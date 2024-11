Nürnberg - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 08.11.24

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 09:00 Uhr Nürnberg - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gewinnt Miroslav Klose gegen die alte Liebe?

Unser Nürnberg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute will Club-Coach Klose gegen seinen Ex-Verein den Aufwärtstrend fortsetzen. Für dieses Vorhaben räumen wir den Franken auch gute Chancen ein.

Von 2000 bis 2004 absolvierte Miroslav Klose 147 Pflichtspiele für den 1. FC Kaiserslautern und erzielte dabei 52 Tore. Am 12. Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 trifft Klose als Trainer des 1. FC Nürnberg nun auf seinen Ex-Verein. Die Buchmacher schicken die formstarken Schützlinge des Weltmeisters bei der Nürnberg Kaiserslautern Prognose auch als leichten Favoriten ins Rennen.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,57 den Nürnberg Kaiserslautern Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Nürnberg ist in 7 Zweitliga-Heimspielen gegen Kaiserslautern ohne Niederlage

Kein BL2-Team holte seit Anfang Oktober mehr Punkte als der Club

Seit 2014 wartet der FCK auf einen Sieg beim FCN

Nürnberg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle geht es nach elf Spieltagen recht eng zu. Der Club steht mit 17 Punkten auf Rang 6 und hat nur drei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 3. Doch das Polster auf Rang 10 und die Roten Teufel beträgt auch gerade mal einen Zähler. So können sich die Nürnberg vs Kaiserslautern Quoten nicht wirklich entscheiden.

Die Hausherren sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,30 nur leicht favorisiert. Denn für einen Dreier der Gäste gibt es ebenfalls lediglich Nürnberg gegen Kaiserslautern Wettquoten zwischen 2,87 und 3,00.

Nürnberg vs Kaiserslautern Prognose: Das Momentum spricht für den Club

Nach der 0:2-Pleite am 7. Spieltag in Hannover war die Stimmung in Nürnberg am Tiefpunkt. Der Club hatte gerade mal sieben Punkte auf dem Konto und belegte Rang 14. Die Verpflichtung von Miroslav Klose wurde vermehrt in Frage gestellt. Doch zwei Spieltage später platzte mit einem 4:0-Sieg im Derby gegen Greuther Fürth der Knoten. Nun sind die Franken seit vier Zweitliga-Spielen in Folge ungeschlagen und holten dabei zehn der zwölf möglichen Punkte. Das ist ligaweit die beste Ausbeute aller BL2-Teams seit Anfang Oktober. Für so viele Zähler hatte der Verein zuvor 14 Liga-Partien gebraucht.

Erstmals seit Mai 2022 steht der FCN in der BL2-Tabelle im oberen Drittel. Endlich ist eine Entwicklung der Mannschaft erkennbar, diese soll sich im Nürnberg vs. Kaiserslautern Tipp fortsetzen. Nürnberg kommt nur auf einen Expected-Goals-Wert von 16, hat aber schon 24 Mal getroffen. Damit stellt der Club die zweitbeste Offensive dieser Zweitliga-Saison hinter dem HSV (25). In der eingleisigen 2. Bundesliga stand der Verein, was die Torausbeute angeht, nur in der Aufstiegssaison 2017/18 besser da. Bei der Schussverwandlungs-Statistik liegt das Klose-Team sogar auf Rang 1 (22,2 Prozent). Dafür konnte die Defensive der Nürnberger lediglich einmal zu Null spielen.

Auch in Kaiserslautern stand Trainer Markus Anfang noch vor wenigen Wochen in der Kritik. Nach dem 8. Spieltag hatten die Pfälzer lediglich zwei Siege auf dem Konto. Das Polster auf den Relegationsrang 16 betrug gerade mal drei Zähler. Dann konnten die Roten Teufel aber Siege gegen die Spitzenteams Paderborn (3:0) und Düsseldorf (4:3) feiern. Am Sonntag daheim gegen Magdeburg drohte dann allerdings wieder ein Rückschlag. Der FCK lag nach 13 Minuten schon mit 0:2 zurück. Doch dank der Erfolge der letzten Partien war die Moral der Hausherren intakt und die Elf vom Betzenberg sicherte sich am Ende noch ein 2:2.

Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit konnten die Roten Teufel nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch punkten. Die Mannschaft holte 2024/25 schon acht Zähler nach einem Rückstand. Nur zwei Teams im Unterhaus sind in dieser Hinsicht noch besser. So kassierte Kaiserslautern in den letzten sechs BL2-Partien lediglich eine Niederlage (2S, 3U). Zudem kommen die Pfälzer auch auswärts schon auf drei Siege. Das sind jetzt schon genauso viele wie in der gesamten letzten Saison. Der FCK verzeichnet zudem drei Weiße Westen. Gerade mal drei Teams spielten vor der Nürnberg Kaiserslautern Prognose öfters zu Null.

Nürnberg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:1 Hamburger SV (A), 1:2 TSG Hoffenheim (A), 8:3 Jahn Regensburg (H), 4:0 Greuther Fürth (A), 2:1 Ingolstadt (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:2 Magdeburg (H), 1:2 VfB Stuttgart (A), 4:3 Fortuna Düsseldorf (A), 3:0 Paderborn (H), 1:2 SC Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs Kaiserslautern: 1:1 (H), 0:2 (A), 1:3 (A), 3:3 (H), 0:0 (A)

Auf der einen Seite wartet Nürnberg seit einem 3-0-Heimsieg im Juli 2017 und sieben Pflichtspielen (5 in 2. Liga, 2 im DFB-Pokal) auf einen Sieg gegen Kaiserslautern (5U, 2N). Auf der anderen Seite verlor der Club im Unterhaus keines seiner sieben Heimspiele gegen den FCK (5S, 2U).

Der letzte Erfolg der Pfälzer im Max-Morlock-Stadion liegt schon 14 Jahre zurück. In der Bundesliga siegte man im November 2010 mit 3:1. In der Vorsaison gab es drei Duelle. Dabei blieben die Roten Teufel mit zwei Heimsiegen (3:1, 2:0) und einem Auswärts-Remis (1:1) ohne Niederlage.

Ragnar Ache traf zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge. Insgesamt steht der FCK-Stürmer bei sieben Saisontoren und erzielt alle 88 Minuten einen Treffer. Zudem benötigt der Angreifer nur 5,3 Schüsse pro Tor.

Am Freitag trauen wir Ache ebenfalls ein Erfolgserlebnis zu. Der Nürnberg Kaiserslautern Tipp „Ache trifft" wird mit einer Quote von 3,40 belohnt.

Nürnberg vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Jeltsch, Knoche, Karafiat - Villadsen, Castrop, Jander, Danilo Soares, Justvan - Emreli, Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Hofmann, Seidel, Duman, Flick, Schleimer, Yilmaz, Lubach, Goller

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, Tomiak - Ronstadt, Aremu, Kaloc, Kleinhansl, Yokota, Hanslik - Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic (Tor), Wekesser, Raschl, Robinson, Tachie, Opoku, Gyamerah, Mause, Redondo

Nach den erfolgreichen Partien der vergangenen Spieltage haben beide Coaches nicht viel Anlass, ihre jeweilige Startelf zu verändern.

Da die Verletztenliste bei beiden Teams auch nicht so lang ist, müssen wir unsere Nürnberg Kaiserslautern Prognose nicht zu sehr anpassen.

Unser Nürnberg - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Nach den Aufwärtstrends der vergangenen Wochen treffen am Freitag auf einmal zwei formstarke Teams aufeinander. Der Club scheint dabei aber noch einen Schritt weiter zu sein. Zudem können die Franken eine gute Heimbilanz gegen die Pfälzer vorweisen.

So müsste für die Hausherren mindestens ein Remis herausspringen. Da in den letzten vier Spielen mit Beteiligung des FCN insgesamt 22 Treffer fielen, gehen wir auch dieses Mal von ein paar Toren aus.