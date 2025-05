Nürnberg - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 04.05.2025

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 23:00 Uhr Nürnberg - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer muss die Aufstiegshoffnungen begraben?

Unser Nürnberg - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.05.2025 lautet: Obwohl die Mannschaft auf Platz 10 den Tabellenvierten empfängt, dürfen beide Teams noch vom Aufstieg träumen. Im Wett Tipp heute haben aber die Gäste die Nase vorne.

Noch nie ging es in der Zweitliga-Geschichte nach 31 Spieltagen in der oberen Hälfte der Tabelle so eng zu. Zwischen dem Tabellenersten Köln und dem Zehntplatzierten Nürnberg liegen nur neun Punkte. Auf den Relegationsrang 3 haben die Franken sogar lediglich fünf Zähler Rückstand.

So darf der Club in unserer Nürnberg Elversberg Prognose noch von der Rückkehr in die Bundesliga träumen, doch der Gegner hat in diesem Rennen eine deutlich bessere Ausgangsposition.

So spielen wir mit einer Quote von 1,55 bei Betano den Nürnberg Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Elversberg auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Die SVE holte seit Beginn des 20. Spieltags ligaweit die meisten Punkte (21)

Elversberg ist seit 6 BL2-Gastspielen ungeschlagen

Der Club konnte lediglich eines der letzten 5 Liga-Spiele für sich entscheiden

Nürnberg vs Elversberg Quoten Analyse:

Die SVE hat vor dem 32. Spieltag sechs Plätze und vier Punkte Vorsprung auf den Club. In der Rückrunde haben die Franken allerdings zwei Zähler mehr gesammelt als die Saarländer. Trotzdem schlagen sich die Nürnberg vs Elversberg Quoten der besten Wettanbieter überraschend deutlich auf die Seite der Gäste.

So klettern die Quoten für einen Sieg der Spielvereinigung auf einen Höchstwert von 1,90. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit Nürnberg gegen Elversberg Wettquoten zwischen 3,60 und 3,90 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Elversberg Prognose: Baut die SVE ihre Auswärtsserie aus?

Nürnberg steht in der Rückrunden-Tabelle immer noch auf Platz 2. Zuletzt kam aber etwas Sand ins Getriebe. Der Club gewann nur eines der letzten fünf Zweitliga-Spiele (1U, 3N) und sammelte dabei vier Punkte. Einzig Münster (3) und Greuther Fürth (2) kommen in diesem Zeitraum auf eine geringere Ausbeute. Zudem kassierten die Männer von Coach Miroslav Klose seit Beginn des 27. Spieltags ligaweit die meisten Gegentore (12). Vor den eigenen Fans setzte es jüngst drei Niederlagen in den letzten vier Spielen, mehr als in den ersten elf Heimspielen der Saison (2).

Am vergangenen Wochenende verspielte der FCN erstmals in der eingleisigen 2. Liga einen 3:0-Vorsprung und musste sich in Düsseldorf am Ende mit einem 3:3 begnügen. In dieser Saison hat Nürnberg nach Führungen schon 22 Punkte liegen gelassen. Lediglich Ulm kommt in dieser Hinsicht auf eine höhere Punktzahl (25). Durch das Remis bei der Fortuna rutschten die Franken erstmals nach sieben Spieltagen auf einen zweistelligen Tabellenplatz ab. Der FCN steht auf Platz 1 bei der Shot Conversion (19,1 Prozent) und der Shooting Accuracy (56 Prozent). Auf der Gegenseite ließen nur Düsseldorf und Braunschweig mehr Schüsse zu (jeweils 471).

Nach 31 Spieltagen mischt Elversberg noch voll im Aufstiegsrennen mit. Die Saarländer haben gerade mal einen Punkt Rückstand auf Rang 3. Die SVE kassierte an den letzten zwölf Spieltagen nur eine Niederlage (5S, 6U) und holte seit Beginn des 20. Spieltags die ligaweit meisten Punkte (21). Die Männer von Trainer Horst Steffen sind schon wieder seit fünf BL2-Spielen ungeschlagen (2S, 3U), Vor allem in der Fremde hat man mit sechs Partien in Serie ohne Pleite (2S, 4U) einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Diese Bilanz führt uns auch zu unserem Nürnberg Elversberg Tipp.

