen. Highlight war das 8:3-Schützenfest im Heimspiel gegen Schlusslicht Regensburg. Es sollte aber bis heute der letzte Erfolg des Clubs bleiben. Seitdem blieb er nämlich in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ohne Sieg (3U, 4N).

In der Tabelle ging es runter bis auf Platz 13. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur noch sechs Punkte. Aus den letzten sechs Zweitliga-Partien holte keine andere Mannschaft weniger Punkte als die Franken (3). Ligaweit wartet außerdem nur Aufsteiger Ulm länger auf einen Sieg als der FCN.

Aus diesen Gründen tun wir uns auch mit dem Nürnberg Braunschweig Tipp auf einen Heimsieg schwer, auch wenn wir die Gastgeber grundsätzlich ebenfalls favorisieren. Stattdessen bauen wir aber lieber auf ihren Tor-Hunger. Trotz Platz 13 in der Tabelle sind sie das Team mit den fünftmeisten Treffern (30).

Nur einmal an den letzten zehn Spieltagen konnte der Club kein eigenes Tor erzielen. Auf der anderen Seite konnte er in nur einem der letzten acht Pflichtspiele den eigenen Kasten sauber halten. Zu Hause erzielte der FCN 16 Tore in sieben Zweitliga-Begegnungen und damit im Schnitt knapp 2,3 Treffer pro Heimpartie.

Nürnberg - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:3 Köln (A), 1:2 Elversberg (A), 2:2 Düsseldorf (H), 2:3 Paderborn (A), 0:0 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:3 Elversberg (H), 0:5 Düsseldorf (A), 0:0 Regensburg (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 3:1 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Braunschweig: 2:1 (H), 2:2 (A), 2:0 (H), 2:4 (A), 0:0 (H)

Dass wir in unserer Nürnberg Braunschweig Prognose von einigen Treffern für die Franken ausgehen, liegt auch in den letzten Ergebnissen der Gäste begründet. Diese kassierten nämlich an den letzten beiden Spieltagen acht Gegentreffer. Auf die 0:5-Klatsche in Düsseldorf folgte am vergangenen Wochenende eine 0:3-Heimpleite gegen Elversberg.

Vor diesen beiden Niederlagen waren die Löwen im Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Regensburg, das auch nur sieben Tore an den bisherigen 16 Spieltagen erzielte und mit 38 Gegentreffern die schwächste Defensive im Unterhaus stellt, nicht über eine triste Nullnummer hinaus gekommen.

Das heißt aber auch, dass die Eintracht an keinem der letzten drei Spieltage ein Tor schießen konnte. Mit insgesamt erst 16 Treffern stellt sie hinter dem Jahn die geteilt zweitschwächste Offensive der 2. Bundesliga. Auswärts gelangen dem BTSV nur sechs Tore in acht Partien.

Insofern würde sich der Interwetten Gutschein Code für eine 11-Euro-Freebet anbieten, um darauf zu setzen, dass die Gäste abermals ohne Torerfolg bleiben. Die entsprechende Quote liegt bei 2,95. Als eines von nur zwei Teams haben die Löwen in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen. Saisonübergreifend warten sie seit zehn Auswärtspartien auf einen Sieg (3U, 7N).

So seht ihr Nürnberg - Braunschweig im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 20:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sport1, Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Um die Begegnung des Clubs gegen die Eintracht zu sehen, habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten. Wer ein Abo bei Sky hat, kann die Partie bei diesem Anbieter im TV oder im Stream verfolgen. Auch bei WOW lässt sich das Match im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos streamen. Aber auch im Free-TV wird das Spiel bei Sport1 zu sehen sein.

Für den von uns gewählten Nürnberg Braunschweig Tipp spricht auch die Tatsache, dass der FCN in sieben der letzten acht direkten Duelle mit den Löwen mindestens doppelt treffen konnte. Zuletzt ist das den Franken in vier aufeinanderfolgenden Begegnungen mit dem BTSV gelungen.

Nürnberg vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert; Jeltsch, Knoche, Karafiat; Villadsen, Flick, Yilmaz, Castrop, Jander; Justvan, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Janisch, Pick, Lubach, Serra, Soares, Emrell, Sevcik, Seidel

Startelf Braunschweig: Johansson; Ehlers, Bicakcic, Nikolaou; Kaufmann, Krauße, Di Michele Sanchez, Gomez, Marie; Philippe, Queisser

Ersatzbank Braunschweig: Grill, Ivanov, Bell Bell, Conteh, Ba, Jaeckel, Borsum, Polter, Köhler

Das letzte Mal, dass der Club ein Heimspiel gegen die Eintracht verlor, war im März 1979. Seitdem blieben die Franken in elf Heimduellen mit dem BTSV in Folge ungeschlagen. Acht dieser letzten elf Heimpartien haben sie gewonnen (3U). In der 2. Bundesliga traf der FCN bislang sieben Mal zu Hause auf die Löwen.

Die Clubberer gewannen fünf dieser Heimspiele (2U). Die Eintracht auf der anderen Seite konnte bei keinem dieser sieben Gastspiele mehr als ein Tor erzielen. Auch das ist nochmal ein Mosaikstein in unserer Nürnberg Braunschweig Prognose, dass die Gäste hier mal wieder ohne Tore nach Hause fahren könnten.

Unser Nürnberg - Braunschweig Tipp: “Nürnberg Über 1,5 Tore”

Mit Braunschweig könnte für Nürnberg der richtige Gegner kommen, um die Sieglos-Serie zu beenden. Die Löwen gewannen zuletzt am 20. April 2024, mithin vor fast genau acht Monaten, zuletzt ein Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga. Zudem trafen die Franken in der Vergangenheit sehr gerne gegen die Eintracht und zeigten sich auch in dieser Saison bislang sehr torfreudig.

Da kleine Restzweifel an einem Sieg des FCN bestehen, entscheiden wir uns für die entsprechende Torwette, die in unseren Augen die bessere Option ist.