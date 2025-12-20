Nürnberg - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2025

SPORT1 Betting 20.12.2025 • 18:00 Uhr Nürnberg - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die 96er oben dran?

Unser Nürnberg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.12.2025 lautet: Nach nur einem Punkt aus drei Spielen will der Club das Kalenderjahr möglichst mit einem Dreier beenden. Mehr als einen Zähler können wir den Franken im Wett Tipp heute aber nicht zutrauen.

Der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 treffen am Sonntag in Franken direkt aufeinander. Beide Teams hoffen auf einen Dreier im letzten Spiel des Jahres 2025. Doch der Club konnte in dieser Saison noch keinen Sieg gegen ein Team aus den Top 8 der Tabelle feiern (2U, 5N).

Auf der anderen Seite sind die 96er 2025/26 gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte noch ungeschlagen (5S, 3U). Die Quoten der Nürnberg Hannover Prognose unterstützen diese Zahlen. Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Merkur Bets den Nürnberg Hannover Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Hannover auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Die 96er sind seit sechs Aufeinandertreffen gegen den Club ohne Niederlage

Hannover konnte die jüngsten drei Partien gegen Nürnberg für sich entscheiden

Die Niedersachsen sind seit 10 BL2-Auswärtsspielen ungeschlagen

Nürnberg vs Hannover Quoten Analyse:

Das Tabellenbild spricht für die Gäste aus Niedersachsen, die aktuell auf Rang 5 stehen. Der Club findet sich dagegen auf Platz 11 wieder. Zudem sind die 96er das zweitbeste Auswärtsteam der Liga.

So spielt der Heimvorteil aus Sicht der Sportwetten Anbieter für die Nürnberg vs Hannover Quoten keine so große Rolle. Bei Merkur Bets sind die Hausherren mit einer Siegquote von 3,31 nur die Außenseiter.

Ein Dreier der Gäste wird mit einer Quote von 2,10 belohnt. Und die höchsten Nürnberg gegen Hannover Wettquoten bekommt ihr mit einer 3,75 für ein Remis. Wer von euch hat noch kein Konto bei dem Bookie?

Nürnberg vs Hannover Prognose: Kann der Club auch gegen Top-Gegner bestehen?

Vor drei Spielen herrschte beim Club noch eine Aufbruchsstimmung. Davon ist mit einem Punkt aus drei Spielen aber inzwischen nichts mehr übrig. Auf Schalke am vergangenen Spieltag hatten die Franken 65 Prozent Spielanteile und kamen auf 7:0 Ecken. Am Ende wurde dem FCN aber erneut die mangelnde offensive Durchschlagskraft zum Verhängnis. Bei der 0:1 Pleite gegen S04 blieb die Mannschaft von Coach Miro Klose zum sechsten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer. Nürnberg traf in dieser Saison erst 17-mal, nur Düsseldorf seltener (13).

Lediglich drei Teams haben eine schwächere Shot Conversion als der Club (8,8%). Bei der Shooting Accuracy steht Nürnberg mit 50,4 Prozent aber auf Platz 4. Auch ist die Mannschaft seit vier Zweitliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen (2S, 2U). In drei der jüngsten vier Partien vor den eigenen Fans glückten sogar immer zwei Tore. Zudem kann sich die Bilanz der Franken kurz vor der Weihnachtspause sehen lassen. In den letzten sechs Jahren gab es im finalen Spiel des Jahres fünfmal einen Sieg. Insgesamt 19 Punkte nach 16 BL2-Spielen 2025/26 sind genau die gleiche Bilanz wie vor einem Jahr.

Hannover hat sich in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga zum Ziel gesetzt. In den letzten beiden Partien ließen die Männer von Christian Titz aber mit einem 2:2 in Münster und einem 0:0 daheim gegen Bochum im Aufstiegsrennen wieder Punkte liegen. Gegen den VfL waren die 96er vor den eigenen Fans recht klar überlegen, konnten dabei wieder mal ihre Torchancen nicht verwerten. Auch ist die Mannschaft oft anfällig für Aussetzer. Trotzdem spielen die Niedersachsen mit 29 Punkten ihre beste Zweitliga-Saison seit neun Jahren. Zudem ist man seit vier Spieltagen ungeschlagen (2S, 2U) und als einziger Zweitligist in dieser Spielzeit auf des Gegners Platz noch ohne Niederlage.