Auf des Gegners Platz kassierte die Spielvereinigung gerade mal zehn Gegentore. In der Geschichte der eingleisigen 2. Liga hatten lediglich drei Teams nach den ersten 15 Gast-Partien weniger Gegentore auf dem Konto. Am vergangenen Wochenende holte Elversberg durch einen späten Treffer in Paderborn zum 1:1-Endstand (90.+4) noch einen Zähler. Die SV 07 Elversberg gab erst zehn Punkte nach Führungen ab, einzig der 1. FC Kaiserslautern noch weniger (7). Die SVE steht bei der „Shot Conversion“ auf Rang 3 (18,4 Prozent) und bei den xGA auf Platz 2 (36,6). Zudem kann kein Zweitligist mehr “Weiße Westen” (12) vorweisen.

Nürnberg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:3 Düsseldorf (A), 2:3 Paderborn (H), 2:1 Kaiserslautern (A), 0:3 Hamburger SV (H), 1:2 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:1 Paderborn (A), 1:1 Düsseldorf (H), 3:1 Hannover (A), 6:0 Regensburg (H), 0:0 Hamburger SV (A)

Letzte Spiele Nürnberg vs Elversberg: 1:2 (A), 3:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (A)

Beide Vereine trafen 2010 im DFB-Pokal erstmals aufeinander. Damals setzte sich der Club als Erstligist souverän mit 3:0 zu Gast beim Regionalligisten durch. Dieses Spiel hat aber für unsere Nürnberg Elversberg Prognose keine wirkliche Bedeutung.

In der vergangenen Saison spielten beide Mannschaften erstmals gemeinsam in einer Liga. Die ersten beiden Duelle entschieden die Franken zu Null für sich (1:0, 3:0). Im Hinspiel der laufenden Saison feierte die SVE mit einem 2:1 den ersten Pflichtspielsieg gegen den FCN.

Der Club ging bisher in allen Duellen gegen die SVE in Führung. Auch dieses Mal trauen wir den Hausherren den ersten Treffer zu.

Für den Nürnberg Elversberg Tipp “1. Tor Nürnberg” gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 2,45. Neu- und Bestandskunden können sich zuvor noch den aktuellen Bet-at-home Gutschein sichern!

So seht ihr Nürnberg - Elversberg im TV oder Stream:

04. Mai 2025, 13:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch am 32. Spieltag gibt es alle Partien der 2. Bundesliga nur bei Sky zu sehen. Der Bezahlsender überträgt alle Partien als Einzelspiel und in der Konferenz.

Dazu gehört auch das Duell zwischen Nürnberg und Elversberg. Der Anpfiff im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg erfolgt am Sonntag um 13:30 Uhr.

Nürnberg vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Drexler, Knoche, Gruber - Janisch, Jander, Yilmaz - Justvan, Lubach - Emreli, Antiste

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Seidel, Valentini, Flick, Joachims, Villadsen, Karafiat, Serra, Schleimer, Danilo Soares

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer - Sahin, Sickender, - Petkov, Damar, Zimmerschied - Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Stock, Ebnoutalib, Schmahl, Schnellbacher, Gerezgiher, Feil

Die Hausherren müssen mit Castrop nur auf einen Spieler verzichten. Da der 21-Jährige ein wichtiger Stammspieler ist, kann sich der Ausfall aber durchaus auf die Nürnberg Elversberg Prognose auswirken.

Die Gäste müssen ohne Dragon, Jäkel, Fellhauer und Rohr auskommen.

Unser Nürnberg - Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Nürnberg tat sich zuletzt schwer, wenn man das Spiel machen musste. Das wird auch am Sonntag gegen Elversberg der Fall sein. Zudem bekam die gute Formkurve aus der Rückrunde jüngst einen recht großen Knick.

Auf der Gegenseite sind die Saarländer in den vergangenen Wochen und vor allem in der Fremde sehr konstant. So geht es uns wie den Buchmachern. Wir sehen die Gäste vorne und trauen ihnen mindestens ein Unentschieden zu.