Mit 29 Toren stellt Hannover 96 die zweitbeste Offensive dieser BL2-Saison. Auch finden sich die Männer aus der Hauptstadt bei den xG (35,2) auf Rang 1. Auf der anderen Seite des Spielfeldes ließen lediglich Schalke und Elversberg weniger Schüsse zu als die 96er (190). Zum Ende eines Jahres tut sich der Verein aber traditionell schwer und konnte letztmals 2001 in der 2. Liga das letzte Spiel eines Kalenderjahres für sich entscheiden. Seitdem steht man bei fünf Remis und zwei Pleiten. Bleibt es bei dieser Bilanz, kann unser Nürnberg Hannover Tipp aber trotzdem funktionieren.

Nürnberg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:1 Schalke (A), 2:2 Greuther Fürth (H), 0:3 Magdeburg (A), 2:0 Bielefeld (H), 2:1 Dresden (A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:0 Bochum (H), 2:2 Münster (A), 3:0 Karlsruhe (H), 2:0 Paderborn (A), 2:3 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Hannover: 1:2 (H), 0:2 (A), 0:3 (A), 2:2 (H), 0:3 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 67 Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen. 38 davon wurden in der Bundesliga ausgetragen. 2019 stiegen beide Mannschaften gemeinsam aus dem Oberhaus ab und verharren seitdem in der zweiten Liga.

Für die Nürnberg Hannover Prognose interessieren uns vor allem die letzten Vergleiche. Die 96er sind seit sechs Aufeinandertreffen gegen den Club ohne Niederlage (4S, 2U) und konnten die jüngsten drei Partien für sich entscheiden.

Der FCN feierte seine letzten drei Siege gegen Hannover auswärts. Der jüngste Dreier datiert hier vom März 2022. Daheim konnten die Franken letztmals im September 2018 gegen die Hannoveraner alle Punkte bei sich behalten.

Für einen möglichen Nürnberg Hannover Tipp sollten wir Hannovers Benjamin Källmann im Auge behalten. Der Stürmer erzielte acht seiner neun Tore in dieser Zweitliga-Saison auswärts.

Kein anderer Spieler kommt im Unterhaus in der laufenden Spielzeit auf so viele Auswärtstore. Die Nürnberg Hannover Prognose “Källmann trifft” wird bei Bet365 mit einer Quote von 2,37 belohnt.

So seht ihr Nürnberg - Hannover im TV oder Stream:

21. Dezember 2025, 13:30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Schon seit langer Zeit ist der deutsche Zweitliga-Fußball bei Sky zu Hause. Daran hat sich auch in der Saison 2025/26 nichts geändert. So braucht ihr für die Live-Übertragung des Spiels Nürnberg vs Hannover, welches am Sonntag um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen wird, ein Abo bei dem Pay-TV-Sender.

Nürnberg vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Drexler, Gruber, Lochoshvili, Yilmaz - Lubach - Becker, Diop - Justvan, Grimaldi, Zoma

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Danilo Soares, Janisch, Karafiat, Knoche, Porstner, Baack, Osawe, von der Hitz, Biron, Maboulou, Scobel, Stepanov, Telalovic

Startelf Hannover: Noll - Ghita, Tomiak, Okon - Leopold - Matsuda, Aseko Nkili, Neubauer - Yokota, Oudenne - Källman

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Blank, Kokolo, Allgeier, Mhango, Rochelt, Roggow, Sterner, Taibi, Nielsen, Pichler

Bei der Nürnberg Hannover Prognose gibt es einige Ausfälle zu vermelden. Heimcoach Miro Klose muss auf den gelb-gesperrten Adam Markhiev verzichten. In den zehn Spielen dieser Zweitligasaison mit Markhiev in der Startelf holte der Club 18 Punkte (1.8 im Schnitt), in den sechs Partien ohne ihn von Beginn an gab es nur einen Punkt (0.2 pro Spiel). Zudem fallen Grzywacz und Koudossou aus. Die 96er reisen ohne Bundu, Chakroun und Nawrocki an.

Unser Nürnberg - Hannover Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Hannover ist in dieser Saison ziemlich auswärtsstark, während sich Nürnberg bisher gegen die Top-Teams der Liga sehr schwer tut. Zudem müssen die Hausherren auch noch auf einen wichtigen Stammspieler verzichten.

Auch der jüngste direkte Vergleich spricht eher für die Gäste aus Niedersachsen. So trauen wir dem Club nicht mehr als einen Punkt zu. Unser Nürnberg Hannover Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore” mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,57.